3 de cada 10 ofertas de tarjetas ‘revolving’ han desaparecido tras la sentencia del TS

Desde que el pasado miércoles el Tribunal Supremo falló que existía usura en los intereses de ciertas 'tarjetas revolving', los bancos han optado por eliminar de sus páginas web las ofertas de sus tarjetas con los intereses más altos y evitar una ola de reclamaciones.

El resultado es que 3 de cada 10 ofertas de tarjetas 'revolving' han desaparecido de Internet, según ha informado el comparador financiero HelpMyCash. Y es que tras un estudio de monitorización de las ofertas antes, durante y después de la sentencia la conclusión es que de todas las ofertas que había "el 36% de las mismas ya no aparece en las páginas web de los bancos", asegura el comparador.

Y, además, de estas tarjetas desaparecidas, el 88% tenía una TAE por encima del 25%. "Curiosamente, solo la Tarjeta WiZink Oro, emitida por la entidad en el ojo del huracán, ha mantenido sus condiciones sin modificar y sin eliminar de su página", especifican.

Entidades implicadas

Entre las entidades que han optado por esconder sus tarjetas que podrían causar más polémica se encuentran Sabadell, Imaginbank, IberCaja, Bankintercard, Bankia y Bankinter. Banco Santander también ha escondido alguna de sus tarjetas de crédito, aunque en este caso la TAE era inferior a la media publicada por el Banco de España.

Las entidades no se han pronunciado al respecto, aunque la mayoría ha optado, cuando han sido contactadas por el comparador, por afirmar que la tarjeta en cuestión ya no se comercializa y ofrecen como alternativa otras tarjetas con una TAE dentro de la media. No obstante, otras entidades se han negado a dar a conocer la TAE, afirmando que solamente se podría comunicar una vez contratada.

Otras soluciones

Algunas entidades han optado por contactar directamente con los clientes afectados por las tarjetas 'revolving' para ofrecerles una rebaja en el tipo de interés hasta situarlo en la media (alrededor del 20%). A cambio, los clientes que acepten el trato deberán firmar un documento en el cual rechazan cualquier reclamación judicial futura. CaixaBank ha sido la primera en pronunciarse y ha contactado a sus clientes para rebajarles el interés de las tarjetas Ikea desde el 26% hasta el 19,9% y devolverles la diferencia cobrada hasta el momento, aunque asegura que no es consecuencia de la sentencia del Supremo, de acuerdo con un artículo publicado en CincoDías.

Esta solución podrá ser o no beneficiosa según la cantidad que se pudiera recuperar. Cabe recordar que, si los intereses de una tarjeta se declaran usura, el contrato se consideraría nulo y por tanto los afectados solamente deberían devolver el capital solicitado, no los intereses. Así, si se denuncia y la sentencia sale a favor del cliente, la entidad tendría que devolverle todos los intereses cobrados.

Por otro lado, si se opta por aceptar el acuerdo con el banco de rebajar los intereses, se perdería el derecho a recuperar lo cobrado de más hasta el momento. No obstante, se ahorraría tiempo y dinero al evitar entrar en un proceso judicial que puede durar meses o hasta años.

Para calibrar si se trata de una buena alternativa o no, puede utilizar la calculadora de tarjetas de crédito de HelpMyCash, con la cual podrá saber cuántos intereses le ha cobrado el banco por las tarjetas 'revolving'. Así, dependerá de la cantidad que podría recuperar para decidir si ir a juicio vale la pena o no.