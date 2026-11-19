Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará reaccionar al alza para recuperar los 19.500 puntos
Tras tres sesiones de correcciones el mercado se encuentra con la media móvil de medio plazo para intentar el rebote.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una bajada del 1,26% hasta los 19.378,9 puntos cerrando ligeramente por debajo de la media móvil de medio plazo que hoy debería ayudar a provocar una reacción alcista.
- En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones generalizadas en donde solo el Nasdaq 100 ha evitado cerrar en rojo y hoy ya estamos viendo un proceso de reacción alcista.
- El barril de Brent continúa aferrándose a los 92 dólares por barril para evitar continuar con las correcciones en su precio.
- Hoy Anthropic debutará en bolsa. Se ha fijado un precio de colocación de 83 dólares y ampliado el número de acciones de clase A por la alta demanda. Ayer tratamos sobre ello en el programa 'valor añadido' en Invertia TV.
- El precio de la onza de oro continúa con su caída y pierde los 3.700 dólares antes de reaccionar al alza aunque de momento de manera muy leve.
- El euro continúa por debajo de los 1,10 dólares por euro y se aferra a los 1,096 para evitar continuar con la corrección.
- El precio del bitcóin se encuentra por debajo de los 64.000 dólares y presenta un soporte en los 62.000 dólares.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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La oferta pública inicial récord de Anthropic puede aliviar la presión de venta de acciones tecnológicas una vez que comience la negociación
Anthropic comenzará a cotizar en Nasdaq este jueves después de aumentar el tamaño de su oferta de acciones, recaudando 81.300 millones de dólares en la cotización de acciones más grande registrada y alcanzando una valoración de 1,5 billones de dólares.
Hideyuki Ishiguro, estratega jefe de Nomura Asset Management, dice que las ventas previas a la Opa de acciones tecnológicas existentes para recaudar fondos para la oferta pueden haber contribuido al reciente retroceso del mercado. Una cotización exitosa y un alivio de la presión de venta podrían mejorar el sentimiento, añade.
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La UE acuerda retrasar las normas sobre el metano para los importadores
La UE llega a un acuerdo provisional para retrasar dos años las normas sobre metano para los importadores de petróleo y gas, superando la propuesta anterior de los reguladores de una extensión de un año para salvaguardar la seguridad energética. Las obligaciones de seguimiento, verificación y presentación de informes de metano de los importadores entrarán en vigor a principios de 2029.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Es posible que la subasta de TIPS a 10 años necesite una mayor concesión de rentabilidad para atraer a los compradores
El Tesoro de EE. UU. subastará 19.000 millones de dólares en TIPS a 10 años mañana viernes. Los analistas de JP Morgan afirmaron que la venta podría necesitar una mayor concesión de rentabilidad para completarse, a pesar de las elevadas rentabilidades reales, las valoraciones baratas y la mejora de la liquidez, dada la postura agresiva de la Fed y la elevada oferta de bonos del Tesoro a 10 años.
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Las ventas de baterías de almacenamiento de energía y potencia de China aumentaron un 38,8 % interanual en octubre hasta los 230,4 GWh
China produjo 245,1 GWh de energía y baterías de almacenamiento de energía en octubre, un aumento intermensual del 3,0% y un 43,6% interanual, y vendió 230,4 GWh, un aumento intermensual del 3,4% y un 38,8% interanual, según la Alianza de Innovación de la Industria de Baterías Automotrices de China. Las ventas de baterías de energía aumentaron un 28,1% interanual hasta 159,3 GWh, mientras que las ventas de baterías de almacenamiento de energía aumentaron un 70,5% hasta 71,1 GWh.
La producción de enero a octubre aumentó un 60,8% interanual hasta 2. 078,1 GWh, y las ventas aumentaron un 55,1% hasta 1.912,1 GWh. Las ventas acumuladas de baterías eléctricas aumentaron un 36,8% hasta 1.245,6 GWh; Las ventas de baterías de almacenamiento de energía aumentaron un 106,5% hasta 666,4 GWh.
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Los diferenciales de rentabilidad de los bonos franceses podrían estrecharse, pero el alivio podría no durar mucho
Los diferenciales de los rendimientos de los bonos franceses podrían reducirse si el presupuesto de 2027 se aprueba a tiempo, incluso por decreto, afirmó Benjamin Schroeder, estratega sénior de tipos de interés de ING, en un informe. Pero es posible que el alivio sea de corta duración, ya que las elecciones presidenciales francesas se celebrarán el próximo mes de abril.
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Arabia Saudí supera a los Emiratos Árabes Unidos como segundo mayor proveedor de petróleo de la India
El cambio en los flujos de suministro petrolero hacia India, marcado por descuentos saudíes y disrupciones regionales, impacta al alza en los precios del WTI (petróleo West Texas) y Brent.
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Drones ucranianos atacan una instalación de almacenamiento de petróleo en Tartaristán
El ataque a instalaciones petroleras rusas genera una presión alcista sobre los precios del crudo WTI (petróleo West Texas) y Brent.
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El oro al contado rebota casi 50 dólares desde el mínimo de la sesión
El precio del metal precioso recupera terreno tras caer brevemente por debajo de los 3.700 dólares y su estado de sobreventa tras las correcciones recientes.
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Claves para la sesión de hoy