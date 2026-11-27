Ya ocurrido: la deuda neta por encima de 1.000 millones sitúa la ratio en 4,2 veces EBITDA, lo que limita la flexibilidad financiera; podría resultar en mayor sensibilidad a caídas de demanda o costos y presión sobre la cotización si se deteriora el negocio.

¿Qué implicaciones tiene para los inversores el apalancamiento de Solaria de 4,2 veces EBITDA?

No hay garantías, pero la combinación de un 10,79% de cortos (cerca del 24% del flotante) y un volumen medio limitado crea un “polvorín” con altas probabilidades de episodios de volatilidad y de que se produzcan coberturas masivas.

¿Qué probabilidad hay de que se repita un short-squeeze como el de mayo de 2025 en Solaria?

El mercado duda por la desaceleración prevista del crecimiento del EBITDA tras 2027, la incertidumbre en su negocio de centros de datos y un alto apalancamiento con deuda neta superior a 1.000 millones.

Suben por la elevada presencia de posiciones cortas —10,79% del capital— que puede forzar coberturas y generar repuntes; además el precio ha rebotado desde 13,83 euros y recuperó la cota psicológica de 14,3 euros.

¿Por qué suben las acciones de Solaria pese a sus pérdidas desde máximos?

Desde el punto de vista técnico, las acciones rebotan desde el suelo de los 13,83 euros perfilando una estructura de doble suelo con posibles objetivos en los 14,71 y 16,77 euros.

La alta concentración bajista eleva la probabilidad de un nuevo 'short-squeeze', replicando el escenario de mayo de 2025 cuando la cotización se revalorizó un 41% en pocos días.

El mercado mantiene el escepticismo sobre la compañía debido a la desaceleración prevista en su crecimiento de EBITDA a partir de 2028 y un endeudamiento superior a los 1.000 millones de euros.

Solaria vuelve a experimentar volatilidad en bolsa impulsada por la elevada presencia de posiciones cortas, que ya alcanzan el 10,79% de su capital social.

Las acciones de Solaria son de nuevo protagonistas. Después de un desplome del 44% desde sus máximos históricos, se está fraguando de nuevo un caldo de cultivo para que la compañía experimente un short-squeeze. ¿Cuáles son los puntos clave?

El valor continúa bajo la lupa de los inversores tras celebrar un Día del Inversor que no logró disipar las dudas del mercado. Desde aquella presentación, celebrada el pasado 19 de noviembre, los títulos de la energética acumulan caídas, profundizando una tendencia bajista de fondo que ya se traduce en una caída de más del 20% en lo que va de 2026. El escepticismo del mercado responde a varios factores fundamentales.

Aunque la compañía prevé que su EBITDA crezca un notable 37,8% en 2027, el ritmo se desacelera de forma acusada en ejercicios posteriores, moderándose al 14,3% en 2028 y a una horquilla de entre el 3,6% y el 7,5% para 2029.

A esta pérdida de tracción operativa a medio plazo se suman las incógnitas sobre el despliegue de su negocio de centros de datos y un balance muy apalancado, con una deuda financiera neta superior a los 1.000 millones de euros (lo que representa 4,2 veces su EBITDA de los últimos doce meses).

Sin embargo, ayer veíamos fuertes subidas y hoy también cotiza en verde. El catalizador detrás de estas sacudidas es la fuerte presencia de bajistas: las posiciones cortas alcanzan ya el 10,79% de su capital social, una cifra que equivale a cerca del 24% de su capital flotante.

Si los inversores bajistas absorbieran el 20% del volumen diario medio, necesitarían alrededor de 54 sesiones bursátiles para deshacer por completo sus apuestas contra el valor.

Esta configuración recuerda de cerca al escenario vivido en mayo de 2025, cuando un cierre masivo de cortos impulsó la cotización un 41% entre el 28 de mayo y el 4 de junio.

Aunque no hay garantías de que se repita un movimiento de tal magnitud, la elevada concentración de posiciones bajistas convierte a la compañía en un auténtico polvorín bursátil, con altas probabilidades de experimentar un nuevo short-squeeze y episodios de intensa volatilidad en el corto plazo.

Tras marcar un suelo relevante en la zona de los 13,83 euros, las acciones de Solaria Energía muestran una clara reacción alcista en gráfico diario con un repunte del 3,44% hasta los 14,3 euros.

Análisis técnico de Solaria. -

Este movimiento cobra especial relevancia técnica porque permite al precio recuperar por encima el soporte clave de los 13,83€ tras una breve dilatación bajista, dibujando una potencial estructura de doble suelo en mínimos anuales que sugiere el agotamiento de la presión vendedora y la entrada de flujo comprador institucional.

De consolidarse este rebote por encima de la cota psicológica de los 14,3 euros, el valor activaría una proyección de recuperación hacia sus primeras resistencias dinámicas, situadas en la media móvil de 14 sesiones (14,71 euros) y la media móvil de 28 sesiones (14,934 euros).

La superación de este rango de medias abriría la puerta a un tramo alcista de mayor recorrido con objetivo técnico en los 16,770 euros, nivel que actuó como referencia horizontal en anteriores consolidaciones del ejercicio.

***Javier Cabrera es analista de mercados.