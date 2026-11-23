Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se prepara para una sesión de reacción alcista para reconquistar los 19.000 puntos
El selectivo español se ha dejado un 5,75 % en la semana pasada.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una bajada del 1,66% hasta los 18.868,3 puntos dejando un pleno de correcciones en las cinco sesiones de la semana pasada con una caída global del 5,75%.
- En Wall Street tuvimos una jornada para olvidar con correcciones globalizadas y enfocadas en los valores relacionados con la IA aunque ahora comenzamos la semana con una reacción alcista que en la mayoría de índices devuelve la mitad de la caída del viernes.
- El barril de Brent consolida precios por encima de los 92 dólares por barril aunque no muestra fuerza para escalar más.
- El precio de la onza de oro reacciona al alza tras testear el viernes la zona de los 3.500 dólares y acumular una caída del 8,97% en la semana pasada.
- El euro continúa por debajo de los 1,10 dólares por euro aunque vemos una interesante pelea por hacerse con los 1,10.
- El precio del bitcóin también rebota tras marcar el pasado sábado mínimos en la cercanía de los 55.000 dólares.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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La Bolsa de Taiwán reducirá el coeficiente mínimo de mantenimiento de márgenes del 130 % al 120 % el 24 de noviembre
La Bolsa de Taiwán reducirá el coeficiente de mantenimiento mínimo para las operaciones con margen del 130 % al 120 % el 24 de noviembre, lo que aliviará la presión de financiación a corto plazo de los inversores para hacer frente a los ajustes de margen. Las acciones de Taiwán suben un 2,2 % este lunes gracias a un mayor volumen de operaciones.
Los analistas citaron las políticas favorables del Gobierno, las compras del fondo nacional de estabilización y la postura más moderada del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, sobre el regreso del exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, como factores que impulsaron las acciones del sector tecnológico.
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Los altos precios de los chips de memoria pueden afectar a los envíos de productos de electrónica de consumo
Los altos precios de los chips de memoria pueden seguir pesando sobre los envíos de electrónica de consumo durante el próximo año, dijeron los analistas de Bernstein. Los envíos mundiales de teléfonos inteligentes podrían caer un 14 % este año y un 5 % en 2027.
Se espera que los aumentos de los precios de las memorias se moderen en el segundo semestre del próximo año, pero los altos precios de los teléfonos podrían retrasar la recuperación de la demanda hasta 2028. Los envíos mundiales de PC pueden caer en un porcentaje bajo de dos dígitos este año y un 6 % en 2027.
La demanda de dispositivos de IA, como las gafas inteligentes, podría acelerarse, impulsada por los nuevos productos Ray-Ban Meta y las gafas de IA de Samsung y otras marcas. Apple sigue excepcionalmente bien posicionada y su participación en los mercados de teléfonos inteligentes y PC sigue aumentando.
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Futuros sobre índices bursátiles de China al cierre de mediodía
El contrato de futuros del CSI 300 más activo sube un 1,41 %, el contrato de futuros del FTSE China A50 gana un 1,01 %, el contrato de futuros del CSI 500 sube un 2,08 % y el contrato de futuros del CSI 1000 avanza un 2,77 %.
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El ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Berendsen, visita China
El ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Berendsen, visita China del 23 al 25 de noviembre por invitación del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores.
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El ETF de semiconductores Huatai-PineBridge China-Corea del Sur registra el segundo valor comercial más alto registrado
El volumen negociado alcanzó los 26.000 millones de yuanes, destacando como el ETF de mayor facturación en la jornada de hoy.
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Claves para la sesión de hoy