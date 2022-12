BlackRock advierte de que la mayoría de empresas ‘cripto’ desaparecerá tras FTX

BlackRock ha lanzado una advertencia sobre las plataformas de intercambios de criptodivisas tras la quiebra de FTX. El CEO de la gestora, Larry Fink, ha señalado que “la mayoría de ellas fracasarán” a pesar de que hay potencial en la tecnología que hay detrás de los activos digitales.

En un evento organizado por The New York Times este miércoles Fink advirtió de que las compañías con mayor riesgo “de dejar de existir” son aquellos exchanges que han emitido sus propios tokens, como le sucedió a FTX.

Según ha informado Reuters, Fink también reconoció que la firma que dirige es una de las empresas financieras afectadas por la quiebra de FTX. BlackRock invirtió 24 millones de dólares en la plataforma de intercambios de criptodivisas.

"Malas conductas"

"Tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla todo esto (con FTX)", dijo Fink. "En este momento podemos tomar todas las decisiones y parece que hubo malas conductas de grandes consecuencias", añadió.

Además de BlackRock, otras grandes firmas de inversión como Temasek, Tiger Global y Sequoia Capital también habían invertido en la plataforma de Sam Bankman-Fried. Todas ellas han tenido que reducir sus participaciones a cero tras la quiebra de FTX y más de 130 empresas afiliadas.

FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre y la semana pasada los nuevos gestores de la compañía comparecieron por primera vez ante el tribunal de bancarrotas del estado de Delaware (Estados Unidos) para comenzar el proceso de reestructuración.

Los abogados de la nueva directiva y su actual responsable, John Ray, sostienen que una "cantidad sustancial" de los activos de la compañía podrían haber sido robados o están desaparecidos. Los nuevos gestores también han denunciado que la empresa tenía una "ausencia total de controles corporativos" y una falta de "información financiera fiable".

La plataforma, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. Hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus 50 principales acreedores.

Bankman-Fried, por su parte, aseguró este miércoles que no era consciente de que los fondos de los clientes se redirigían a su firma de inversiones asociada, Alameda, uno de los principales motivos que la llevó a la bancarrota.

No "a sabiendas"

En una entrevista virtual retransmitida en directo por el diario The News York Times, el fundador de la malograda plataforma de criptomonedas dijo que no mezcló fondos "a sabiendas", que él no era quien dirigía Alameda y que sólo ha tenido conocimiento de lo que ocurría en las últimas semanas, cuando se han desvelado públicamente los hechos.

A pesar de su advertencia, Fink, de 70 años, señaló que todavía existe potencial en la tecnología que hay detrás de las cripdomonedas. “La próxima generación de mercados y la próxima generación de títulos valor será la tokenización”, afirmó.

