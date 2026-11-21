Porque valoran su combinación de rigor académico y experiencia práctica, su historial de gestión en el Banco de España y su reputación intacta tras cargos de alto poder, lo que genera confianza en mercados y gestores.

¿por qué los banqueros y los fondos consideran positiva la llegada de Hernández de Cos al BCE?

Markus Brunnermeier será el economista jefe y Laurence Boone supervisará las operaciones de mercado; ambos completan la rotación que sitúa a De Cos como presidente salvo sorpresa.

¿qué perfiles ocuparán los otros puestos clave del BCE en la rotación que beneficia a De Cos?

Ha ido obteniendo consensos políticos en París y Berlín y el reparto previo de la cúpula ha dejado su candidatura virtualmente asegurada, aunque aún podría requerirse votación si Knot no se retira.

¿cómo ha llegado De Cos a quedarse “a un formalismo” de presidir el BCE pese a rivales como Isabel Schnabel o Klaas Knot?

Ya confirmado el ascenso daría a España mayor influencia en la gobernanza financiera europea y simultaneidad con Nadia Calviño al frente del BEI; podría facilitar atención a riesgos que afectan a la eurozona.

Porque proyecta un perfil técnico, flexible y neutral que conviene a la imagen europea y al mercado; ambos líderes valoran su experiencia como exgobernador del Banco de España y su carrera internacional en el Banco de Pagos Internacionales.

¿por qué Pablo Hernández de Cos es el candidato que han apoyado a la vez Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para presidir el BCE?

La cúpula del BCE se reorganizará mediante un pacto a tres bandas con la francesa Laurence Boone en mercados y el alemán Markus Brunnermeier como economista jefe.

Banqueros y fondos de inversión valoran positivamente su perfil técnico, neutral y flexible para afrontar un contexto de tensiones inflacionistas.

Su candidatura cuenta con un respaldo insólito en España, sumando el apoyo unánime tanto de Pedro Sánchez como de Alberto Núñez Feijóo.

Pablo Hernández de Cos tiene virtualmente asegurada la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) tras el consenso alcanzado entre París y Berlín.

El español Pablo Hernández de Cos roza la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) tras una carrera que ha sido más corta de lo esperado, por la pronta salida de la francesa Christine Lagarde el próximo 7 de febrero, y en la que ha aunado los consensos políticos necesarios en París y Berlín para irse quitando de en medio a dos fuertes rivales: los alemanes Isabel Schnabel y Joachim Nagel.

Este viernes, De Cos se ha quedado a un formalismo de presidir el BCE tras el reparto del resto de la cúpula entre Francia y Alemania. En contra de lo que se esperaba en Bruselas, su rival, el halcón holandés Klaas Knot, todavía no ha retirado su candidatura. Aunque esto obligará a votar en algún momento, la elección del español está virtualmente asegurada.

De Cos, exgobernador del Banco de España entre 2018 y 2024, es actualmente director general del Banco de Pagos Internacionales. En clave política española, está a punto de lograr todo un hito.

Que en plena campaña electoral por el 29N, tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo hayan respaldado al unísono su candidatura para el puesto económico-financiero de más poder en la Unión Europea.

El BCE es el organismo comunitario que dicta la política monetaria para la zona euro. Hoy, el tipo de interés oficial (medido por la facilidad de depósito) está en el 2,50% para una tasa de inflación que en octubre cerró en el 4%.

De confirmarse, otro hito relevante será que dos españoles gobiernen al mismo tiempo los dos brazos financieros de la UE. Cabe recordar que Nadia Calviño preside el Banco Europeo de Inversiones (BEI) desde 2024, cuando sustituyó al alemán Werner Hoyer.

El perfil técnico, flexible y neutral que proyecta De Cos ha gustado en las grandes capitales europeas y genera muy buena sintonía entre las manos fuertes del mercado. Esto es, los banqueros y los fondos de inversión, quienes manejan grandes sumas de dinero de los ahorradores.

Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING, esboza el perfil de Hernández de Cos que tanto ha gustado al mercado: "Ha conseguido algo inaudito: ostentar -con gran acierto- cargos de mucho poder durante un periodo largo y salir con la reputación intacta, incluso acrecentada".

Y es "una gran noticia para España, en la medida que el destino de nuestro país va de la mano del europeo".

"De Cos fue un gran gobernador del Banco de España. Contribuyó a moldear la buena respuesta del BCE a la pandemia, mejoró la supervisión bancaria desde el comité de Basilea, aumentó la protección de los clientes de banca, fue capaz de mantener la independencia de la institución a pesar de analizar temas muy delicados como pensiones o vivienda, y modernizó el análisis de riesgos incorporando factores como la ciberseguridad".



A juicio de Quintana, "pertenece a la escuela de grandes tecnócratas a los que no se te ocurriría invitar a una fiesta, pero que te sacan las castañas del fuego cuando la cosa se pone fea. Y fuego no va a faltar en la economía mundial en la próxima década".

Pacto a tres bandas

Marc Garrigasait, gestor de varios fondos en Gesiuris Asset Management, ve con buenos ojos el casi seguro ascenso de Hernández de Cos al "cargo más poderoso de Europa". "A lo largo de los años, ha adquirido prestigio internacional en asuntos monetarios y bancarios. ¿Quizá el único gobernante/gobernador español con prestigio extranjero?", se pregunta con sorna el experto.

"Claramente", dice sobre la candidatura favorita del exgobernador del BdE, "me parece mucho mejor en términos de gobernanza y prestigio que el actual BCE. Y así Lagarde podría finalmente alcanzar el puesto que mejor se ajusta a su perfil, presidenta del Foro de Davos", añade Garrigasait sobre la sucesión con De Cos ya enfilada.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde. Reuters.

Básicamente, la rotación en el BCE ha tenido lugar a tres bandas. El alemán Markus Brunnermeier será economista jefe, el segundo cargo más importante. La francesa Laurence Boone supervisará las operaciones de mercado. Y Hernández de Cos presidiría el BCE, salvo sorpresa mayúscula.

Álvaro Sanmartín, cofundador y gestor en Circular, califica la llegada de Hernández de Cos a la presidencia del BCE como "una excelente noticia" para la eurozona. En su opinión, le parece "una mezcla muy esperanzadora entre rigor académico y cintura práctica. Y ambas cosas son muy necesarias en entornos tan desafiantes como el actual".

"Precisamente porque se conoce muy bien la teoría (y también por su buen talante como persona), creo que es muy poco probable que caiga en el dogmatismo si alguna vez se tiene que enfrentar a situaciones complejas, como seguramente ocurra en los próximos años", se teme Sanmartín.

Para Àngel Redondo, gestor comercial en BBVA, De Cos "puede hacer muy buen trabajo al frente del BCE en un entorno de subida de intereses, así como en las tensiones que pueden aparecer en Francia a partir de abril del 2027 con las próximas elecciones".

Francia, en peligro

Redondo cree que "es clave" que haya "una persona preocupada por las tensiones inflacionistas, así como una figura que pueda generar consensos si tiene que haber una intervención de expansión cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés)".

Aunque más soterrado, el puesto de Boone también será de vital importancia para la eurozona. Sobre todo, para Francia. Boone procede de Santander CIB en Francia, donde es directora.

Boone gestionaría los programas de compra de bonos del BCE, "una variable más vital que fijar tipos" para Garrigasait.

Como apunta, "venir del sector privado, no de la política, es un gran plus. Por supuesto, enfrentará una enorme presión para ayudar a Francia. Los políticos franceses la instarán a comprar bonos franceses en el balance del BCE para evitar recortar el aumento del gasto público y los déficits. Hasta ahora, todos los bancos centrales han rescatado a los políticos imprimiendo dinero y devaluando monedas", deja caer el gestor.