- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 2,26 % hasta los 19.057,9 puntos volviendo a lucir por encima de los 19.000 puntos en una sesión huérfana de Wall Street.

- En Wall Street tuvimos una sesión festiva en la que solo tuvimos a los futuros como referencia y con un muy bajo volumen y que terminaron subiendo.

- El Brent continúa con la recuperación de precios y reconquista los 97 dólares por barril.

- El precio de la onza de oro reacciona al alza y ya se enfrenta a las primeras resistencias que se fueron dejando en la caída. La resistencia de los 3.690 dólares es clave para el futuro inmediato del metal.

- El euro consolida cambio contra el dólar por encima de los 1,09 y ya mira a los 1,10 como siguiente meta a conquistar.

- El precio del bitcóin se coloca por encima de los 61.500 dólares. Es importante que el ahora soporte de los 61.300 dólares no se pierda.