HSBC y Bank of America sitúan al oro en los 5.000 dólares tras vivir su mejor año desde 1979

Bank of America y HSBC también anticipan un panorama optimista para otros metales como la plata, el cobre y el uranio, ligados a procesos de descarbonización y energía nuclear.

Los analistas destacan que la situación geopolítica y el aumento de la deuda de EE.UU. son factores clave para el alza del oro, aunque advierten sobre su volatilidad.

Las previsiones para 2026 oscilan entre los 3.950 y 5.050 dólares por onza, impulsadas por factores macroeconómicos y la política económica estadounidense.

El precio del oro sigue su tendencia alcista y podría alcanzar los 5.000 dólares por onza en 2026. Es la previsión de los analistas de Bank of America y HSBC para este año, después de que el metal se anotase una subida del 64,46% en 2025, su mayor escalada anual desde 1979.

Los analistas del banco británico confían en que tanto los datos macroeconómicos como la política económica estadounidense impulsen al metal precioso. Estiman una horquilla de entre 5.050 y 3.950 dólares por onza para 2026.

El oro tendría que sumar un 12,3% para sobrepasar la barrera de los 5.000 dólares a lo largo de 2026, aunque razones no faltan para ser optimistas.

El metal cotiza en torno a los 4.460 dólares por onza en la actualidad, tras haber firmado máximos históricos a cuatro días de finalizar 2025. Alcanzó los 4.550,11 dólares por onza el pasado 26 de diciembre.

Los propios analistas de HSBC señalan la situación geopolítica y el aumento de la deuda estadounidense como grandes factores para creer que el oro podría batir récords, aunque también admiten que su valor es bastante volátil.

De hecho, el banco británico ha bajado su propio pronóstico para el precio promedio del oro en 2026 desde los 4.600 dólares a 4.587 dólares por onza. Este descenso responde al riesgo de que una gran escalada de los precios lleve a una corrección que disminuya el valor del metal.

Además, los analistas de HSBC han ajustado también sus previsiones anuales hasta 2029. El banco británico ha elevado su estimación de precio medio para el oro para los próximos tres años.

Así, los analistas calculan que en el 2027 el precio medio del metal precioso será de 4.625 dólares, en 2028 de 4.700 dólares y de 4.775 dólares en 2029.

Esta actualización supone una mejora en las previsiones del 17% para el próximo año y del 29% de cara al 2028.

Los metales, al alza

Las estimaciones para el oro de Bank of America se enmarcan en pronósticos alcistas en vistas al nuevo año para el sector de los metales y la minería.

Sus analistas auguran un clima de optimismo para el citado oro, la plata y apuntan a que otros como el cobre o el uranio serán protagonistas este año.

Estos dos últimos serán claves para los procesos de descarbonización, que continúan siendo un gran nicho de gasto.

Los analistas de Bank of America confían en que la energía nuclear vuelva a ganar terreno como posible respuesta tanto a estos procesos como a las estrategias de independencia energética.