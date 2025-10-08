BBVA acelera su estrategia 'cripto' con el lanzamiento de su propia 'stablecoin' en 2026

BBVA trabaja en su propia stablecoin, que emitirá el año que viene para expandirse como plataforma cripto global. El anuncio llega días después de que CaixaBank, ING y otros siete bancos europeos anunciaran una stablecoin conjunta vinculada al euro.

“Planeamos sacar nuestra propia stablecoin el año que viene, pero aún no puedo compartir las fechas”, señaló Samuel Martínez, senior manager de blockchain y activos digitales de BBVA durante Merge Madrid.

Una stablecoin es un tipo de criptomoneda diseñada para mantener un precio constante y minimizar la volatilidad, vinculando su valor a un activo estable como una moneda fiduciaria (por ejemplo, el dólar o el euro), el oro, o mediante algoritmos automáticos.

Su principal objetivo es facilitar transacciones, pagos y resguardo de valor en el ecosistema digital sin las fluctuaciones de precio que suelen afectar a otras criptomonedas como bitcoin o ether.

La entidad recordó que ofrece compraventa de criptomonedas en España desde hace meses y que su ambición es competir con los grandes actores cripto presentes en el mercado local e internacional.

Además, desarrolla su propio sistema de custodia y explora áreas de tokenización y pagos con stablecoins, con España como punto de partida para una expansión a nuevas geografías y segmentos.

El movimiento se enmarca en plena entrada en vigor de MiCA —el reglamento europeo para la emisión, intermediación y comercialización de criptoactivos— en 2025, que ha catalizado la incorporación del sector bancario europeo a los activos digitales.

En el ecosistema español, Openbank ha iniciado su despliegue cripto en Alemania con previsión de extensión a España, mientras Cecabank ha comenzado a operar como banco mayorista en este ámbito.

Unicaja expuso en Merge Madrid un enfoque más conservador y descarta por ahora ofrecer bitcoin o ether a su base de particulares. “Al final del día lo más importante en un banco es la confianza”, afirmó Benoît Courtois, responsable de blockchain y activos digitales de la entidad.

Tanto BBVA como Unicaja reconocieron que el interés minorista en España sigue siendo limitado en comparación con otros mercados internacionales.

Turquía, donde opera BBVA, fue citado como ejemplo de mayor adopción y uso de criptoactivos. En este escenario, la banca calibra oferta, riesgos y cumplimiento para escalar servicios de forma progresiva y regulada bajo MiCA.

Sobre las stablecoins, José Manuel Marqués, director del área de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado del Banco de España, señaló que habrá similitudes y diferencias frente al euro digital según los casos de uso.

Añadió que, en Europa, una parte de los activos de respaldo de las stablecoins —en torno al 30%— permanece depositada en bancos, lo que mitiga parcialmente los riesgos sobre el crédito bancario, aunque consideró prematuro extraer conclusiones definitivas sobre el impacto final.