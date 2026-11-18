El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una bajada del 1,61% hasta los 19.625,3 puntos dando por cerrado el hueco alcista del martes de la semana pasada.

En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones generalizadas en donde solo el Nasdaq 100 ha evitado la devolución de toda la subida desde el pasado viernes 6 de noviembre.

- El barril de Brent intenta mantenerse por encima de los 92 dólares por barril tras las caídas de la sesión de ayer.

- Nvidia bate previsiones y mejora su beneficio un 137% en plena tormenta por el escándalo de Jensen Huang

- El precio de la onza de oro continúa con su caída y pierde los 3.800 dólares por la fortaleza del dólar estadounidense.

- El euro pierde los 1,10 dólares por euro tras fallar la reacción alcista de la sesión de ayer.

- El precio del bitcóin se aferra a los 64.000 dólares para evitar la continuidad de las caídas.