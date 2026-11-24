Mantener la posición mientras no ceda la zona de 42,15 euros; la perforación de esa media móvil de 100 sesiones implicaría mayor caída y justificaría cortar pérdidas.

Si ya tengo acciones de Endesa, qué recomendación de gestión de riesgo propone el análisis?

El RSI muestra pérdida temporal de tracción sin sobreventa, mientras que el MACD ha cruzado a la baja; ambos indican una corrección dentro de la tendencia de fondo y no un cambio estructural por ahora.

Endesa generará señal de entrada si recupera la línea tendencial alrededor de 43,50 euros con dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima y con filtros de volumen y confirmación.

El primer soporte intermedio señalado es 40,70 euros; por debajo, la media móvil de 100 sesiones en 42,15 euros y luego la zona próxima a 41,30 euros actuarían como siguientes paradas.

El artículo identifica una fase de ajuste intensa en las últimas sesiones que ha llevado al precio a perder la directriz alcista desde junio en 43,40 euros, lo que indica debilidad de corto plazo y riesgo de seguimiento bajista hasta soportes inferiores.

¿Por qué Endesa ha perforado la directriz alcista en 43,40 euros y qué significa eso para su precio?

Para activar señales de compra, el precio deberá recuperar la zona de los 43,50 euros, fijando como primer objetivo bajista los 44,75 euros.

A pesar del deterioro técnico actual, el valor mantiene una sólida estructura de fondo alcista a medio y largo plazo tras alcanzar máximos históricos en 46,11 euros.

La compañía registró un beneficio neto de 1.962 millones de euros hasta septiembre de 2026, lo que representa un incremento del 14,7 %.

Endesa sufre a corto plazo tras perforar a la baja su directriz alcista en los 43,40 euros y ceder la media móvil de 50 sesiones.

Tras el tropiezo del sector tecnológico la semana pasada, la vuelta del fundador de Nvidia, Jensen Huang, ha reactivado el apetito inversor por la inteligencia artificial. Este renovado entusiasmo llevó a Wall Street a firmar anoche su mayor rebote desde abril de 2025: el S&P 500 avanzó un 4,7 %, el Dow un 3 %, el Nasdaq Composite un 6,5 % y el Nasdaq 100 se disparó un 6,9 %.

Por su parte, el Ibex 35, que logró un repunte del 1,66 % en la sesión previa, tendrá hoy martes como objetivo poder dar continuidad al rebote iniciado. Entre los valores de su composición, destacamos en la parte baja de la tabla las acciones de Endesa, que se mueven a contracorriente del tono positivo general.

En sus últimos resultados publicados —correspondientes a los primeros nueve meses de 2026 y presentados a finales de octubre—, Endesa ha registrado un beneficio neto de 1.962 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,7 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, el beneficio ordinario neto —referencia utilizada para el reparto de dividendos— creció un 22,5 %, alcanzando los 2.125 millones de euros, un respaldo fundamental que contrasta con la presión vendedora de corto plazo.

Y si analizamos las acciones de Endesa desde el punto de vista técnico, observaremos que sigue siendo un valor muy alcista para el medio y largo plazo. En este marco temporal amplio, Endesa viene marcando una sucesión de mínimos y de máximos relativos crecientes, con una formación en dientes de sierra desde prácticamente los primeros compases del ejercicio 2024.

El precio de sus acciones, a pesar de haber mantenido en algunos momentos periodos de consolidación importantes, ha visto cómo finalmente los alcistas ganaban la batalla, elevando la cotización de los títulos de Endesa hasta alcanzar máximos históricos durante la jornada del pasado 13 de noviembre en los 46,11 euros por acción.

Todo este movimiento alcista ha venido siempre acompañado de sus tres medias móviles más representativas —la de corto, medio y largo plazo—, que mantienen una pendiente alcista, así como por su directriz alcista principal, que ha logrado sostener el precio cada vez que se ha producido alguna fase de ajuste.

Lo más relevante para los títulos de Endesa en estos momentos es lo que está ocurriendo en las últimas sesiones, puesto que el valor está atravesando una fase de ajuste bastante intensa que está llevando a los títulos de la eléctrica a perder niveles de soporte relevantes.

Evolución de las acciones de Endesa Eduardo Bolinches TradingView

De esta manera, Endesa en las últimas sesiones ha perforado a la baja la directriz alcista extendida desde los mínimos del pasado mes de junio al perder la zona de los 43,40 euros por acción, y también ha cedido la media móvil de 50 sesiones.

En estos momentos, el valor está perforando uno de los niveles de soporte más relevantes de corto plazo, un soporte intermedio situado en los 40,70 euros por acción. Por tanto, el momentum de Endesa comienza a complicarse y su gráfico técnico se ve seriamente dañado a corto plazo.

En cuanto a sus indicadores técnicos adelantados, observamos un RSI que indica una pérdida temporal de tracción alcista en el muy corto plazo, aunque todavía deja un margen amplio al alza, sin saturación y lejos de la zona de sobreventa.

Por su parte, el MACD ha cruzado a la baja a su línea de señal. Es decir, que mientras ambas líneas se mantengan cerca o por encima de la línea de cero, la lectura sigue siendo la de una corrección dentro de una tendencia de fondo alcista, y no la de un cambio estructural de tendencia.

Por lo tanto, con este escenario técnico encima de la mesa, podemos concluir que Endesa necesita recuperar la zona de los 43,50 euros por acción, que es por donde transcurre la directriz alcista perdida recientemente. Los alcistas deben reaccionar con rapidez; de lo contrario, Endesa podría seguir goteando a la baja hasta zonas de soporte inferiores que logren detener su caída.

En consecuencia, si ya tenemos títulos de Endesa en cartera, no dejaremos que el valor ceda más allá de la zona de los 42,15 euros, nivel por donde pasa la media móvil de 100 sesiones, cuya perforación nos llevaría directamente hacia la zona próxima a los 41,30 euros por acción.

En el caso contrario —si no tenemos títulos en cartera o queremos aumentar la exposición en el valor—, Endesa solamente generará una señal de entrada si logra recuperar la línea tendencial que pasa por los 43,50 euros con los filtros adecuados; es decir, si logra dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de esta referencia técnica.

Este escenario nos permitiría introducir una orden de compra buscando un primer objetivo en el hueco bajista abierto desde la zona de los 44,75 euros y estableciendo una orden de protección.

Esos 44,75 euros actuarían como primer objetivo a corto plazo, mientras que deberemos fijar un stop loss u orden de protección que no diste más del 3 % desde el nivel de entrada con el fin de controlar adecuadamente el riesgo de la operación.