- El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una bajada del 1,26% hasta los 19.378,9 puntos cerrando ligeramente por debajo de la media móvil de medio plazo que hoy debería ayudar a provocar una reacción alcista.

- En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones generalizadas en donde solo el Nasdaq 100 ha evitado cerrar en rojo y hoy ya estamos viendo un proceso de reacción alcista.

- El barril de Brent continúa aferrándose a los 92 dólares por barril para evitar continuar con las correcciones en su precio.

- Hoy Anthropic debutará en bolsa. Se ha fijado un precio de colocación de 83 dólares y ampliado el número de acciones de clase A por la alta demanda. Ayer tratamos sobre ello en el programa 'valor añadido' en Invertia TV.

- El precio de la onza de oro continúa con su caída y pierde los 3.700 dólares antes de reaccionar al alza aunque de momento de manera muy leve.

- El euro continúa por debajo de los 1,10 dólares por euro y se aferra a los 1,096 para evitar continuar con la corrección.

- El precio del bitcóin se encuentra por debajo de los 64.000 dólares y presenta un soporte en los 62.000 dólares.