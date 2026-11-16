Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas

Implica que los precios han alcanzado niveles de decisión técnica donde la rotura o defensa de soportes y resistencias puede acelerar movimientos, por eso se usan stops para gestionar riesgo.

¿Qué implica para un inversor particular que estos valores estén "en un momento técnico muy importante", según la cobertura?

Señala la búsqueda de amarrar la cota de 20.000 puntos para no cerrar el hueco alcista; mantener ese soporte es relevante porque condiciona el sesgo del mercado y el riesgo para los valores en seguimiento.

¿Qué objetivo técnico del Ibex 35 menciona el artículo y por qué es relevante para estas posiciones?

Ha subido el stop loss de Puig Brands a 19,72 euros y el de Enagás a 17,90 euros, lo que traslada el punto de cierre por pérdidas más cerca del precio actual para proteger ganancias.

¿Cómo ha movido Bolinches sus stop loss en Puig Brands y Enagás y qué significa eso para la posición?

Recomienda un stop loss en 22,40 euros en base a cierres y la posición se abrió desde 21,00 euros con el cierre reciente en 23,70 euros.

Bolinches mantiene Inditex por su momento técnico favorable y atención de inversores; señala que la posición actual se abrió en 54,34 euros y el cierre reciente está en 59,64 euros.

Se eleva el stop loss en Puig Brands hasta los 19,72 euros y en Enagás hasta los 17,90 euros a cierre.

Se mantiene la posición en Inditex e Iberdrola fijando los stops de protección en los 58,07 y 22,40 euros respectivamente.

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,27% hasta los 20.020,1 puntos y hoy buscará amarrar la cota de los 20.000 puntos para evitar cerrar el hueco alcista del pasado martes.

En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones generalizadas que están teniendo una continuidad en el arranque de esta semana.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 59,64 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 58,07 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 23,70 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,40 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 20,40 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 19,72 euros en base a cierres.



- Enagás: El valor cierra en los 18,40 euros y estamos dentro desde los 17,68 euros. Subimos stop loss inicial hasta los 17,90 euros en base a cierres.