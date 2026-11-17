Significa que el analista lo sigue activamente por su situación técnica y volumen de atención de inversores, y aplica niveles concretos de entrada y stops para trading o gestión de posiciones.

¿Qué significa en este contexto que un valor esté "en mi panel de control" de Bolinches?

Ya ocurrido: el Ibex cerró en 20.020,1 puntos y busca amarrar los 20.000; posible: si se pierde ese soporte podría cerrar el hueco alcista y aumentar la presión vendedora, elevando la volatilidad sobre los valores en seguimiento.

¿Cómo afecta al inversor la posible pérdida de la cota de 20.000 puntos en el Ibex que menciona Bolinches?

Porque tras las ganancias acumuladas acercan el punto de salida por pérdidas al precio actual para proteger beneficios; esto reduce la distancia al precio y limita la pérdida potencial si el valor gira a la baja.

¿Por qué sube el stop loss en Puig Brands y Enagás y qué implica para la gestión del riesgo?

Ya ocurrido: mantiene la protección de la posición abierta desde 21,00 euros con cierre reciente en 23,70 euros; posible: si el precio cerrara por debajo de 22,40 euros se ejecutaría el stop y la posición se cerraría para limitar la pérdida.

Porque Inditex presenta un "momento técnico muy importante" y atrae la atención de inversores, y la posición abierta en 54,34 euros cotiza por encima del stop fijado en 58,07 euros para proteger pérdidas.

Puig Brands eleva su stop loss hasta los 19,87 euros a cierre tras situarse en los 20,44 euros, tras haber entrado en los 19,33 euros.

El Ibex 35 registró una caída del 0,37% hasta los 19.946,6 puntos, amenazando con continuar la recogida de beneficios y cerrar el hueco alcista.

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una bajada del 0,37% hasta los 19.946,6 puntos con el riesgo de continuar con la recogida de beneficios hoy y con ello ver el cierre del hueco alcista del pasado martes.

En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones generalizadas y deja abierto el escenario de devolución de toda la subida desde el pasado viernes 6 de noviembre.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 60,26 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 58,07 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 23,14 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,40 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 20,44 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 19,87 euros en base a cierres.



- Enagás: El valor cierra en los 18,15 euros y estamos dentro desde los 17,68 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 17,90 euros en base a cierres.