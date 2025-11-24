Renta 4 Banco obtiene la autorización para prestar servicios de compraventa y custodia de criptoactivos

La entidad destaca la seguridad institucional en la custodia de criptoactivos y refuerza su apuesta por la innovación, tras iniciativas como el fondo Renta 4 Cripto FIL y la plataforma de tokenización OpenBrick.

La nueva funcionalidad permitirá a los clientes operar con criptomonedas desde la app y la web del banco, integrando la gestión de criptoactivos junto a otros productos financieros en una única cuenta.

Renta 4 Banco ha obtenido la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para ofrecer servicios de compraventa y custodia de criptoactivos.

"Este movimiento estratégico, alineado con la regulación europea MiCA (Markets in Crypto Assets), posiciona a la entidad como uno de los primeros bancos en España en ofrecer acceso directo y regulado a esta nueva clase de activos", ha destacado Renta 4 Banco en un comunicado.

En los próximos meses, esta nueva funcionalidad se integrará directamente en la app y la web de Renta 4, permitiendo a todos sus clientes operar progresivamente con una selección de las principales criptomonedas del mercado.

La entidad ha explicado que la plataforma ofrecerá ventajas clave para el inversor, destacando una custodia de nivel institucional que garantiza la máxima seguridad de los activos.

Además, brindará la comodidad de visualizar y gestionar la cartera completa de inversiones (acciones, fondos, y ahora criptoactivos) desde una única cuenta, ofreciendo una visión patrimonial global.

"La obtención de esta licencia no es un paso aislado, sino la culminación de un hito más dentro del objetivo que nos marcamos hace años: ofrecer inversión en activos digitales de forma regulada, segura y con las máximas garantías", ha resaltado Juan Carlos Ureta, director de desarrollo de negocio de Renta 4 Banco.

Por su parte, Daniel Alonso, responsable del área de activos digitales de la entidad, ha afirmado que con este nuevo servicio sobre criptoactivos da respuesta a la demanda de los clientes y se reafirma el compromiso de Renta 4 Banco "con la innovación y la calidad de servicio".

Con el lanzamiento de esta plataforma, Renta 4 subraya que da un paso más en su apuesta por el desarrollo de esta nueva categoría de activos.

Esta estrategia ya se ha materializado en iniciativas previas, como el lanzamiento en marzo de 2024 de su fondo de inversión Renta 4 Cripto FIL o la inclusión de operativa sobre ETPs de criptoactivos en mercados regulados.

Asimismo, la entidad participa activamente en el desarrollo y lanzamiento de OpenBrick, una nueva plataforma que redefine la financiación y la inversión inmobiliaria a través de latokenización.