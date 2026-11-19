Kevin Warsh echa más leña al fuego de la IA

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El sector de la IA no levanta cabeza últimamente.

Primero, la victoria de los demócratas elevó el riesgo de una mayor presión regulatoria. Después llegó la salida de Jensen Huang como CEO de Nvidia.

Y ahora, el presidente de la Fed ha alertado que, pese a sus enormes oportunidades, la superinteligencia entraña riesgos importantes. Entre ellos, que los adversarios de Estados Unidos la utilicen para dañar su economía.

Kevin Warsh también advirtió que la IA podría pasar de complementar el trabajo humano a sustituir a millones de trabajadores, disparando el desempleo. La economía podría seguir creciendo, pero los beneficios del progreso tecnológico no llegarían necesariamente a toda la población por igual.

Y para colmo, si el aumento de la productividad esperado no se materializa, las enormes inversiones podrían no dar frutos y provocar caídas bursátiles, una desaceleración económica y un mayor desempleo.

La confianza en el potencial de la IA sigue intacta

Faltó decir la dependencia mutua entre las grandes tecnológicas, que invierten unas en otras y también se compran chips, capacidad de computación e infraestructura.

Mientras todas sigan gastando, el sistema aguanta. Pero si una de ellas deja de invertir, el problema podría extenderse a toda la cadena.

En el fondo, nada de esto es nuevo, pero cuando lo dice el presidente de la Fed, los mercados podrían interpretarlo de otra manera.

La buena noticia es que la confianza en el potencial de la IA sigue intacta. La mala es que empieza a flaquear la certeza de que las valoraciones actuales de las empresas estén justificadas.

Dicho esto, se han acabado los tiempos en los que bastaba con mencionar la «IA» para disparar las acciones. Ahora destacarán las empresas capaces de convertirla en un negocio rentable y sostenible.

También será clave el debut bursátil de Anthropic. Si al optimismo inicial le sigue una corrección, podría arrastrar a todo el mercado.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.