La cartera de acciones de Eduardo Bolinches para la sesión de hoy.

Las cabeceras (por ejemplo, NAME, Symbol, Last, Position) describen cada campo en formato inglés para ser más fácilmente interpretadas por lectores internacionales, y la noticia detalla el contenido de cada columna debajo de la tabla.

¿Qué significan las cabeceras en inglés y por qué están así en la tabla de Bolinches?

El artículo indica que hay un buscador por encima de la tabla donde se puede escribir el nombre o código del valor para localizar si está en cartera o si hay intención de abrir posición.

Aparece Buy, Sell, Buy Stop y Sell Stop para órdenes de entrada o niveles de protección, además de Cancel para retiradas; los Stop Loss y Take Profit se muestran como precios colocados para cerrar posiciones si se alcanzan.

¿Qué tipos de órdenes y protecciones utiliza Bolinches en sus fichas y cómo aparecen?

Si las columnas Position, From, Quantity y Price están en blanco, el valor no está en cartera y solo hay una orden en mercado; si esos campos contienen datos, el valor está en cartera con posición efectiva.

¿Cómo sé si un valor está en cartera o solo tiene una orden colocada según la guía de Bolinches?

La tabla lista cada acción con su nombre, símbolo, precio de cierre previo, posición (Long/Short), fecha de entrada, cantidad, precio de apertura, resultado latente y niveles de stop y take profit. También muestra órdenes pendientes, cantidades y precios de ejecución cuando aplican.

¿Qué información incluye la tabla de la cartera de Eduardo Bolinches para la sesión de hoy?

Las cabeceras de la tabla aparecen en inglés para facilitar la interpretación a un público más amplio.

Los usuarios pueden buscar valores específicos y ver si están en cartera o si hay intención de incluirlos.

La tabla incluye datos como precio de cierre, posiciones abiertas, cantidad de acciones, stops y resultados latentes.

La cartera de Eduardo Bolinches muestra los valores actuales y las órdenes pendientes para la sesión de hoy.

La siguiente tabla comienza mostrando los valores que componen la cartera de Eduardo Bolinches con los datos de la apertura de la posición, precios de cierre de la sesión anterior, resultado latente y niveles donde están colocados los stops en la sesión en curso.

A continuación, y sin separación alguna, cuando las columnas que contienen esos datos están en blanco, aparecen los valores en los que se ha introducido una orden concreta antes de la apertura de la sesión para intentar abrir posiciones en dichos valores.

Debajo de la tabla tiene un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores y, por encima, un buscador para ver si tiene en cartera o la intención de tener el valor que le interese escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Las cabeceras de las columnas están en inglés para que puedan ser interpretadas por la mayor cantidad de lectores posible. A continuación, se detalla lo que se muestra debajo de ellas de izquierda a derecha:

NAME: Nombre de la acción en cartera o con intención de tenerla en cartera.

Symbol: Código de la acción en cartera o con intención de tenerla en cartera.

Last: Precio de cierre de la sesión anterior de la acción.

Position: Este campo muestra si la acción está comprada (posición larga = Long) o vendida (posición corta = Short). En caso de que se muestre en blanco, es que no está en cartera, pero hay una orden colocada en el mercado sobre esta acción.

From: Fecha en la que la acción ha sido incorporada a la cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera, pero hay una orden colocada en el mercado.

Quantity: Cantidad de acciones en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Price: Precio de apertura de la posición del valor en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Result: Resultado latente en euros desde que se abrió la posición en esa acción que está en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Update: Última fecha de actualización de alguno de los campos para esa acción.

Order: Orden lanzada al mercado para su ejecución. Si está en blanco, es que la acción está en cartera y no hay ninguna orden adicional sobre esa acción. Puede ser una compra limitada (Buy), una venta limitada (Sell), un nivel de protección de la compra (Buy Stop) o un nivel de protección de la venta (Sell Stop). También podrá ver la palabra "Cancel" en el caso que sea una retirada del mercado de una orden previamente introducida.

Op. Quant: Cantidad de acciones de la orden lanzada al mercado para su ejecución. Este campo está en blanco en las acciones en cartera.

Open Price: Precio de la orden lanzada al mercado para su ejecución. Este campo está en blanco en las acciones en cartera.

Stop Loss: Precio colocado en el mercado, tanto en las acciones en cartera como en las órdenes lanzadas al mercado para cerrar la posición (comprada o vendida) si es alcanzado.

Take Profit: Precio colocado en el mercado, tanto en las acciones en cartera como en las órdenes lanzadas al mercado para cerrar la posición (comprada o vendida) si es alcanzado.