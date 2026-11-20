- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una bajada del 0,99% hasta los 19.186,2 puntos y con ello acumula cuatro sesiones consecutivas de bajadas confirmando además la ruptura de la media móvil de medio plazo.

- En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones importantes en donde solo el Nasdaq 100 ha evitado la pérdida de soportes relevantes.

- El barril de Brent se aferra con uñas y dientes a los 92 dólares por barril.

- El precio de la onza de oro continúa con su caída y pierde los 3.600 dólares. El siguiente soporte se encuentra en los 3.500 dólares.

- El euro continúa por debajo de los 1,10 dólares por euro en una sesión en la que intentará su reconquista.

- El precio del bitcóin también marca nuevos mínimos en este impulso bajista y ahora se aferra a los mínimos de la sesión de ayer para evitar continuar con las caídas.