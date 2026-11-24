- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 1,66% hasta los 19.181,1 puntos, poniendo punto y final a la serie de correcciones por la salida del CEO de Nvidia, Jensen Huang.

- En Wall Street tuvimos una gran jornada de subidas tras el anuncio del regreso de Jensen Huang y se neutralizan las caídas del pasado viernes, aunque quedan pendientes el ataque a la zona de resistencias de corto plazo.

- Nvidia ha anunciado que reincorpora a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración tras su salida por el escándalo de sus relaciones extramatrimoniales. Las acciones de la compañía suben un 30% en la Bolsa de Nueva York.

- El barril de Brent continúa bajando y ya se coloca por debajo de los 89 dólares por barril.

- Esta semana será corta en Wall Street. El jueves el parqué neoyorquino permanecerá cerrado por la celebración del Día de Acción de Gracias. Y el viernes, coincidiendo con el Black Friday, solo abrirá hasta mediodía.

- Entre las referencias macroeconómicas, los mercados tendrán que esperar a mañana para tener más guías. Ese día se publica el indicador de precios PCE, una de las cifras favoritas de la Reserva Federal y el último balance de inflación con el que contará la Fed antes de su reunión de diciembre.

- El precio de la onza de oro reacciona al alza tras testear el viernes la zona de los 3.500 dólares y se hace con los 3.600 dólares.

- El euro continúa con su depreciación contra el dólar estadounidense y ayer perdió los 1,09 dólares por euro antes de recuperarlos de cara al cierre de la sesión.

- El precio del bitcóin también rebotó en el día de ayer, pero el rechazo ante la resistencia de los 64.850 dólares fue muy contundente.