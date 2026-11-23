- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una bajada del 1,66% hasta los 18.868,3 puntos dejando un pleno de correcciones en las cinco sesiones de la semana pasada con una caída global del 5,75%.

- En Wall Street tuvimos una jornada para olvidar con correcciones globalizadas y enfocadas en los valores relacionados con la IA aunque ahora comenzamos la semana con una reacción alcista que en la mayoría de índices devuelve la mitad de la caída del viernes.

- El barril de Brent consolida precios por encima de los 92 dólares por barril aunque no muestra fuerza para escalar más.

- El precio de la onza de oro reacciona al alza tras testear el viernes la zona de los 3.500 dólares y acumular una caída del 8,97% en la semana pasada.

- El euro continúa por debajo de los 1,10 dólares por euro aunque vemos una interesante pelea por hacerse con los 1,10.

- El precio del bitcóin también rebota tras marcar el pasado sábado mínimos en la cercanía de los 55.000 dólares.