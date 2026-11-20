Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 cerrará esta semana con un pleno al rojo
El selectivo español ha perdido un 4,46% en las últimas cuatro sesiones.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una bajada del 0,99% hasta los 19.186,2 puntos y con ello acumula cuatro sesiones consecutivas de bajadas confirmando además la ruptura de la media móvil de medio plazo.
- En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones importantes en donde solo el Nasdaq 100 ha evitado la pérdida de soportes relevantes.
- El barril de Brent se aferra con uñas y dientes a los 92 dólares por barril.
- El precio de la onza de oro continúa con su caída y pierde los 3.600 dólares. El siguiente soporte se encuentra en los 3.500 dólares.
- El euro continúa por debajo de los 1,10 dólares por euro en una sesión en la que intentará su reconquista.
- El precio del bitcóin también marca nuevos mínimos en este impulso bajista y ahora se aferra a los mínimos de la sesión de ayer para evitar continuar con las caídas.
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El déficit presupuestario de octubre en el Reino Unido es inferior a lo esperado
El Reino Unido pidió prestado menos de lo esperado en octubre, ya que la resiliencia económica compensó en parte la presión que ejerce el aumento de la inflación sobre el gasto. El déficit presupuestario fue de 17.000 millones de libras esterlinas, ligeramente superior al del año anterior, pero inferior a la previsión media de 18.000 millones de libras esterlinas de una encuesta de Bloomberg.
El déficit de los primeros siete meses del ejercicio fiscal ascendió a 111.300 millones de libras, 7.300 millones menos que un año antes, pero 3.300 millones más que la previsión de marzo de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria.
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China insta a Japón a rectificar sus declaraciones sobre Taiwán
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que Japón debe respetar los cuatro documentos políticos que rigen las relaciones bilaterales, calificándolo de responsabilidad política y obligación legal. Instó a Japón a corregir sin demora sus declaraciones y acciones con respecto a Taiwán, a adoptar la postura correcta sobre la historia y a tener una visión objetiva y racional de China, en respuesta a las últimas declaraciones de la primera ministra Takaichi en la APEC sobre Taiwán y la historia de Japón.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Se incrementa el volumen negociado de ETF en las bolsas de Shanghái y Shenzhen
El volumen de negociación de ETF en las bolsas de Shanghai y Shenzhen asciende a los 548.010 millones de yuanes, 27.280 millones de yuanes más que a la misma hora de ayer.
Los ETF de acciones negociaron 243.310 millones de yuanes, los ETF de bonos 182.360 millones de yuanes, los ETF del mercado monetario 34.070 millones de yuanes, los ETF de materias primas 19.380 millones de yuanes y los ETF QDII, los que permiten a los inversores locales el acceso a activos extranjeros, 68.900 millones de yuanes.
Los ETF no pertenecientes al mercado monetario más negociados son el ETF SSE 50 (510050), el ETF CSI 300 (159919) y el ETF CSI 300 (510300), con una facturación de 24.340 millones de yuanes, 23.480 millones de yuanes y 18.180 millones de yuanes, respectivamente.
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Datos del IPP alemán
El IPP de Alemania de octubre sube un 8,1% interanual, por encima de la previsión del 7,3% y del 6,7% del mes anterior. En formato intermensual sube un 1,4% frente al 0,9% esperado y al 1,9% del mes anterior.
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Continúan las caídas en el precio del oro
El oro al contado cae por debajo de los 3.600 dólares, impactado por un máximo de 19 meses en el DXY (índice dólar) y expectativas de mayores tipos de interés en Estados Unidos.
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Claves para la sesión de hoy