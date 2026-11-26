La entrada se validaría si el valor supera los 22,00 euros mediante dos cierres diarios consecutivos o un cierre semanal; entonces sería razonable buscar el primer objetivo en torno a 22,73 euros con un stop de protección.

El RSI está por debajo de sobreventa indicando posible agotamiento bajista y el MACD empieza a mostrar intención de girar al alza, dos señales que, si se confirman, apuntan a un mejor momento operativo.

Esa rentabilidad brinda un ingreso recurrente atractivo que puede compensar volatilidad de corto plazo y mejorar el retorno total, aunque depende de los pagos confirmados y del consenso para 2026.

¿Cómo afecta a un inversor particular que BBVA tenga una rentabilidad por dividendo estimada entre 4,43 % y 4,84 %?

Si se perfora la media de 200 sesiones con confirmación, abriría la puerta a caídas hacia niveles sensiblemente inferiores, por lo que los accionistas deberían vigilar stop loss o reducir exposición.

Porque esa media actuó como soporte técnico en octubre y frenó la caída cerca de 21,00 euros, desde donde se inició un rebote; ese doble apoyo sugiere que el precio puede estabilizarse y preparar un tramo de recuperación.

¿Por qué BBVA apoya su cotización en la media móvil de 200 sesiones en 21,27 euros?

La estrategia plantea mantener posiciones si resisten los 21,27 euros o buscar un rebote comprador si el precio supera los 22,00 euros con objetivo en los 22,73 euros.

Los indicadores adelantados sugieren un posible agotamiento bajista, respaldado por la pendiente positiva que mantienen las medias móviles de medio y largo plazo.

Las acciones de la entidad prueban un doble apoyo técnico en la media móvil de 200 sesiones, en el entorno de los 21,27 euros, tras corregir desde su máximo histórico de 25,17 euros.

BBVA registró un beneficio neto récord de 9.066 millones de euros hasta septiembre de 2026 y ofrece una rentabilidad por dividendo estimada de hasta el 4,84 %.

Con Wall Street cerrado por Acción de Gracias, los mercados internacionales vuelven a enfocarse con optimismo en la inteligencia artificial tras una semana volátil, impulsados por la remontada del Nasdaq 100 al cierre del miércoles.

En la jornada de hoy, el selectivo español buscará sacudirse la presión bajista y recuperarse tras encadenar dos días consecutivos de descensos. Dentro de su tabla de valores, destaca especialmente el comportamiento de las acciones de BBVA.

En los primeros nueve meses de 2026, BBVA logró un beneficio neto récord de 9.066 millones de euros (+13,6 % interanual), impulsado por un tercer trimestre de 3.015 millones (+19,1 % constante) que confirma su solidez en ingresos recurrentes.

A estas cifras operativas se suma una atractiva política de retribución al accionista. Con una cotización de 21,88 euros por acción en el momento de redactar este análisis, la rentabilidad por dividendo de BBVA se sitúa en una horquilla estimada de entre el 4,43 % y el 4,84 % bruto dependiendo de pagos ya confirmados durante los últimos doce meses o las estimaciones totales del consenso de mercado para el conjunto del ejercicio 2026.

Si analizamos las acciones de BBVA desde una perspectiva técnica, observamos un comportamiento marcadamente alcista desarrollado entre noviembre de 2024 en los entornos de los 7,85 euros y el pasado 29 de septiembre, jornada en la que alcanzó sus máximos históricos en niveles de 25,17 euros.

Esta impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes fue impulsando el precio de forma paulatina, superando resistencias de calado y consolidando el valor por encima de cotas de referencia técnica muy relevantes, todo ello acompañado fielmente por su directriz alcista de largo plazo.

Sin embargo, tras conquistar esa zona de máximos históricos, la cotización de BBVA ha atravesado una fase de ajuste muy intensa.

Durante este retroceso, el precio de sus acciones ha terminado cediendo ante soportes horizontales de cierta importancia, como el nivel situado en la zona de los 24,18 euros y, posteriormente, el siguiente escalón de control situado en el entorno de los 22,75 euros, generando dudas en el corto plazo.

Lo más determinante en la estructura del valor durante estas últimas semanas es el apoyo técnico sobre la media móvil de 200 sesiones. Este indicador frenó en seco la caída a finales de octubre cerca de los 21,00 euros, nivel desde el cual se gestó un primer rebote para volver a testear posteriormente dicha referencia.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches TradingView

Así pues, este doble apoyo sobre la media móvil de 200 sesiones es el patrón que nos invita a pensar que los títulos de BBVA podrían estar gestando el inicio de un tramo de recuperación importante desde los niveles actuales de cotización. Para que este escenario de vuelta gane atractivo, será clave que el precio consolide la reconquista de la directriz alcista de largo plazo, la cual también se vio perforada a la baja.

En cuanto al conjunto de sus indicadores técnicos adelantados, observamos un índice de fuerza relativa (RSI) situado por debajo de la zona de sobreventa. Esta lectura refleja una presión vendedora intensa en el corto plazo, pero al mismo tiempo advierte de un posible agotamiento bajista.

De forma complementaria, el indicador MACD comienza a dar señales de querer girar al alza, un cruce que, de confirmarse en próximas sesiones, señalaría el inicio de un mejor momento operativo para el valor.

Respecto al comportamiento de sus medias móviles, apreciamos una clara divergencia temporal: mientras que la media de corto plazo mantiene todavía una pendiente negativa fruto de la reciente corrección, las medias móviles de medio y largo plazo conservan una pendiente claramente positiva.

Esta estructura de fondo nos permite mantener una visión optimista sobre la evolución de la entidad bancaria a medio plazo.

Con este escenario técnico, podemos establecer dos estrategias según el perfil del inversor. En primer lugar, si ya tenemos acciones de BBVA en cartera y el precio logra mantenerse por encima de la media móvil de 200 sesiones —situada en los 21,27 euros—, la estrategia pasa por permanecer comprados.

No obstante, convendrá vigilar muy de cerca que no se pierda dicha cota, ya que una perforación confirmada abriría la puerta a caídas hacia niveles sensiblemente inferiores.

En caso contrario, si actualmente no tenemos títulos de BBVA en cartera, podemos aprovechar los elevados niveles de sobreventa acumulados en el corto plazo y el último tramo de corrección desde la zona de los 24,00 euros para buscar un rebote técnico.

Esta ventana de entrada se validaría si el valor logra superar, mediante dos cierres diarios consecutivos o un cierre semanal, la cota de los 22,00 euros. De producirse esta confirmación, el título habría formalizado un rebote sólido desde un soporte contundente y habría recuperado la directriz alcista perdida.

Esto nos permitiría introducir una orden de compra buscando un primer objetivo alcista en la zona próxima a los 22,73 euros, coincidiendo con la primera de sus resistencias horizontales.

En todo caso, y con el fin de proteger el capital ante cualquier giro inesperado del mercado, deberemos establecer una orden de protección que limite las pérdidas a un máximo del 3 % desde el precio final de entrada.