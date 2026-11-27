Con la economía mostrando más fortaleza y el PCE subiendo, la Fed afronta la última reunión del año con argumentos para subir tipos; la decisión pendiente es el tamaño del incremento, probable entre 25 o 50 puntos básicos.

¿Cómo afectará a la política monetaria de la Fed la combinación de un PIB revisado al alza y un PCE que repunta hasta 3,8%?

Los mayores impulsores han sido siderurgia y banca, con ArcelorMittal liderando las alzas, seguido por Santander; también destacaron Acciona Energía y Merlin entre los ganadores del selectivo.

Las noticias sobre la IA han aumentado la volatilidad: la vuelta de Huang provocó un repunte inicial en Nvidia, pero luego se sucedieron caídas que arrastraron a otras tecnológicas y a recién salidas como Anthropic, incrementando la inestabilidad semanal.

¿Cómo ha influido la semana de noticias sobre la IA, como la vuelta de Jensen Huang a Nvidia, en la evolución de los mercados esta semana?

Lo ya ocurrido: la moderación reduce la presión inmediata sobre el poder adquisitivo y sobre la revalorización automática de algunas prestaciones; lo que podría ocurrir: puede suavizar las expectativas de nuevas subidas de tipos si la tendencia se confirma.

¿Qué consecuencias tiene para los inversores que la inflación en España se modere al 4,1% en noviembre?

El Ibex ha avanzado por la recuperación tras la fuerte caída anterior y por subidas concentradas en valores cíclicos e bancarios, con ArcelorMittal y Santander entre los líderes; además, la ausencia parcial de la influencia negativa de Wall Street por el cierre de Thanksgiving favoreció al selectivo.

En el plano macroeconómico, la inflación en España se modera al 4,1% en noviembre y EEUU revisa al alza el crecimiento de su PIB del tercer trimestre al 1,1%.

Wall Street cotiza al alza en una sesión más corta por el Black Friday, recuperándose de una semana volátil marcada por el sector de la inteligencia artificial.

Las Bolsas europeas cierran la semana en positivo tras sesiones impulsadas por la jornada festiva del Día de Acción de Gracias en Wall Street.

El Ibex 35 avanza un 2,75% en el cómputo semanal y supera la cota de los 19.300 puntos, con ArcelorMittal y Santander liderando los ascensos.

Balance semanal positivo para el Ibex 35. El selectivo nacional ha dejado atrás el batacazo de la última semana (-5,73%) y vuelve a ver el verde tras avanzar un 2,75% en las últimas cinco sesiones.

El índice de la Bolsa de Madrid llega al fin de semana por encima de la cota psicológica de los 19.000 puntos, una barrera que no logró refrendar en el último balance. En concreto, el Ibex ha concluido en los 19.386,6 puntos este viernes tras subir un 1,72% en la jornada.

ArcelorMittal ha liderado las subidas dentro del selectivo nacional al subir un 4,69%. Por detrás de él se ha situado Santander (+4,43%), Acciona Energía (+4,05%) y Merlin (+3,88%).

En el polo opuesto de la tabla de valores se han quedado rezagadas Inditex (+0,03%), Puig (+0,38%) y Cellnex (+0,39%). Aunque ningún valor del Ibex ha llegado al fin de semana en rojo.

La de este viernes ha sido la segunda sesión consecutiva al alza que sella el selectivo. Porque lo cierto es que la semana ha estado marcada por jornadas de fuertes movimientos, tanto en cuestión de subidas como de bajadas.

Con todo, los repuntes se han alineado en los días en los que a los índices del Viejo Continente no les ha pesado la referencia -y la influencia- de Wall Street. En la víspera, coincidente con el día de Acción de Gracias en EEUU, y con el parqué neoyorquino cerrado, el Ibex repuntaba un 2,26%.

Los números verdes de la recta final de la semana se han extendido también a los índices de referencia europeos. Este viernes las alzas llegaban a superar el 2% en algunos de los principales parqués de Bolsa de Europa.

Europa y Wall Street

En concreto, el Dax alemán ha subido un 0,87%; el Cac francés, un 0,58%; el FTSE 100 británico, un 0,77% y el FTSE Mib italiano, un 1,84%.

Al otro lado del charco, Wall Street vivía una sesión atípica y a medio gas. El parqué de la Bolsa de Nueva cerró en la víspera por la celebración del Día de Acción de Gracias. Y este viernes, Black Friday, vivía una sesión más corta de lo habitual, que a cierre europeo le restaba poco menos de hora y media.

En dicho punto, los tres principales selectivos del parqué cotizaban en positivo. El Dow Jones avanzaba un 1,11%; el S&P 500, un 1,41% y el Nasdaq, un 1,9%.

El repunte venía tras una semana marcada por la inestabilidad y la volatilidad. Y que ha vuelto a tener a la IA en el punto de mira de los inversores.

El lunes Nvidia comunicaba la vuelta de Jensen Huang, su fundador, como CEO y presidente de la compañía. Lo hacía diez días después de que Huang hubiese renunciado al cargo tras conocerse sus infidelidades, una de ellas con una supuesta espía china y hasta otras dos con dos trabajadores de la propia Nvidia.

Los inversores celebraron su vuelta -también los empleados del gigante de chips- orquestada en parte por el presidente de EEUU, Donald Trump, que aseguró que había hablado con el Consejo de Administración de la compañía para convencerles de que Huang volviera al descontar que su vuelta no conllevaba ningún riesgo para la seguridad nacional.

Los títulos de Nvidia repuntaron un 30% en la sesión en la que se conocía la noticia. Pero el fervor fue efímero en Wall Street. La compañía encadenó dos sesiones consecutivas de sólidas caídas, del 5,86% y el 3,9% respectivamente y las renovadas dudas por la IA arrastraron a otros valores clave del sector, como Anthropic.

La creadora de Claude, que protagonizó la semana pasada el mayor debut bursátil de la historia, ha cotizado esta semana por debajo de su precio de salida a bolsa, los 83 dólares por acción con los que se estrenó en el parqué. Este viernes sus acciones repuntaban un 6% y volvían a reflejar las fuertes fluctuaciones que han vivido los mercados en las últimas semanas.

Con todo, esta semana los inversores también han conocido algunas referencias macroeconómicas. EEUU ajustó al alza su PIB del tercer trimestre. La mayor economía del mundo creció al 1,1%, en términos intertrimestrales, entre julio y septiembre, tres décimas por encima de la primera estimación publicada.

El mercado también ha conocido el índice de precios PCE de Estados Unidos. El indicador inflacionario, una de las guías favoritas para la Reserva Federal (FED), repuntó una décima en octubre respecto al anterior balance mensual y se situó en el 3,8%.

En suma, la Fed tendrá que lidiar en su última reunión del año -la del próximo 9 de diciembre- con una economía fuerte y una inflación que no da tregua al país que preside Donald Trump. Por lo que todo apunta que la institución liderada por Kevin Warsh terminará el año con una subida de tipos, aunque la duda será si el alza será 25 o 50 puntos básicos.

Por último, en España se ha conocido este viernes el dato de inflación adelantado de noviembre. El IPC se moderó al 4,1% en noviembre, principalmente por el abaratamiento de los combustibles.

En este sentido, los precios del petróleo han repuntado ligeramente en la semana después de varios balances consecutivos a la baja.

El Brent, el petróleo de referencia en Europa, ha subido en torno a un 0,5% en los últimos cinco días. El crudo europeo cotizaba en los 90 dólares por barril.

El West Texas Intermediate (WTI), el petróleo estadounidense, también se ha mantenido algo más estable. El crudo de Texas apenas ha subido un 0,7% a lo largo de esta semana, aunque es su primera alza después de cuatro de caídas consecutivas.