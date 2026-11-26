- El Ibex 35 ha abierto con una fuerte subida del 1,70% en una jornada en la que no contará con la referencia de Wall Street, cerrado por el Día de Acción de Gracias, y en la que se conocerán las actas de la última reunión de tipos del Banco Central Europeo (BCE).

- En concreto, sube ese 1,70%, hasta los 18.955,6 puntos. Las ganancias del año se elevan al 9,52 %.

- La Bolsa española rebota este jueves, después de cerrar la víspera con una fuerte caída del 2%, en una jornada que estuvo marcada por las dudas sobre las tecnológicas, las renovadas tensiones arancelarias de Estados Unidos, y unos datos de inflación estadounidenses que elevan las perspectivas de más subidas de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed).

- El precio de la onza de oro bajó hasta marcar mínimos en los 3.426,64 dólares antes de reaccionar al alza para colocarse a las puertas de los 3.600 dólares.

- El euro se mantiene por encima de los 1,09 dólares por euro por segunda sesión consecutiva.

- El precio del bitcóin recupera los 60.000 dólares tras dos sesiones consecutivas por debajo de ellos.