El soporte clave a vigilar es 384,57 dólares; si los compradores superan 412,91–421,59 dólares la probabilidad apunta a reanudar subidas hacia 425,83 dólares y los máximos cercanos a 440 dólares.

Las transacciones transfronterizas fuera de Europa crecieron un 12%, impulsando el volumen global de pagos y contribuyendo al dinamismo de los ingresos de la compañía.

¿Cómo han evolucionado las transacciones transfronterizas de Visa y qué efecto tienen en su negocio?

Los VAS agrupan ciberseguridad, prevención de fraude, consultoría y procesamiento; constituyen una oportunidad de mercado estimada en 520.000 millones de dólares y diversifican ingresos más allá de las comisiones por uso de tarjeta.

¿Qué son los Servicios de Valor Añadido (VAS) de Visa y por qué importan?

Es el nivel más alto registrado por la compañía y refleja un crecimiento anual del 15%, acompañado de un beneficio por acción ajustado que subió un 16% hasta 13,27 dólares.

Visa amplía Visa Agentic Ready para estandarizar la autenticación y seguridad en compras realizadas por agentes de inteligencia artificial, buscando monetizar el tráfico de comercio digital generado por esos agentes.

Desde el análisis técnico, las acciones de Visa mantienen su estructura alcista de fondo a pesar del reciente retroceso hasta los 402,53 dólares.

Los Servicios de Valor Añadido como ciberseguridad y prevención de fraude representan una oportunidad de mercado de 520.000 millones de dólares.

La compañía impulsa su programa Visa Agentic Ready junto a más de 140 socios para estandarizar la seguridad en compras realizadas por agentes de IA.

Visa logró unos ingresos récords de 45.900 millones de dólares en su ejercicio fiscal 2026, lo que representa un incremento del 15%.

Visa es una de esas empresas que sin hacer ruido son capaces de seguir creciendo y expandiendo su ventaja competitiva.

Mientras el mercado está enfocado en otros sectores más punteros, la compañía sigue construyendo su foso. ¿Hasta dónde pueden llegar las acciones de Visa?

Los fundamentales de la compañía siguen mostrando una notable solidez. En su ejercicio fiscal 2026, cerrado a finales de septiembre, Visa alcanzó unos ingresos netos récord de 45.900 millones de dólares, un 15% más que en el año anterior, y un beneficio por acción ajustado de 13,27 dólares, lo que representa un crecimiento del 16%.

Nuevas infraestructuras

Estas cifras se vieron respaldadas por el dinamismo del volumen global de pagos (+9% a tipo de cambio constante) y por el buen comportamiento de las transacciones transfronterizas fuera de Europa, que avanzaron un 12%.

Uno de los mayores catalizadores estructurales para las acciones de Visa reside en su creciente diversificación más allá de las comisiones tradicionales por uso de tarjeta.

Los ingresos procedentes de Servicios de Valor Añadido (VAS), que engloban soluciones de ciberseguridad, prevención de fraude, consultoría y procesamiento, suponen una oportunidad de mercado de unos 520.000 millones de dólares.

En paralelo, Visa continúa posicionándose en las nuevas infraestructuras tecnológicas del comercio digital.

Ayer mismo la compañía anunció la ampliación de su programa Visa Agentic Ready a más de 140 socios del ecosistema de aceptación (entre los que figuran comercios, adquirentes y plataformas como Adyen, Stripe, PayPal, Worldline o Checkout.com), que se suman a las más de 175 entidades emisoras en 45 mercados ya adheridas.

El objetivo es estandarizar la autenticación y la seguridad en las compras ejecutadas directamente por agentes de inteligencia artificial, abriendo una nueva vía de monetización sobre su red global. De hecho, es probable que los agentes de IA sean uno de los principales pilares del consumo online en los próximos años.

Desde un punto de vista técnico, las acciones de Visa mantienen una sólida estructura alcista de fondo desde los mínimos marcados en abril por debajo de los 300 dólares, por lo que el reciente retroceso hasta los 402,53 dólares (-3,03%) encaja como un respiro saludable dentro de su tendencia principal.

Análisis técnico de Visa. XTB

Pese a ceder terreno en el muy corto plazo frente a sus medias móviles de 14 y 28 sesiones, situadas en los 421,59 y 412,91 dólares, respectivamente, el indicador ADX (14) se sostiene en un elevado nivel de 34,30 puntos, lo que confirma la fortaleza del impulso de fondo mientras el valor respete el soporte clave de los 384,57 dólares, antigua zona de techos de agosto desde la que arrancó su último tramo alcista.

Si los compradores logran estabilizar la cotización por encima de esta referencia y reconquistar el rango de los 412,91-421,59 dólares, el escenario más probable apunta a una reanudación de las subidas con objetivo en la resistencia de los 425,83 dólares y los máximos recientes cercanos a los 440 dólares.

***Javier Cabrera es analista de mercados.