Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá que esforzarse para no perder los 19.000 puntos
La volatilidad en las acciones relacionadas con la IA no se relaja.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,86% hasta los 19.015,8 puntos salvando por los pelos el nivel psicológico de los 19.000 puntos.
- En Wall Street tuvimos una sesión mixta en la que el Dow Jones y el Russell lograron cerrar en positivo mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 cerraron en negativo.
- El barril de Brent recupera los 90 dólares por barril tras casi perder ayer los 88 dólares. No obstante, todavía presenta una pauta de máximos y mínimos decrecientes.
- Última sesión completa en Wall Street. El jueves el parqué neoyorquino permanecerá cerrado por la celebración del Día de Acción de Gracias. Y el viernes, coincidiendo con el Black Friday, solo abrirá hasta mediodía.
- El precio de la onza de oro no logra estirar la reacción alcista y vuelve a poner en aprietos la zona de los 3.500 dólares.
- El euro no continúa con la reacción de la sesión de ayer y podemos ver un nuevo acercamiento a la zona de los 1,09 dólares por euro.
- El precio del bitcóin también continúa con la recogida de beneficios y pierde los 59.000 dólares.
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El dólar australiano se encamina hacia su mayor caída mensual en más de 13 años
El dólar australiano cayó más de un 1 % hasta los 0,6560 frente al dólar estadounidense este miércoles, extendiendo su caída al 6,6 % este mes y encaminándolo hacia su mayor caída mensual desde mayo de 2013, ya que la debilidad de las acciones mundiales frenó la demanda de monedas sensibles al crecimiento. La moneda subió brevemente un 0,4 % después de que los datos sobre la inflación australiana superaran las expectativas de los economistas, pero rápidamente borró las ganancias cuando las acciones asiáticas cayeron.
El dólar australiano parece técnicamente sobrevendido, pero puede permanecer bajo presión hasta que mejore el apetito por el riesgo, dijo Rodrigo Catril, estratega cambiario senior del National Australia Bank. El reequilibrio de la cartera de fin de mes y la venta corporativa del dólar australiano para comprar el yen y el dólar estadounidense se han sumado a la caída, dijeron operadores.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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HBX Group cierra su ejercicio fiscal 2026 ganando 138 millones de euros
Le da la vuelta a las pérdidas de 70 millones de euros del ejercicio 2025 con unos ingresos que le bajan un 2 % hasta los 697 millones de euros.
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Grenergy Renovables gana 72 millones de euros en los 9 primeros meses del año
Es un 58 % más que en el mismo periodo del año pasado con unos ingresos que le suben un 23 % hasta los 845 millones de euros.
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Plan estratégico de Indra
Indra proyecta superar los 12.000 M€ de ingresos para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 17 % y un margen EBIT superior al 12,5 %. El plan contempla una inversión en I+D de aproximadamente 1.000 M€ y el lanzamiento de más de 200 productos entre 2026 y 2030.
Asegura visibilidad operativa a largo plazo mediante una cartera de pedidos de 22.000 M€ y multiplicar por 4 su huella industrial. El pilar de confianza sistémica busca blindar su posición estratégica como integrador crítico de defensa y tecnología a través de alianzas clave y atracción de talento.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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El optimismo en los valores relacionados con la IA se desvanece rápidamente a medida que las acciones japonesas y surcoreanas caen al unísono
El sentimiento de inversión en IA sigue siendo frágil ya que las acciones japonesas y surcoreanas abrieron a la baja y ampliaron sus pérdidas. El índice Nikkei de Japón cierra con una caída del 2,78 %, en los 57.011,62 puntos, mientras que el KOSPI de Corea del Sur bajó un 6,16 %, hasta los 4.697,49 puntos.
El KOSDAQ cayó casi un 2,3 %. SK Hynix cayó un 11,05 % y Samsung Electronics perdió un 9,87 %.
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Una encuesta apunta a que las acciones europeas alcanzarán nuevos máximos en 2027
Una encuesta de Refinitiv entre estrategas de acciones y gestores de fondos encontró que se espera que las acciones europeas alcancen máximos históricos en 2027 a pesar de los riesgos políticos y la incertidumbre económica. La mediana de las previsiones de la encuesta del 16 al 24 de noviembre sitúa al STOXX Europe 600 en 680 puntos para mediados de 2027, más de un 7 % por encima del nivel del cierre de este martes, pero por debajo de los 695 puntos de la encuesta anterior.
Los pronósticos oscilan entre 630 y 720 puntos. Se espera que el índice aumente aún más hasta los 703 puntos para finales de 2027, sin cambios con respecto a la encuesta trimestral anterior.
Los analistas de Credit Agricole CIB dijeron que eran cautelosamente optimistas sobre las acciones europeas en 2027, citando un contexto macroeconómico frágil, un crecimiento esperado más lento de las ganancias por acción y la volatilidad relacionada con las elecciones, compensadas por otros factores de apoyo. Las empresas que cotizan en bolsa en la región se dirigen a su temporada de ganancias más sólida en cuatro años: se espera un crecimiento de las ganancias del tercer trimestre del 25 % y los analistas pronostican una mayor aceleración este trimestre.
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Los PC con IA se convertirán en una parte clave de la infraestructura informática
Lenovo China dice que las ventas acumuladas de PC con IA han superado los 7 millones de unidades, y que los PC con IA representan más del 60 % de las ventas de PC de consumo por ingresos. Los ingresos de las tabletas con IA también crecieron con fuerza en el primer semestre del año fiscal 2026/27.
El vicepresidente ejecutivo de Lenovo y presidente de China, Liu Jun, dijo que los PC con IA se convertirán en una parte importante de la infraestructura informática. Lenovo planea remodelar su cartera de productos en torno a la potencia informática y aumentar la inversión en computadoras de escritorio con inteligencia artificial y capacidades de inteligencia artificial en los dispositivos.
Liu dijo que la creciente base instalada de dispositivos de IA en el borde está impulsando un ciclo de crecimiento virtuoso entre el centro y los dispositivos en la estrategia de “un centro, múltiples dispositivos” de Lenovo. El superagente personal Tianxi AI de la compañía se actualizará a la versión 5.0 en el segundo semestre del año fiscal 2026/27.
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Claves para la sesión de hoy