Imagen de una bombilla y de una factura de la luz por los gastos en electricidad. Agencias

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En 2022, con los precios de la luz por las nubes, se temía que miles de empresas, sobre todo en Europa, acabaran por cerrar.

Y, efectivamente, en el cuarto trimestre de ese año, las quiebras en la UE alcanzaron su nivel más alto desde 2015.

¿Y qué pasa tras casi 9 meses de crisis en Oriente Medio?

Más de lo mismo: en el segundo trimestre, las quiebras en la UE alcanzaron su nivel más alto desde principios de 2019.

Aunque cabe mencionar que el problema va más allá de la crisis energética. Las empresas también sufren créditos más caros, salarios más altos, alquileres y equipos más costosos, sin margen para subir sus precios.

¿Y si el sector de la IA sufre una caída aún más brusca?

De ahí que los sectores más afectados no fueran solo el transporte, con un aumento de las quiebras del 11,4%, sino también educación y servicios sociales, con un 21,1%, y finanzas, con un 6,8%.

¿Vamos hacia una crisis?

Las negociaciones de paz en Oriente Medio siguen estancadas, mientras que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría escalar aún más.

Así que hay pocos motivos para esperar que la inflación baje y que los bancos centrales puedan relajar su política monetaria (es decir, bajar los tipos de interés).

Es más, en EEUU varios miembros de la Fed ya han planteado subir los tipos 50 puntos básicos en diciembre, lo que ayudaría a explicar la reciente subida del índice del dólar DXY y la caída del oro. En Europa, el BCE podría subirlos al menos dos veces más.

Por eso, conviene ser prudentes no solo con las acciones, sino también con los bonos de los sectores más afectados por los tipos altos y la energía cara.

¿Y si el sector de la IA sufre una caída aún más brusca?

Por un lado, los temores de una crisis podrían hacer bajar los precios de la energía; por otro, no está claro que los bancos centrales suavicen su discurso antes de ver avances en la lucha contra la inflación.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.