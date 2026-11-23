Para confirmar un sesgo alcista, Fluidra debería superar la media móvil corta en 18,24 euros con dos cierres diarios o uno semanal por encima; el primer objetivo técnico sería 18,84 euros y después la media móvil de 200 sesiones en 19,31 euros.

El dividendo de 0,33 euros implica un pago en efectivo el 10 de diciembre con last trading date el 7 de diciembre y cotización ex-dividendo desde el 8, lo que mejora la rentabilidad efectiva para quienes mantengan títulos antes de esas fechas.

Los gráficos muestran altos niveles de sobreventa y un repunte del volumen entre 17,00 y 17,80 euros (se interpreta como acumulación institucional), además de un MACD con pendiente que sugiere agotamiento bajista listo para un cruce al alza.

Si cierra por debajo de 17,80 euros, la estrategia recomendada sería empezar a deshacer posiciones porque aumentaría el riesgo de una nueva caída hacia 17,00 euros o los mínimos anuales en 16,91 euros.

¿Qué consecuencias tiene para un inversor que Fluidra pierda el cierre por debajo de 17,80 euros?

Porque tras una corrección cercana al 30% desde los máximos de febrero, la acción ha formado múltiples apoyos alrededor de 17,80 euros en junio y julio, y los compradores volvieron a defender ese nivel tras perforaciones intradía.

El análisis técnico apunta a una posible señal de compra si el valor supera los 18,24 euros, con objetivos en los 18,84 y 19,31 euros.

La empresa retribuirá a sus accionistas en diciembre con un dividendo de 0,33 euros brutos por acción, fijando el 'last trading date' el 7 de diciembre.

La compañía incrementó sus ventas un 3,3 % hasta los 1.780 millones de euros en los primeros nueve meses, aunque su beneficio neto cayó un 5,9 %.

Las acciones de Fluidra ponen a prueba el soporte clave de los 17,80 euros tras acumular una caída cercana al 30 % desde sus máximos anuales.

Tras las caídas en el sector tecnológico, las bolsas abren la semana estables a la espera de rebotes, aunque persisten las dudas sobre la rentabilidad a corto plazo de las inversiones endeudadas en centros de datos de IA.

Por su parte, el Ibex 35, después de encadenar cinco sesiones consecutivas en números rojos, arranca la jornada con la clara misión de recuperar la cota psicológica de los 19.000 puntos. Al analizar el comportamiento individual de los valores que componen el selectivo español, destacamos hoy lunes el aspecto técnico de las acciones de Fluidra, que muestran señales de querer reaccionar al alza.

En el plano fundamental, cabe recordar que, en su última cuenta de resultados, Fluidra registró un beneficio neto atribuido de 154 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un retroceso del 5,9 % respecto al mismo período de 2025.

Sin embargo, pese a este descenso en las ganancias y a un entorno macroeconómico que la propia dirección calificó de «débil y volátil», la compañía logró incrementar sus ventas un 3,3 % hasta alcanzar los 1.780 millones de euros, apoyada en su sólida capacidad de fijación de precios y en una notable ganancia de cuota de mercado en Norteamérica y Europa.

Otro catalizador positivo para el valor es la próxima retribución al accionista. La multinacional catalana dio a conocer recientemente el calendario definitivo de su dividendo de diciembre, que ascenderá a 0,33 euros brutos por acción.

El último día de negociación de los títulos con derecho a percibir este pago (last trading date) será el próximo 7 de diciembre de 2026, cotizando ya ex-dividendo el día 8 y efectuándose el abono en efectivo el 10 de diciembre de este mismo ejercicio, lo que ofrece una rentabilidad atractiva a los precios actuales.

Si analizamos las acciones de Fluidra desde un punto de vista estrictamente técnico, debemos situar como referencia principal los máximos del pasado mes de febrero en el entorno de los 25,78 euros.

Fue precisamente en ese nivel donde el valor inició una fase de ajuste muy severa que llevó a los títulos del fabricante de piscinas a buscar los mínimos anuales en las inmediaciones de los 16,91 euros.

Teniendo en cuenta el recorrido desde aquellos máximos, Fluidra ha cedido cerca de un 30 % de su capitalización bursátil hasta su cotización actual, una corrección que ha elevado drásticamente los niveles de sobreventa en los gráficos de corto, medio y largo plazo.

Durante los últimos meses —concretamente desde mayo—, la cotización de Fluidra ha desarrollado un amplio movimiento lateral. Este rango de consolidación está delimitado por la parte baja en los mencionados mínimos anuales cercanos a los 17,00 euros y, por la parte alta, por una fuerte resistencia situada en los 20,50 euros por título.

Evolución de las acciones de Fluidra Eduardo Bolinches TradingView

Sin embargo, existe un factor técnico determinante que está condicionando la evolución del valor en el corto plazo: la presencia de la media móvil de 200 sesiones.

Esta referencia de largo plazo ha frenado en seco el último intento de los alcistas por reconquistar la cota de los 20 euros. Actualmente, dicha media móvil discurre por los 19,31 euros y ha actuado como un muro infranqueable durante las últimas semanas, provocando además que el valor dibuje una pauta de techo redondeado en esa franja.

Pese a esa resistencia superior, en su gráfico diario apreciamos una zona de soporte vital en los 17,80 euros. En este nivel el precio ya ha generado múltiples apoyos sólidos durante los últimos meses —concretamente en junio y julio— y, en la actualidad, vuelve a poner a prueba la fortaleza de esta referencia clave para intentar construir un suelo firme.

Así pues, podríamos estar ante una estructura de triple suelo de mercado en torno a los 17,80 euros. Aunque durante el mes pasado Fluidra llegó a perforar a la baja dicha cota en movimientos intradía, la presión compradora logró reactivarse con rapidez, permitiendo que el valor recuperase este soporte tan relevante antes de confirmar una ruptura bajista.

En cuanto a los indicadores técnicos adelantados, observamos un MACD situado en terreno negativo que refleja la aceleración de las ventas registrada durante la última semana. No obstante, la pendiente de este oscilador sugiere que la presión bajista podría estar agotándose, abriendo la puerta a un inminente cruce al alza que respaldaría un cambio de sesgo.

Con todo esto —elevados niveles de sobreventa y un repunte significativo en el volumen de negociación entre los 17,00 y los 17,80 euros, interpretable como una fase de acumulación institucional—, Fluidra presenta altas probabilidades de iniciar un rebote técnico desde los mínimos marcados el pasado viernes.

Para confirmar este escenario y teniendo en cuenta el paso de la media móvil de corto plazo por los 18,24 euros, esperaremos a que el valor sea capaz de superar dicho nivel aplicando un filtro de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de esa cota.

Si lo consigue, se activaría una señal de compra técnica con un primer objetivo situado en la resistencia intermedia de los 18,84 euros; de rebasar también este punto, el siguiente objetivo ambicioso estaría en el reencuentro con la media móvil de largo plazo, en los 19,31 euros.

En cualquier caso, y con el fin de ejecutar un estricto control del riesgo para nuevas entradas, en ningún supuesto permitiremos que la cotización pierda los 17,80 euros, nivel ligeramente por debajo del cual colocaremos la correspondiente orden de protección.

Por el contrario, si ya mantenemos títulos de Fluidra en cartera, la estrategia pasa igualmente por vigilar que el valor no cierre una sesión por debajo de los 17,80 euros. De producirse esa pérdida a cierre diario, lo más prudente sería comenzar a deshacer posiciones, ya que aumentaría exponencialmente el riesgo de una nueva caída hacia la zona de los 17,00 euros o incluso hacia los mínimos anuales de 16,91 euros.