Salvador Mas (GPTadvisor): "Anthropic es la empresa que tenía que salir a bolsa. Lo ha hecho muy bien y es ejemplar"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Anthropic prepara la segunda mayor salida a bolsa de la historia con una previsión de alta demanda y sobredemanda de acciones. Salvador Mas (GPTadvisor) destaca la propuesta de negocio sólida de Anthropic y compara las dudas actuales de la IA con la burbuja .com. Nvidia presenta un beneficio de 183.297 millones de dólares hasta septiembre, impulsado por un crecimiento del 137% en relación al año anterior. Analistas señalan a Amazon, Alphabet y Meta como grandes beneficiarios del debut bursátil de Anthropic debido a sus participaciones y posición en el sector. Preguntas ¿Por qué Anthropic ha fijado una horquilla de entre 70 y 78 dólares por acción para su salida a bolsa? La horquilla busca equilibrar una valoración ambiciosa con la demanda institucional observada y permitir colocar 825 millones de acciones para captar hasta 64.350 millones de dólares. ¿Qué riesgos financieros ya enfrenta Anthropic por sus compromisos de gasto? Anthropic ha declarado compromisos contractuales de gasto por aproximadamente 900.900 millones de dólares vinculados a computación e infraestructura, lo que aumenta el riesgo si la demanda futura no cumple las previsiones. ¿Qué significa para la oferta que gigantes como Google, Nvidia y Microsoft compren 26.000 millones en una colocación privada? Esa colocación aporta liquidez y apoyo institucional pero crea financiación circular porque esos mismos grupos son proveedores, clientes y competidores, lo que plantea potenciales conflictos de interés. ¿Por qué los bancos centrales y la Reserva Federal advierten sobre la salida a bolsa de Anthropic? Alertan porque las valoraciones elevadas, la financiación circular y el endeudamiento en infraestructura pueden amplificar una corrección bursátil si las expectativas de ingresos de la IA se revisan a la baja. ¿Quién es Dario Amodei y qué papel ha tenido en la estrategia de Anthropic? Dario Amodei es cofundador y CEO; exinvestigador de Google Brain y OpenAI que dejó OpenAI por diferencias sobre seguridad, y su perfil técnico y enfoque en límites de uso han definido la estrategia de la compañía.

Jornada clave para los mercados y especialmente para la IA. Los inversores están digeriendo los resultados de Nvidia, publicados en la víspera a cierre de mercado y al mismo tiempo se preparan para vivir la que será, previsiblemente, la segunda mayor salida a bolsa de la historia: el debut bursátil de Anthropic, que tendrá lugar mañana jueves 19 de noviembre.

Todas estas cuestiones han cobrado protagonismo esta miércoles en Valor Añadido, el programa semanal de Invertia TV sobre actualidad económica y mercados.

Su presentador, Arturo Criado, ha puesto sobre la mesa las cifras clave del día. Nvidia, la segunda mayor capitalizada del mundo, presentó resultados en la víspera una vez que Wall Street echó el cierre. El gigante de chips ha elevado su beneficio en los primeros nueve meses del año un 137% en relación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 183.297 millones de dólares.

Sólo en este tercer trimestre se ha anotado unos ingresos de 115.800 millones de dólares, un 103% más y un beneficio trimestral de 65.300 millones de dólares, un 105% más.

La importancia de la cita no sólo venía marcada por ser uno de los termómetros de la IA. El gigante de IA está en plena crisis tras la renuncia de su CEO después de ser desveladas tres relaciones extramatrimoniales, una con una presunta espía china y dos con trabajadores de la propia Nvidia.

Más allá de la tormenta, las cuentas de la tecnológica siguen siendo una clara guía para lo inversores, que navegan entre las intermitentes dudas por la IA. Como explica Salvador Mas, CEO de GPTadvisor, "las dudas por al valoración de la IA son las lógicas de una disrupción tan grande como esta".

Mas explicaba durante su intervención en Valor Añadido que "aún no se sabe quienes van a ser los ganadores y los perdedores" de la narrativa bursátil y que la situación actual recuerda mucho a la burbuja del .com.

Dudas por la IA

El CEO de GPTadvisor explicaba que la tecnología "tiene valor y ya lo está cambiando todo". Pero a la vez señalaba que nadie sabe quien va a capturar el precio de ese valor.

En medio de esta fuerte disrupción, Mas también ha dedicado parte de su intervención a valorar la inminente salida a bolsa de Anthropic. Sobre la compañía, y preguntado sobre si cumplirá el objetivo de levantar 64.350 millones de dólares, el inversor ha señalado que hay una demanda brutal en el corto plazo y que hay mucha gente que incluso se va a quedar sin papel.

Entre los puntos fuertes de la compañía, el CEO de GPTadvisor ha destacado sus inmensos volúmenes de facturación y su prometedor futuro. En este sentido, Mas ha destacado que "Anthropic llega tarde pero hace una propuesta de negocio mucho más sólida".

En el mismo sentido ha incidido Javier Cabrera. El analista de XTB ha explicado que la compañía tiene "una capacidad de crecimiento brutal", más aún después de haber incrementado sus ingresos un 1.200% en los primeros nueve meses del año.

Debut de Anthropic

Por ello, Cabrera ha adelantado que el precio final al que se fijen las acciones de Anthropic estará en la parte alta del rango, establecido entre los 70 y los 78 dólares. "La información que tenemos es que va a haber bastante demanda, unas siete veces más", ha anticipado el analista.

El repaso bursátil también ha llegado, como de costumbre, de la mano de Eduardo Bolinches, analista financiero de EL ESPAÑOL-Invertia. Bolinches ha argumentado que la colocación que Anthropic será "como la de SpaceX" del pasado junio y ha adelantado que tendrá "una sobredemanda brutal" y que "saldrá como un cohete al alza".

Respecto al resto del sector de la IA, y en concreto en relación a los resultados de Nvidia, Bolinches ha recomendado ir entrando a la compañía "de manera ordenada y con el objetivo a largo plazo". "No se sabe dónde está el suelo y sólo queda ir entrando con entradas más pequeñas a las habituales", explicaba el analista.

Entre otras oportunidades de inversión en el sector, Eduardo Bolinches ha señalado tres compañías: Amazon, Alphabet (Google) y Meta. Como señalaba el analista, las dos primeras tienen un 25% de las acciones de Anthropic, por lo que "son los grandes beneficiarios de la operación".