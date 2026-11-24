Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 necesita reconquistar los 19.350 puntos para pensar que lo peor ya ha pasado
El selectivo español se enfrenta ante el reto de continuar con la reacción alcista para dar por cerrado el proceso correctivo.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 1,66% hasta los 19.181,1 puntos, poniendo punto y final a la serie de correcciones por la salida del CEO de Nvidia, Jensen Huang.
- En Wall Street tuvimos una gran jornada de subidas tras el anuncio del regreso de Jensen Huang y se neutralizan las caídas del pasado viernes, aunque quedan pendientes el ataque a la zona de resistencias de corto plazo.
- Nvidia ha anunciado que reincorpora a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración tras su salida por el escándalo de sus relaciones extramatrimoniales. Las acciones de la compañía suben un 30% en la Bolsa de Nueva York.
- El barril de Brent continúa bajando y ya se coloca por debajo de los 89 dólares por barril.
- Esta semana será corta en Wall Street. El jueves el parqué neoyorquino permanecerá cerrado por la celebración del Día de Acción de Gracias. Y el viernes, coincidiendo con el Black Friday, solo abrirá hasta mediodía.
- Entre las referencias macroeconómicas, los mercados tendrán que esperar a mañana para tener más guías. Ese día se publica el indicador de precios PCE, una de las cifras favoritas de la Reserva Federal y el último balance de inflación con el que contará la Fed antes de su reunión de diciembre.
- El precio de la onza de oro reacciona al alza tras testear el viernes la zona de los 3.500 dólares y se hace con los 3.600 dólares.
- El euro continúa con su depreciación contra el dólar estadounidense y ayer perdió los 1,09 dólares por euro antes de recuperarlos de cara al cierre de la sesión.
- El precio del bitcóin también rebotó en el día de ayer, pero el rechazo ante la resistencia de los 64.850 dólares fue muy contundente.
-
Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
-
Alemania fue el mayor contribuyente neto al presupuesto de la UE el año pasado
Alemania siguió siendo el mayor contribuyente neto al presupuesto de la UE el año pasado, pagando 14.900 millones de euros más de lo que recibió, en gran parte debido a un aumento en el presupuesto general del bloque, según un estudio del Instituto Económico Alemán (IW).
Francia fue el segundo mayor contribuyente neto con alrededor de 5.400 millones de euros, seguida de Italia con 3.300 millones de euros. Polonia fue el mayor receptor neto, con 6.700 millones de euros, seguida de Rumania con 5.900 millones de euros.
Per cápita, los Países Bajos fueron el mayor contribuyente neto con 179 euros, muy por delante de Alemania con 178 euros. Como porcentaje del ingreso nacional bruto, Alemania ocupó el primer lugar con un 0,32%, seguida de los Países Bajos con un 0,28% y Suecia con un 0,21%.
-
El regreso de Jensen Huang no consigue disipar la incertidumbre de los proveedores asiáticos de NVIDIA
Los proveedores de NVIDIA en Corea del Sur y Taiwán se recuperan después del regreso de Jensen Huang, pero algunos siguen cautelosos ante los cambios de política. Un ejecutivo de proveedores dice que las empresas todavía estaban evaluando los acontecimientos y sus consecuencias, y que el regreso de Huang no necesariamente revertirá los cambios de política de la noche a la mañana.
Un ejecutivo de un proveedor de chips dijo que persistía la incertidumbre sobre las cuestiones legales y de seguridad nacional de Estados Unidos. Un ejecutivo de un proveedor de servidores NVIDIA con sede en Estados Unidos dijo que un posible cambio en la postura de Washington hacia el Sudeste Asiático también era una preocupación, que afectaría a los clientes y los envíos.
-
Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
-
Jefferies recorta el precio objetivo de Moderna
Tenemos un recorte de precio objetivo por parte de Jefferies en Moderna desde los 215 hasta los 200 dólares lo que podría presionar al valor a la baja.
-
La confianza de los inversores en la renta fija sigue siendo baja
La división de opiniones sobre la política monetaria de la Reserva Federal y la falta de convicción sobre la curva de rendimientos impactan en la volatilidad del bono US10Y.
-
Claves para la sesión de hoy