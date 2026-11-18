La corrección responde a resistencias técnicas en las medias de 50 y 100 sesiones y a una sucesión de huecos bajistas por presión vendedora, según el análisis técnico; los indicadores RSI y MACD muestran pérdida de impulso comprador mientras el estocástico insinúa un rebote técnico potencial. El artículo describe el rechazo en 60 euros, los huecos bajistas y el comportamiento de RSI, MACD y estocástico.

¿Qué hay detrás de la corrección intensa de ArcelorMittal desde los máximos anuales intradía de 2026 en 68,35 euros?

Los niveles clave son el soporte en 53,50 euros (orden de protección por debajo de 54 euros), la resistencia de la media móvil de 200 periodos en 55,75 euros y objetivos de cierre en 57,42 y 59,45 euros; perder 53 euros abre camino hacia 50 euros. El análisis técnico del texto propone estos soportes, resistencias y objetivos.

Un ebitda superior a expectativas respalda la salud operativa y justifica el atractivo a medio plazo, aunque no evita la presión vendedora técnica a corto plazo. El artículo contrasta la caída del beneficio neto con un ebitda mejor de lo esperado.

¿Cómo afecta a los inversores el hecho de que el ebitda de ArcelorMittal haya quedado un 16% por encima de previsiones?

Lo ocurrido ha devuelto la cotización a una zona de soporte clave y ha aumentado la volatilidad accionarial; si el soporte de 53,50 no aguanta, la corrección puede prolongarse hacia 50 euros. El texto explica la pérdida del rebote y la referencia al retroceso de Fibonacci en 50 euros.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas que ArcelorMittal haya borrado casi todo el último rebote desde los 68,35 hasta los 53,50 euros?

ArcelorMittal registró menores márgenes por la volatilidad de precios del acero y costes operativos elevados; su beneficio neto se situó en torno a 800 millones. El artículo indica la caída del beneficio y que, pese a ello, el ebitda superó previsiones en 16%.

¿Por qué ha caído el beneficio neto de ArcelorMittal un 70% en los nueve primeros meses del año?

Los analistas sugieren vigilar la resistencia de los 55,75 euros para confirmar una seal de entrada alcista, fijando el nivel de proteccin por debajo de 54 euros.

La cotizacin afronta una encrucijada tcnica clave en la zona de soporte de los 53,50 euros tras haber anulado casi la totalidad de su ltimo rebote.

Pese a las recientes cadas, la compaa siderrgica acumula una revalorizacin superior al 40 % en lo que va de ejercicio, apoyada en la mejora del mercado europeo.

ArcelorMittal redujo su beneficio neto un 70 % en los nueve primeros meses del ao hasta los 800 millones de euros, aunque su ebitda super en un 16 % las previsiones del mercado.

Las buenas previsiones de ingresos presentadas por Nvidia han insuflado un respiro necesario al mercado, confirmando que la demanda ligada a la inteligencia artificial se mantiene firme tras el batacazo tecnológico sufrido la víspera en Wall Street. Así, las principales Bolsas europeas aún no logran definir una tendencia clara.

Por su parte, el Ibex 35, que en la sesión anterior se dejó un 1,61 %, parte desde los 19.625 puntos, un nivel crítico en el que intentará consolidar un suelo técnico para propiciar una reacción alcista. Dentro de la tabla de valores del selectivo español, destaca el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal, que ocupan las posiciones más rezagadas en los primeros intercambios de la jornada.

La multinacional del acero, con sede en Luxemburgo y una arraigada actividad industrial en el norte de España (con especial peso en Asturias y el País Vasco), vio caer su beneficio neto un 70% durante los nueve primeros meses del año, situándose en torno a los 800 millones de euros.

Sin embargo, en el plano estrictamente operativo, la compañía demostró su resiliencia al lograr un resultado bruto de explotación (ebitda) un 16 % superior a las previsiones.

A pesar de que el último trimestre arrojó un saldo negativo —con una caída trimestral del 8 %— y de que en el balance mensual observamos una leve subida del 1,80 %, la compañía siderúrgica acumula una revalorización superior al 40 % en lo que va de ejercicio si tomamos como referencia los niveles actuales de cotización. Este rendimiento anual supera holgadamente al del conjunto de su sector en Europa.

Asimismo, las perspectivas de la compañía continúan siendo favorables, enmarcadas en un mercado europeo donde las condiciones de oferta y demanda comienzan a reequilibrarse, lo que frena las importaciones exteriores y favorece de manera directa la producción doméstica.

Si analizamos su gráfico técnico, se observa con claridad que los títulos de ArcelorMittal mantienen una estructura alcista de medio y largo plazo. Esta dinámica se sustenta en una impecable sucesión de mínimos ascendentes que arrancó en agosto de 2024 y que ha llevado al valor a marcar máximos anuales intradía en este 2026 en torno a los 68,35 euros por acción.

No obstante, ha sido precisamente en esa cota donde han comenzado las dificultades técnicas para el valor. Los títulos del gigante siderúrgico iniciaron una fase de corrección muy intensa, buscando refugio y apoyo en la zona próxima a los 52,50 euros por acción.

Justo por este nivel transcurre su directriz alcista de fondo —extendida desde los mínimos de marzo de este mismo año—, la cual está actuando por el momento como un muro de contención eficaz frente a los ataques de los bajistas.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal Eduardo Bolinches TradingView

ArcelorMittal es un valor tradicionalmente caracterizado por sus fuertes vaivenes y por registrar momentos de alta volatilidad. En este sentido, pudimos presenciar un rebote muy intenso desde los 52,50 euros), un movimiento que impulsó al valor a tantear la barrera de los 60 euros por acción, donde confluyen las medias móviles de 50 y 100 sesiones, las cuales frenaron en seco la progresión de la cotización.

Este rechazo ha sido precisamente el argumento esgrimido por las manos bajistas en las últimas cinco sesiones. La presión vendedora ha devuelto al valor hacia los 53,50 euros aproximadamente, dibujando en el proceso cuatro pequeños huecos bajistas consecutivos en los que el valor ha borrado prácticamente el 100% del último intento de rebote.

De este modo, los títulos de la compañía se sitúan de nuevo en una encrucijada técnica de máxima relevancia, ya que se trata de la misma zona de soporte que frenó las caídas a finales del pasado mes de octubre y principios de noviembre, por lo que debería volver a actuar como suelo y contener el avance de las ventas; de lo contrario, la fase correctiva actual podría prolongarse.

En cuanto a los indicadores técnicos en temporalidad diaria, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se desplaza por una zona de debilidad bajista, lo que evidencia una pérdida palpable del impulso comprador y un predominio de la presión vendedora, aunque todavía dispone de cierto margen de caída antes de alcanzar lecturas de sobreventa extrema o capitulación.

Por su parte, el MACD confirma que el reciente movimiento responde a un rebote técnico dentro de una estructura correctiva mayor, descartando por ahora un cambio de tendencia consolidado.

En contraste, el oscilador estocástico ya ha descontado gran parte del castigo acumulado en las últimas jornadas y comienza a emitir las primeras señales orientadas a configurar un intento de rebote técnico, siempre y cuando el soporte logre aguantar la presión.

Bajo este escenario técnico, el plan operativo exige vigilar de cerca el comportamiento de ArcelorMittal en los 53,50 euros por acción, un nivel que previsiblemente debería frenar a los bajistas y propiciar un nuevo rebote técnico.

Esta reacción compradora nos permitiría mantener posiciones largas o alcistas; un quiebre por debajo de los 53 euros nos abocaría directamente al siguiente nivel de retroceso proporcional de Fibonacci, situado en las inmediaciones de los 50 euros.

Sin embargo, para tratar de capturar este hipotético rebote no debemos actuar de forma precipitada. ArcelorMittal cuenta con una resistencia clave situada en el paso de la media móvil de 200 periodos, ubicada en los 55,75 euros.

Será estrictamente cuando el valor logre superar esta cota en precios de cierre cuando obtendremos la primera señal de entrada solvente para buscar la continuidad del rebote, fijando un primer objetivo alcista en los 57,42 euros y un segundo objetivo más ambicioso en los 59,45 euros.

Como gestión de riesgo indispensable, la orden de protección deberá situarse por debajo de los 54 euros en base cierres, resguardando así nuestra inversión frente a cualquier giro inesperado.