Polonia, Kazajistán y China lideran las compras de oro de los bancos centrales con el metal en máximos históricos

El aumento de las reservas de oro en bancos centrales ha contribuido a la subida del precio del oro, que ha aumentado un 60% este año.

Kazajistán y China están incrementando sus reservas de oro para fortalecer sus economías y reducir dependencia del dólar.

El conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia han impulsado a los bancos centrales a diversificar sus reservas a través de la adquisición de oro.

Polonia, Kazajistán y China lideran las compras de oro de bancos centrales, con el metal en máximos históricos de 4.200 dólares por onza.

Los principales bancos centrales siguen comprando oro, aunque –con el metal precioso en máximos históricos, en torno a los 4.200 dólares por onza– las compras han perdido algo de fuerza. Las adquisiciones las lideran Polonia, Kazajistán y China.

La acumulación de oro por parte de estas instituciones se aceleró en 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania.

Entonces "Occidente enseñó sus cartas al resto del mundo congelando los activos que disponía Rusia en sus divisas, es decir, en euros y dólares", subraya Manuel Pinto, analista de mercados.

El resto de países y bancos centrales del mundo vieron las sanciones impuestas a Moscú como un aviso a navegantes. Por esta razón, empezaron a diversificar sus reservas. Es decir, a comprar oro.

"De hecho, en los últimos meses se ha conocido que el oro ha desplazado al euro y a los bonos del Tesoro de EEUU, y se ha convertido en el segundo activo en las reservas de los bancos centrales, únicamente por detrás del dólar, que cada día va perdiendo terreno", puntualiza Pinto.

Tener armas para sortear futuras sanciones no es la única razón que explica las compras. La devaluación constante de las divisas fiduciarias, el crecimiento de la deuda y los estímulos monetarios y fiscales también empujan a los bancos centrales a diversificar sus reservas.

La incertidumbre comercial y los aranceles han sido el último factor que ha impulsado las compras.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

"Países como India se han visto penalizados por los aranceles de Donald Trump, lo cual ha generado un mayor interés del país por adquirir oro en lugar de activos denominados en dólares", explica también Pinto.

Polonia ha sido el principal comprador neto de oro entre enero y agosto de este año, según las cifras del Consejo Mundial del Oro.

Polonia, vecina de Ucrania

Las compras netas del Banco Nacional de Polonia, es decir, las adquisiciones menos las ventas, han alcanzado las 67 toneladas. Y ello a pesar de que en junio, julio y agosto no añadió ni un solo lingote a sus reservas.

Para poder seguir comprando, la institución ha confirmado que elevará el objetivo de participación del oro en sus reservas internacionales desde el 20% actual al 30%.

Este nuevo objetivo indica que el Banco de Polonia reanudará las adquisiciones del metal precioso, aunque "la escala y el ritmo de las compras dependerán de las condiciones del mercado".

El país, vecino de Ucrania, ha sido uno de los principales compradores de oro desde que comenzó la guerra. En 2022 adquirió 130 toneladas de oro, cantidad sólo superada por China. En 2024 lideró las compras con casi 90.000 kilos.

"Esto hace que Polonia sea un país más creíble, tenemos una mejor posición en todas las clasificaciones, somos un socio muy serio y seguiremos comprando oro", señaló hace unos meses el gobernador del Banco Nacional de Polonia, Adam Glapiński,

"Es un símbolo de estabilidad que refuerza nuestra credibilidad ante los inversores y socios extranjeros", añadió

Kazajistán, en "modo acumulación"

Las compras netas de Kazajistán han alcanzado las 32 toneladas. El país, que lideró las ventas de oro en 2024, ha cambiado su estrategia en este ejercicio.

Tal y como recoge el Consejo Mundial del Oro, el banco nacional kazajo está transicionando hacia "la neutralidad monetaria en las compras de oro, con el objetivo de aumentar las reservas internacionales y proteger la economía de las perturbaciones externas".

El país ha activado el "modo de acumulación", tal y como señaló el gobernador de su banco nacional, Timur Suleimenov. "Planeamos seguir comprando y almacenando oro", reiteró hace unas semanas.

Kazajistán, que es uno de los principales productores de oro del mundo, podría utilizar las reservas de oro y divisas para respaldar el tipo de cambio del tenge. En 2024, el tenge kazajo se depreció un 15% frente al dólar. La caída en 2025 es del 2%.

China y el yuan

China ha acumulado 21 toneladas de oro en los ocho primeros meses del año. Con estas adquisiciones, el gigante asiático espera conseguir un doble objetivo: disminuir su exposición a activos muy ligados al sistema financiero occidental –como el dólar– y fortalecer su divisa, el yuan.

Pero existe un importante obstáculo para conseguir este objetivo: inversores y gobiernos desconfían de la moneda china. "Todavía está muy controlada por Pekín y no es completamente libre para circular o cambiarse", indica Pinto.

"China intenta ganar confianza internacional demostrando que tiene grandes reservas de oro, que pueden usarse para estabilizar el valor del yuan", resalta el mismo experto.

A su vez, esto es una señal de "que su economía no depende tanto del dólar ni de la deuda estadounidense, y que si algún día hay sanciones o crisis global, el yuan sigue respaldado por un activo físico y valioso".

Otros compradores

También destacan las adquisiciones de Turquía, con unas compras netas de 16 toneladas entre enero y agosto; República Checa, con 15 toneladas; y Qatar, con 5 toneladas.

Por el contrario, Uzbekistán (-17 toneladas), Singapur (-16) y Rusia (-6) han sido los principales vendedores netos en los primeros ocho meses del año.

Las compras de los bancos centrales, tras restarles las ventas, han alcanzado las 146 toneladas.

La cifra es un 16,1% inferior a la registrada entre enero y agosto de 2024. Entonces, estas instituciones adquirieron 174 toneladas.

Los máximos del oro

Las compras de los bancos centrales se desaceleran en un momento en el que el oro marca máximos históricos casi cada día. El metal precioso ya vale unos 4.200 dólares por onza al subir un 60% desde que comenzó el ejercicio.

El aumento de lingotes de oro en las reservas de los bancos centrales es una de las principales razones que explican la fuerte subida registrada por el metal amarillo.

Pinto espera que estas instituciones sigan incrementando sus tenencias de oro. "Es una dinámica que debería prolongarse durante al menos los próximos meses", subraya.

"China y, en menor medida, India, todavía están muy por debajo del nivel de oro en reservas que tienen los países desarrollados", añade.

En su opinión, las compras constantes de ambos países, "muestra que buscan acercarse a esos niveles para dar más peso, credibilidad y autonomía a sus sistemas financieros frente al dominio del dólar".

Según los datos de junio del Consejo Mundial del Oro, los últimos disponibles, Estados Unidos es el país con una mayor reserva de oro: 8.133,46 toneladas. Le siguen Alemania, Italia y Francia, que se sitúan por delante de China e India.