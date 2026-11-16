Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá que esforzarse por mantener los 20.000 puntos en el arranque de la semana
La ausencia de grandes tecnológicas en el selectivo español le hace comportarse mejor que las plazas estadounidenses.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,27% hasta los 20.020,1 puntos y hoy buscará amarrar la cota de los 20.000 puntos para evitar cerrar el hueco alcista del pasado martes.
- En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones generalizadas que están teniendo una continuidad en el arranque de esta semana.
- El barril de Brent está peleando por romper al alza la zona de los 96 dólares.
- El precio de la onza de oro continúa corrigiendo y se coloca a las puertas de los 3.850 dólares. Niveles no vistos desde octubre del año pasado.
- El euro sigue con las caídas frente al dólar estadounidense y se coloca al borde de perder los 1,10 dólares por euro.
- El precio del bitcóin ha devuelto la totalidad de la subida desde el pasado agosto y ahora intentará realizar una reacción alcista. Es un soporte clave.
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China afirma que la primera reunión presencial entre los líderes de China, Rusia y Estados Unidos tiene un significado pionero
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la primera reunión cara a cara de los líderes de China, Rusia y Estados Unidos en Shenzhen se centrará en salvaguardar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica entre las principales potencias. Beijing dijo que los tres fortalecerán la comunicación, gestionarán las diferencias, estabilizarán las relaciones y cooperarán en los desafíos globales, acciones que describió como de interés de los tres países, que satisfacen las expectativas internacionales y conducen a la estabilización de la situación mundial.
Estados Unidos ha dicho que la reunión planeada de líderes entre China, Estados Unidos y Rusia podría cubrir el control de armas nucleares y la situación en Irán. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, dice que China espera que los tres líderes intercambien puntos de vista sobre cuestiones que afectan la paz global y publicará rápidamente los detalles de la reunión.
Sobre posibles conversaciones bilaterales con Rusia o Japón durante la reunión informal de líderes de APEC, Mao dijo que actualmente no hay información que proporcionar y que cualquier avance se anunciará a su debido tiempo.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Rusia informa de un ataque al puente de Crimea
Las autoridades rusas informan de que el puente de Crimea ha sido atacado y que la circulación está restringida temporalmente.
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Las bolsas de Japón y Corea del Sur cierran a la baja; el KOSPI cae un 3,6 %
El KOSPI de Corea del Sur cierra con una caída de 190,28 puntos (-3,6 %) en los 5.100,25 puntos. SK Hynix bajó un 7,89 % y Samsung Electronics un 4,46 %.
Por su lado, el Nikkei 225 japonés cerró con una caída de 1.480,33 puntos (-2,42 %) en los 59.662,02 puntos.
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Importante cita con Kevin Warst
El presidente de la Fed, Kevin Warsh, pronunciará el discurso de apertura y moderará dos mesas redondas en un evento de la Fed de San Francisco a la 18:00 horas. El programa se centra en la productividad y el empleo, con especial atención al impacto de la IA en la productividad, el empleo y la economía.
Cualquier comentario relevante para el mercado sobre la inflación, las mejoras de la productividad o la política monetaria podría influir en el dólar estadounidense, los bonos del Tesoro de EE. UU. y el oro.
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El sector fotovoltaico chino extiende sus pérdidas
La caída de empresas como Junda Co. arrastra al alza la presión bajista sobre el CSI300, SZSE Component y SSE Composite.
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Claves para la sesión de hoy