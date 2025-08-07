Tether entra en Bit2Me al liderar una ronda de inversión de 30 millones de euros

Tether Ventures, el brazo independiente de inversión de Tether, la mayor compañía de la industria de los activos digitales y emisora de la stablecoin USDT, ha adquirido una participación en Bit2Me al liderar una ronda de inversión de 30 millones de euros.

La ronda alcanzará dicha cuantía en los próximos meses y supondrá la incorporación de nuevos inversores estratégicos.

La inversión de Tether Ventures se enmarca en su estrategia global para impulsar proyectos tecnológicos con impacto real en los mercados emergentes y desarrollados.

La firma se suma a Telefónica, Unicaja, Cecabank, BBVA, Inveready e Investcorp, que ya están presentes en el accionariado de la plataforma española de criptodivisas.

La entrada de Inveready se produjo en 2020 a través de una ronda de inversión de un millón de euros.

Bit2Me cerró otra ronda de inversión en 2023, en este caso de 14 millones de euros, que estuvo liderada por el fondo de Baréin Investcorp.

Contó, además, con la participación de Telefónica Ventures, el vehículo de la teleco para invertir en startups tecnológicas, y se sumó BBVA Spark, la unidad de la entidad azul con ese mismo fin.

La fintech alicantina dio entrada a Cecabank en mayo de 2024, mientras que, en julio del pasado ejercicio, Unicaja adquirió más del 5% de su capital.

Con la llegada de Tether, y de otros inversores, y la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para operar como proveedor de servicios de criptoactivos bajo el reglamento europeo MiCA, Bit2Me impulsará sus planes de expansión en Europa. También reforzará sus operaciones en Argentina y otros países de América Latina.

Tal y como ha comunicado este jueves la plataforma, su objetivo es "consolidar su posición como uno de

Para Pablo Casadio, cofundador y CFO de Bit2Me, "el respaldo de Tether marca un hito clave para que Bit2Me siga creciendo en escala, clientes y expansión geográfica".

"Contar con un líder global como Tether en nuestra estructura accionarial nos impulsa a un nuevo nivel dentro del ecosistema cripto internacional", afirma Andrei Manuel, cofundador y COO de la plataforma.

Según explica Paolo Ardoino, CEO de Tether, en la compañía están "entusiasmados" con apoyar el crecimiento de Bit2Me, así como "su papel en el desarrollo de servicios de criptoactivos regulados en Europa y más allá".

Qué es Tether Ventures

Tether Ventures es el brazo inversor independiente de Tether. Con sede en El Salvador, invierte capital procedente de los beneficios y reservas excedentarias de Tether en sectores clave donde convergen la tecnología, la infraestructura y la utilidad en el mundo real.

Su cartera incluye inversiones en inteligencia artificial, servicios financieros, energía, biotecnología, educación y medios digitales, así como participaciones estratégicas en sectores como materias primas, remesas, deportes y entretenimiento.