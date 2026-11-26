Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sube casi un 2% en una jornada en la que no contará con la referencia de Wall Street
Los futuros auguran una recuperación de los 19.000 puntos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 ha abierto con una fuerte subida del 1,70% en una jornada en la que no contará con la referencia de Wall Street, cerrado por el Día de Acción de Gracias, y en la que se conocerán las actas de la última reunión de tipos del Banco Central Europeo (BCE).
- En concreto, sube ese 1,70%, hasta los 18.955,6 puntos. Las ganancias del año se elevan al 9,52 %.
- La Bolsa española rebota este jueves, después de cerrar la víspera con una fuerte caída del 2%, en una jornada que estuvo marcada por las dudas sobre las tecnológicas, las renovadas tensiones arancelarias de Estados Unidos, y unos datos de inflación estadounidenses que elevan las perspectivas de más subidas de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed).
- El precio de la onza de oro bajó hasta marcar mínimos en los 3.426,64 dólares antes de reaccionar al alza para colocarse a las puertas de los 3.600 dólares.
- El euro se mantiene por encima de los 1,09 dólares por euro por segunda sesión consecutiva.
- El precio del bitcóin recupera los 60.000 dólares tras dos sesiones consecutivas por debajo de ellos.
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Así abre el Ibex 35
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Goldman Sachs prevé que el ÍNDICE CSI 300 suba un 10 % el próximo año y eleva la calificación de las acciones de Hong Kong a "sobreponderar"
Los beneficios de Hong Kong podrían crecer alrededor de un 15 % interanual el próximo año, afirmó ayer Kinger Lau, estratega jefe de renta variable china de Goldman Sachs. El banco elevó la calificación de la renta variable de Hong Kong de neutral a sobreponderación y espera que el índice MSCI China y el índice CSI 300 suban un 23 % y un 10 %, respectivamente, en 2027.
Goldman también elevó los semiconductores, los productos farmacéuticos y los servicios al consumidor de neutral a sobreponderación, al tiempo que mantuvo su calificación de sobreponderación para los bancos.
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El ministro de Defensa de China visita Italia y el Reino Unido para reforzar la confianza estratégica
El ministro de Defensa, Dong Jun, visitó Italia y el Reino Unido del 15 al 21 de noviembre, donde se reunió con sus homólogos para tratar el desarrollo estable de las relaciones militares bilaterales y cuestiones internacionales y regionales. Las partes acordaron intensificar los intercambios de alto nivel, la cooperación en materia de mantenimiento de la paz y los intercambios entre academias militares.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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China afirma que las guerras arancelarias no benefician a nadie y califica de premisa falsa el concepto de "exceso de capacidad"
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, dice que las guerras arancelarias y comerciales no sirven a los intereses de ninguna de las partes y que China y Estados Unidos deberían resolver las diferencias mediante conversaciones sobre una base igualitaria, respetuosa y mutuamente beneficiosa. Cuando se le preguntó sobre los planes de Estados Unidos de aumentar los aranceles a las importaciones chinas en un 20 %, potencialmente hasta un 40 % si las conversaciones fracasan, Guo dijo que la llamada cuestión del exceso de capacidad era una premisa falsa y rechazó su uso con fines políticos.
China tomará las medidas necesarias para defender sus derechos e intereses legítimos.
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El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) se opone firmemente al plan de EE. UU. de imponer aranceles en virtud de la Sección 301 a China y a otras 13 economías
China se opone firmemente a los aranceles propuestos por la Sección 301 de Estados Unidos sobre 14 economías, incluida China, tras las conclusiones del Representante Comercial de Estados Unidos en una investigación sobre el presunto exceso de capacidad, dice el portavoz del MOFCOM, He Yadong. Calificó la investigación como unilateral y dijo que socava el orden económico internacional y viola las reglas de la OMC.
China instó a Washington a corregir su rumbo y resolver la cuestión a través del diálogo, añadiendo que seguiría de cerca los acontecimientos y se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para defender sus intereses legítimos.
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Encuesta de confianza del consumidor alemán
Queda en el -30,2 para el mes de diciembre cuando se esperaba un -29,9 y se revisa el anterior desde el -30,8 al -30,9.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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La caída de la rentabilidad de los bonos del Tesoro de EE. UU. puede estar exagerada, ya que el mercado pasa por alto las razones por las que la rentabilidad debería subir
Los estrategas de tipos de ING dijeron que el efecto de fin de semana largo puede estar en juego y que mantener bonos aún puede ser una operación razonable, pero el mercado ha ignorado varias razones por las que los rendimientos aumentaron esta semana. La reversión a la baja de Nvidia el lunes, los sólidos datos de confianza del consumidor del martes y nuevas señales de resiliencia económica el miércoles deberían haber impulsado los rendimientos al alza, dijeron.
Si bien se debe respetar la acción del precio del mercado, la medida parece algo excesiva dados esos factores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cerraron a la baja el miércoles.
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Se acelera el crecimiento del negocio de intercambio de baterías en el extranjero de Greenway
Greenway afirmó en su rueda de prensa sobre los resultados del tercer trimestre de 2026, celebrada en el día de hoy, que el crecimiento del negocio de intercambio de baterías en el extranjero se ha acelerado considerablemente este año. Sus principales clientes son operadores de intercambio de baterías, y también colabora con algunos fabricantes de vehículos.
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Delphi Laser afirma que los pedidos disponibles y los anticipos de los clientes están aumentando
En su sesión informativa sobre los resultados del tercer trimestre de 2026, celebrada este 26 de noviembre, Delphi Laser afirmó que disponía de una gran cantidad de pedidos, y que los nuevos pedidos firmados en 2026 estaban creciendo rápidamente. Tanto su cartera de pedidos como los anticipos de los clientes están aumentando.
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La rentabilidad de los bonos japoneses a corto plazo aumenta a medida que se recuperan las acciones y las declaraciones «halconas» del Banco de Japón
Los rendimientos de los bonos japoneses a corto plazo aumentan este jueves debido a que un repunte de las acciones revivió las apuestas sobre un aumento de las tasas del Banco de Japón en el corto plazo. Naoki Tamura, miembro de la junta directiva de línea dura, se sumó a las expectativas de un ajuste más temprano, diciendo que el Banco de Japón debe responder rápidamente a las señales de que la inflación está superando su objetivo, incluso acelerando los aumentos de tasas.
Las recientes tendencias de precios apuntan a mayores riesgos de inflación al alza, dijo, citando la guerra en Medio Oriente, un yen más débil que eleva los costos de importación y una demanda resistente de bienes relacionados con la IA. Barclays dijo que los comentarios de Tamura reforzaron los argumentos a favor de no retrasar más aumentos en lugar de señalar un ritmo más rápido, y reiteró su llamado a un aumento en diciembre.
Los operadores de opciones sitúan las probabilidades de un aumento el próximo mes en un 68 %, según mostraron los datos de LSEG.
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Claves para la sesión de hoy