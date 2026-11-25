- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,86% hasta los 19.015,8 puntos salvando por los pelos el nivel psicológico de los 19.000 puntos.

- En Wall Street tuvimos una sesión mixta en la que el Dow Jones y el Russell lograron cerrar en positivo mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 cerraron en negativo.

- El barril de Brent recupera los 90 dólares por barril tras casi perder ayer los 88 dólares. No obstante, todavía presenta una pauta de máximos y mínimos decrecientes.

- Última sesión completa en Wall Street. El jueves el parqué neoyorquino permanecerá cerrado por la celebración del Día de Acción de Gracias. Y el viernes, coincidiendo con el Black Friday, solo abrirá hasta mediodía.

- El precio de la onza de oro no logra estirar la reacción alcista y vuelve a poner en aprietos la zona de los 3.500 dólares.

- El euro no continúa con la reacción de la sesión de ayer y podemos ver un nuevo acercamiento a la zona de los 1,09 dólares por euro.

- El precio del bitcóin también continúa con la recogida de beneficios y pierde los 59.000 dólares.