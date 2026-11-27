Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 amarrará los 19.000 puntos antes de las elecciones generales
El selectivo español continúa con la recuperación tras las recientes caídas y recupera los 19.000 puntos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 2,26 % hasta los 19.057,9 puntos volviendo a lucir por encima de los 19.000 puntos en una sesión huérfana de Wall Street.
- En Wall Street tuvimos una sesión festiva en la que solo tuvimos a los futuros como referencia y con un muy bajo volumen y que terminaron subiendo.
- El Brent continúa con la recuperación de precios y reconquista los 97 dólares por barril.
- El precio de la onza de oro reacciona al alza y ya se enfrenta a las primeras resistencias que se fueron dejando en la caída. La resistencia de los 3.690 dólares es clave para el futuro inmediato del metal.
- El euro consolida cambio contra el dólar por encima de los 1,09 y ya mira a los 1,10 como siguiente meta a conquistar.
- El precio del bitcóin se coloca por encima de los 61.500 dólares. Es importante que el ahora soporte de los 61.300 dólares no se pierda.
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Datos de inflación en Japón
El IPC general de Tokio queda en el 2,8 % frente a la previsión del 3,1 % y el 2,8 % del mes anterior.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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AHL amplía cortos en Solaria
AHL PARTNERS LLP ha ampliado en un 0,12 % su posición corta en Solaria Energía y Medioambiente, S.A. hasta alcanzar el 1,33 % de la sociedad.
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Millennium incrementa cortos en Colonial
Millennium International Management LP ha ampliado en un 0,07 % su posición corta en Colonial SFL, SOCIMI, S.A. hasta alcanzar el 0,6 % de la sociedad.
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El índice ChiNext de China registra un ascenso superior al 5 % tras el compromiso estatal de fortalecer el mercado
El sector de semiconductores lidera el avance ante la promesa de nuevas medidas de apoyo oficial, impulsando a los índices SZSE Component y CSI300.
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Claves para la sesión de hoy