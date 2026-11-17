Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tiene el riesgo de alejarse de los 20.000 puntos tras perderlos ayer
Todo el sector de la IA espera con impaciencia los resultados y previsiones que arroje esta noche Nvidia.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una bajada del 0,37% hasta los 19.946,6 puntos con el riesgo de continuar con la recogida de beneficios hoy y con ello ver el cierre del hueco alcista del pasado martes.
- En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones generalizadas y deja abierto el escenario de devolución de toda la subida desde el pasado viernes 6 de noviembre.
- El barril de Brent se aferra a la zona de los 92 dólares por barril para evitar la continuidad de las caídas de su precio.
- Al cierre de la sesión tendremos los resultados del tercer trimestre de Nvidia. Lo hará sin que haya transcurrido una semana desde que su fundador y CEO, Jensen Huang, dimitiera tras el escándalo por sus infidelidades. Sus títulos continúan cayendo.
- El precio de la onza de oro frena su caída sobre la zona de los 3.850 dólares pero le está costando girarse al alza.
- El euro se aferra a los 1,10 dólares por euro tras perderlos en la sesión de ayer.
- El precio del bitcóin intenta girarse al alza tras devolver la totalidad de la subida desde el pasado agosto.
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La posición de China sobre las exportaciones de chips de EE. UU.
Según se informa, el Gobierno de EE. UU. está investigando a Megaspeed, con sede en Singapur, por el presunto transbordo ilegal de chips de NVIDIA a empresas chinas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que China ya había respondido a la pregunta y reiteró que su postura sobre las exportaciones de chips estadounidenses a China sigue siendo la misma.
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Japón propone una "AIE asiática" para coordinar las reservas estratégicas de petróleo
Japón ha propuesto una “AIE asiática” para coordinar las reservas estratégicas de petróleo y ayudar a la región a resistir los shocks energéticos causados por los conflictos o el cambio climático, informa el Financial Times.
El primer ministro Takaichi propuso este martes un grupo de trabajo regional para coordinar las liberaciones de petróleo de emergencia, siguiendo el modelo de la Agencia Internacional de Energía con sede en París, fundada después de la crisis petrolera de 1973.
Japón también propuso utilizar tanques de petróleo inactivos para almacenar crudo para otros países asiáticos, con el objetivo de reforzar las reservas en el sudeste asiático, que se ha visto particularmente afectado por crisis de oferta pasadas.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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India podría limitar el trading de acciones apalancadas para moderar la volatilidad
El regulador del mercado de la India está considerando limitar el comercio de acciones apalancadas a medida que dicha actividad alcanza un nivel récord, en medio de la preocupación de que los inversores minoristas puedan sufrir pérdidas en una recesión, dijeron dos fuentes. Una opción restringiría las nuevas operaciones apalancadas en una acción una vez que el apalancamiento exceda un umbral vinculado a su flotación libre.
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Baréin emite una advertencia sobre un posible peligro
El Ministerio del Interior de Baréin ha emitido este martes una advertencia de peligro potencial, en la que insta a los residentes a tomar precauciones de seguridad sin especificar la amenaza. El domingo pasado, Baréin afirmó haber interceptado un ataque aéreo iraní dirigido contra su territorio. Irán afirmó que el ataque iba dirigido contra una base militar estadounidense.
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Claves para la sesión de hoy