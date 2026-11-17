La zona de 56 euros coincide con la media móvil de 200 sesiones y el retroceso de Fibonacci del 50% del último tramo alcista, por lo que actúa como soporte técnico clave. Si el valor cerrara por debajo de ese nivel, los analistas advierten que las implicaciones bajistas se acelerarían y recomendarían empezar a deshacer posiciones.

¿Por qué es relevante la zona de los 56 euros para las acciones de Indra y qué pasaría si se pierde?

Los analistas de Banco Sabadell han señalado el riesgo principalmente reputacional derivado de la investigación, manteniendo no obstante la recomendación de sobreponderar el valor con un precio objetivo. Esa valoración implica que, aunque ven riesgo de imagen, no esperan impacto operativo inmediato hasta conocer las conclusiones.

¿Quién ha advertido del riesgo reputacional para Indra y qué implicación tiene esa valoración?

Lo ya ocurrido: la cotización de Indra ha sufrido caídas y los analistas han apuntado a un riesgo reputacional inmediato. Lo que podría ocurrir: si la investigación concluye con sanciones o imputaciones, el riesgo podría traducirse en impactos operativos y comerciales y en mayor presión sobre el precio de la acción.

La Fiscalía investiga los contratos de gran cuantía adjudicados durante este mandato por posibles irregularidades vinculadas a la contratación pública. La pesquisa se centra en acuerdos clave para los planes armamentísticos del Gobierno y busca aclarar si hubo vulneración de normativas en su otorgamiento.

¿Por qué la Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en los contratos del Ministerio de Defensa con Indra y Escribano?

Desde el análisis técnico, perder el soporte de los 56 euros aceleraría las caídas hacia los 53,50 euros, mientras que superar los 57,82 euros abriría paso a un rebote hasta los 60 euros.

Analistas del Banco Sabadell no prevén un impacto operativo inmediato por la investigación y mantienen su recomendación de sobreponderar con un precio objetivo de 73 euros.

Las acciones de Indra sufren caídas en los primeros intercambios de la sesión, situando su principal soporte de seguridad técnico en la zona de los 56 euros por acción.

La Fiscalía Anticorrupción investiga los contratos de gran cuantía concedidos por el Ministerio de Defensa a Indra y Escribano, generando un riesgo reputacional señalizado por el Banco Sabadell.

La incertidumbre en los mercados internacionales se ha intensificado como consecuencia de las recientes políticas de EEUU destinadas a limitar el suministro de tecnología avanzada de inteligencia artificial y semiconductores al mercado chino. Este escenario deja a los inversores en máxima tensión ante la inminente revelación de los resultados financieros de Nvidia.

En el plano nacional, el Ibex 35, que perdió en la víspera la cota de los 20.000 puntos, tendrá como objetivo no alejarse demasiado de este nivel psicológico de referencia. Si analizamos los valores de su composición, destaca de forma negativa el comportamiento de las acciones de Indra , que caen con determinación en los primeros intercambios de la sesión.

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en los contratos de gran cuantía que el Ministerio de Defensa ha concedido a Indra y a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) durante este mandato, unos acuerdos que resultan fundamentales para el desarrollo de los grandes planes armamentísticos del Gobierno.

A esta situación se suma otro factor determinante que está influyendo negativamente en la cotización de Indra: los analistas de Banco Sabadell, a raíz de la mencionada investigación, han advertido sobre la introducción de un riesgo principalmente reputacional para la compañía tecnológica y de defensa.

No obstante, no se espera un impacto operativo inmediato mientras no se conozcan las conclusiones definitivas de las pesquisas, por lo que la entidad mantiene su recomendación de sobreponderar el valor, con un precio objetivo situado en los 73 euros por acción.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de Indra muestran un comportamiento claramente lateralizado en los últimos meses. Concretamente, desde el pasado mes de agosto el valor se mueve en un rango comprendido entre la zona de los 56 euros en la parte baja y un doble techo confirmado en los 66 euros por acción, niveles que puso a prueba tanto en agosto como a finales del pasado mes de octubre.

Para comprender en profundidad su estructura técnica actual, es necesario observar el conjunto de sus tres medias móviles más representativas: la de corto, medio y largo plazo.

A pesar de mantener una pendiente de fondo alcista, el precio cotiza ya por debajo de las dos primeras (corto y medio plazo), evidenciando síntomas de debilidad a corto plazo. Como última línea de defensa, el valor cuenta con el soporte dinámico que ofrece la media móvil de 200 sesiones, la cual discurre en torno a los 55,80 euros.

Evolución de las acciones de Indra Eduardo Bolinches TradingView

Esta franja de precios donde transcurre la media móvil de 200 sesiones coincide además con el retroceso proporcional de Fibonacci del 50% correspondiente al último tramo alcista, el cual arrancó a mediados de julio cerca de los 45,80 euros por acción. Nos encontramos, por tanto, ante una zona de soporte muy relevante que el valor no debería perforar bajo ningún concepto.

En cuanto a los indicadores técnicos adelantados, el RSI (Índice de Fuerza Relativa) se mantiene por debajo de la línea neutral de 50, aunque sin alcanzar todavía niveles de sobreventa extrema. Esto refleja que la presión vendedora ha predominado durante este tramo correctivo, si bien el impulso bajista va perdiendo intensidad a medida que el precio se aproxima a este soporte clave.

Por su parte, el MACD confirma que el movimiento predominante a corto plazo ha sido de carácter correctivo. No obstante, la reducción en el tamaño de las barras sugiere una pérdida de momento bajista, circunstancia que suele preceder a la formación de un suelo de mercado o a un posterior rebote técnico, siempre y cuando el precio respete los principales soportes.

En conclusión, con este panorama técnico sobre la mesa, Indra se encuentra ante una oportunidad crucial para intentar iniciar un rebote de cierta consistencia cerca de la zona de los 56 euros por acción. De perder este nivel, las implicaciones bajistas se acelerarían con rapidez, impulsando al valor hacia el siguiente soporte horizontal de Fibonacci, ubicado en torno a los 53,50 euros.

Por consiguiente, los inversores que mantengan títulos en cartera deben vigilar estrechamente que el valor no cierre ningún día por debajo de los 56 euros; de producirse este escenario, la situación aconsejaría comenzar a deshacer posiciones.

Por el contrario, para aquellos inversores que busquen aprovechar una oportunidad de rebote técnico, la estrategia óptima pasa por esperar a que Indra logre rebotar y cierre el hueco bajista abierto en la sesión de hoy, cuyo origen se sitúa en los 57,82 euros.

La confirmación mediante dos cierres diarios consecutivos, o uno semanal por encima de dicho nivel, devolvería las expectativas de un rebote técnico de mayor entidad, permitiendo entonces introducir una orden de compra con un primer objetivo en los 60 euros exactos.

Como medida de protección, la orden de protección debería fijarse en la pérdida de los mínimos marcados por el valor en la sesión actual, situando la orden en los 56,26 euros en base cierres.