- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una bajada del 0,37% hasta los 19.946,6 puntos con el riesgo de continuar con la recogida de beneficios hoy y con ello ver el cierre del hueco alcista del pasado martes.

- En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones generalizadas y deja abierto el escenario de devolución de toda la subida desde el pasado viernes 6 de noviembre.

- El barril de Brent se aferra a la zona de los 92 dólares por barril para evitar la continuidad de las caídas de su precio.

- Al cierre de la sesión tendremos los resultados del tercer trimestre de Nvidia. Lo hará sin que haya transcurrido una semana desde que su fundador y CEO, Jensen Huang, dimitiera tras el escándalo por sus infidelidades. Sus títulos continúan cayendo.

- El precio de la onza de oro frena su caída sobre la zona de los 3.850 dólares pero le está costando girarse al alza.

- El euro se aferra a los 1,10 dólares por euro tras perderlos en la sesión de ayer.

- El precio del bitcóin intenta girarse al alza tras devolver la totalidad de la subida desde el pasado agosto.