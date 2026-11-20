La colocación masiva de Anthropic compite por liquidez y puede provocar rotación de carteras; según analistas citados, una fuerte demanda bursátil por la OPI puede restar flujo a activos más ilíquidos como las criptomonedas.

¿Cómo puede afectar la salida a bolsa de Anthropic a otros activos como el bitcoin?

Al cierre del estreno la capitalización fue de 1,27 billones de dólares y, sobre base totalmente diluida, llegó hasta 1,75 billones, lo que sitúa a la compañía entre las mayores valoradas del mercado de IA.

En el debut las acciones llegaron a subir hasta 115,1 dólares, con picos intradía de 38,7%, y después se desinflaron gradualmente hasta cerrar en 97,17 dólares, mostrando una fuerte amplitud entre máximos y cierre.

Anthropic colocó la OPI en 83 dólares por acción y en la preapertura sus títulos apuntaban a 89,96 dólares, es decir, alrededor de un 8,5 por ciento por encima del precio de colocación.

¿Qué precio fijó Anthropic en su oferta pública inicial y cómo se compara con la cotización en preapertura?

En la preapertura de Wall Street los títulos registraban un retroceso del 7,51% tras el repunte inicial del debut y la posterior corrección intradía, lo que sugiere toma de beneficios tras la gran volatilidad del estreno.

¿Por qué los títulos de Anthropic apuntan a caer más del 7% en su segunda sesión como cotizada?

La compañía fijó el precio de su oferta pública inicial en 83 dólares por acción, por encima del rango estimado inicialmente, firmando la mayor salida a bolsa de la historia.

Durante su primer día, los títulos llegaron a dispararse cerca de un 39% alcanzando máximos de 115,1 dólares y una valoración de 2 billones de dólares antes de desinflarse.

La creadora de la inteligencia artificial Claude debutó en el Nasdaq con una subida del 17,07%, situando su precio en los 97,17 dólares por acción.

Las acciones de Anthropic apuntan a una caída superior al 7% en el mercado preapertura de Wall Street antes de su segunda sesión como cotizada.

Los inversores frenan su entusiasmo con Anthropic. Los títulos de la compañía, que firmó en la víspera la mayor salida a bolsa de la historia, apuntan a una caída superior al 7% en las negociaciones de preapertura de Wall Street para la sesión de este viernes.

Esta jornada será la segunda para la creadora de Claude como empresa cotizada. En la víspera, cerró su debut en el Nasdaq con una revalorización del 17,07%.

En concreto, los títulos de la empresa dirigida por Dario Amodei registraban un retroceso del 7,51% en la preapertura de los mercados estadounidenses y apuntaban a un precio de 89,96 dólares. La cifra sería todavía un 8,5% superior que los 83 dólares por acción fijados para la colocación de su oferta pública, la mayor de la historia.

Anthropic concluyó su primera jornada como empresa cotizada con una revalorización de sus acciones del 17,07%. Despidió su estreno en el Nasdaq con un precio de 97,17 dólares, lo que equivale a una capitalización de mercado de 1,27 billones de dólares (1,16 billones de euros) o de 1,75 billones de dólares (1,6 billones de euros) sobre una base completamente diluida.

Los títulos de la compañía de IA responsable de Claude tuvieron que esperar dos horas y media, al ajuste entre oferta y demanda, para debutar en el Nasdaq. Las acciones llegaron a repuntar un 37% en los primeros compases de la sesión y alcanzaron los 110 dólares.

En concreto llegaron a subir hasta un máximo intradía de 115,1 dólares, con una subida del 38,7%. El impulso bursátil elevaba la capitalización de Anthropic hasta los 2 billones de dólares (1,82 billones de euros).

Sin embargo, desde ahí y hasta el cierre de sesión la cotización se desinfló gradualmente. La compañía concluyó en 97,17 dólares. Es un 17,07% por encima del precio de la oferta y a la vez un 15,6% por debajo del máximo de la sesión.

Las acciones de Anthropic cotizan en el mercado Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ANT. El gigante de IA estadounidense acabó fijando en 83 dólares (75,7 euros) por acción el precio para su oferta pública inicial (OPI), por encima de la horquilla de entre 70 y 78 dólares anunciada inicialmente en su folleto de salida a bolsa.