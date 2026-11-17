Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reconquista de los 20.000 puntos
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.
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El Ibex 35 registró una caída del 0,37% hasta los 19.946,6 puntos, amenazando con continuar la recogida de beneficios y cerrar el hueco alcista.
Wall Street experimentó correcciones generalizadas, dejando abierta la posibilidad de devolver las ganancias acumuladas desde el 6 de noviembre.
Se mantiene el seguimiento en valores como Inditex, Iberdrola y Enagás, conservando sus respectivos stop loss tras las últimas sesiones.
Puig Brands eleva su stop loss hasta los 19,87 euros a cierre tras situarse en los 20,44 euros, tras haber entrado en los 19,33 euros.
Porque Inditex presenta un "momento técnico muy importante" y atrae la atención de inversores, y la posición abierta en 54,34 euros cotiza por encima del stop fijado en 58,07 euros para proteger pérdidas.
Ya ocurrido: mantiene la protección de la posición abierta desde 21,00 euros con cierre reciente en 23,70 euros; posible: si el precio cerrara por debajo de 22,40 euros se ejecutaría el stop y la posición se cerraría para limitar la pérdida.
Porque tras las ganancias acumuladas acercan el punto de salida por pérdidas al precio actual para proteger beneficios; esto reduce la distancia al precio y limita la pérdida potencial si el valor gira a la baja.
Ya ocurrido: el Ibex cerró en 20.020,1 puntos y busca amarrar los 20.000; posible: si se pierde ese soporte podría cerrar el hueco alcista y aumentar la presión vendedora, elevando la volatilidad sobre los valores en seguimiento.
Significa que el analista lo sigue activamente por su situación técnica y volumen de atención de inversores, y aplica niveles concretos de entrada y stops para trading o gestión de posiciones.
El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una bajada del 0,37% hasta los 19.946,6 puntos con el riesgo de continuar con la recogida de beneficios hoy y con ello ver el cierre del hueco alcista del pasado martes.
En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones generalizadas y deja abierto el escenario de devolución de toda la subida desde el pasado viernes 6 de noviembre.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Inditex: El valor cierra en los 60,26 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 58,07 euros en base a cierres.
- Iberdrola: El valor cierra en los 23,14 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,40 euros en base a cierres.
- Puig Brands: El valor cierra en los 20,44 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 19,87 euros en base a cierres.
- Enagás: El valor cierra en los 18,15 euros y estamos dentro desde los 17,68 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 17,90 euros en base a cierres.