La CNMV advierte de que escándalos como el de FTX responden a la falta de control en el sector 'cripto'

La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Montserrat Martínez Parera, ha explicado que detrás de muchos de los problemas en el sector de los criptoactivos, como la quiebra de la plataforma FTX, se encuentra la falta de control, por lo que ha vuelto a insistir en que los inversores deben extremar la cautela cuando se aproximan a ámbitos no regulados como los criptoactivos.

En la inauguración del Congreso Asufin 'Consumidores ante la crisis energética y la digitalización', la vicepresidenta de la CNMV ha avisado de que innovación mal utilizada o carente de algunos controles ha llevado a prácticas no deseables.

En este sentido, ha apuntado que la inversión en algunos ámbitos se ha convertido "en un juego". "Utilizamos el término gamificación, pero son técnicas más propias de los videojuegos, en el fondo hay un componente de adicción, y te prometen unas ganancias seguras en muy poco espacio de tiempo: sabemos que eso no se sostiene y lo hemos visto en el ámbito de los criptoactivos", ha alertado Martínez Parera, tal y como recoge Europa Press.

"Extremar la cautela"

En este punto, ha señalado que la falta de control está detrás de muchos de los problemas o escándalos que se producen en este sector, como la quiebra de la plataforma de compraventa de criptomonedas y otros activos criptográficos FTX.

En este escenario, ha recalcado la necesidad de contar con unas reglas claras en este ámbito. Mientras no termine de negociarse en Europa el reglamento MiCA, Martínez Parera ha insistido en pedir al inversor "extremar la cautela" cuando se aproxime a ámbitos que no tienen controles y que no están regulados.

"Información no es lo mismo que conocimiento. La información es enorme, pero tenemos que ser capaces de saber diferenciar el grano de la paja. Tenemos que ver cuál es la fiabilidad de esa información y evitar caer en fraudes y bulos que pueda hacer en este nuevo mundo, que lamentablemente existen y están muy presentes", ha apuntado.

En este punto, Martínez Parera ha recalcado la necesidad de ser precavido con la información que se ofrece en redes sociales. "Me sorprende cuando a veces algunos 'influencers', en un vídeo de menos de un minuto, te cuentan cómo hacerse rico", ha señalado.

