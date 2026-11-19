Detrás está la combinación de mayores tipos en mercados globais y la necesidad del Tesoro de atraer suficiente demanda para colocar 2.322,466 millones, lo que empuja el interés marginal al alza.

¿Qué hay detrás del alza de la rentabilidad en la nueva referencia de obligaciones a 7 años colocada al 3,77%?

Forma parte de un plan que prevé 55.000 millones de necesidades netas para 2026, con 50.000 millones destinados a deuda a medio y largo plazo y emisiones brutas superiores a las de 2025.

Los inversores institucionales han liderado la demanda, que se aproximó a 12.000 millones de euros frente a 5.432,8 millones adjudicados, mostrando sobredemanda en las tres referencias emitidas.

¿Quiénes han mostrado más interés en esta subasta y cuánto pidieron por encima de lo adjudicado?

Ha aumentado el coste de financiación del Estado en esa referencia, lo que a medio plazo puede traducirse en mayor presión sobre las cuentas públicas y posibilidades de ajuste presupuestario.

¿Qué consecuencias tiene para el ciudadano que el Tesoro haya subido la rentabilidad marginal al 3,85% en las obligaciones a 8 años y 11 meses?

El Tesoro ha ajustado las rentabilidades para situarlas por encima del 3,4% ante la fuerte demanda y el contexto de tipos más altos en los mercados, buscando colocar 5.432,8 millones en medio y largo plazo.

¿Por qué el Tesoro ha ofrecido rentabilidades superiores al 3,4% en la subasta de bonos y obligaciones de noviembre?

El organismo mantiene sus previsiones de necesidades de financiación neta en 55.000 millones de euros para el ejercicio 2026.

Se subastaron bonos a 5 años, una nueva referencia de obligaciones a 7 años y obligaciones con vida residual de casi 9 años.

La demanda por parte de los inversores rozó los 12.000 millones de euros en la última subasta celebrada en noviembre.

El Tesoro ha adjudicado 5.432,8 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, ofreciendo rentabilidades superiores al 3,4%.

El Tesoro ha adjudicado este jueves 5.432,8 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto. En concreto, lo ha hecho ofreciendo rentabilidades superiores al 3,4% a los inversores, según el resultado publicado por el Banco de España.

En concreto, el Tesoro ha colocado en esta última subasta de noviembre bonos del Estado 5 años, con cupón de 2,60%; una nueva referencia de obligaciones del Estado 7 años, con cupón de 3,75% y obligaciones del Estado con una vida residual de 8 años y 11 meses, con cupón de 3,20%.

En esta emisión, los inversores han seguido mostrando interés por la compra de deuda española, con una demanda que se ha aproximado a los 12.000 millones de euros.

Para los bonos del Estado a 5 años se han colocado 1.444,033 millones, ante una demanda de 3.739,111 millones, con una rentabilidad marginal del 3,486%, inferior al 3,49% ofrecido en la anterior emisión de este papel.

En las obligaciones del Estado con una vida residual de 8 años y 11 meses, el Tesoro ha adjudicado 1.666,288 millones, frente a unas peticiones de 3.061,439 millones, y ha situado el interés marginal en el 3,850%, superior al 3,226% de la pasada subasta.

Estrategia de financiación

Por último, en la nueva referencia de obligaciones del Estado 7 años, el organismo ha captado 2.322,466 millones, frente a unas solicitudes de 5.193,518 millones, otorgando un interés marginal del 3,770%.

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025.

La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).