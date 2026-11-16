Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá que esforzarse por mantener los 20.000 puntos en el arranque de la semana

- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,27% hasta los 20.020,1 puntos y hoy buscará amarrar la cota de los 20.000 puntos para evitar cerrar el hueco alcista del pasado martes.

- En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones generalizadas que están teniendo una continuidad en el arranque de esta semana.

- El barril de Brent está peleando por romper al alza la zona de los 96 dólares.

- El precio de la onza de oro continúa corrigiendo y se coloca a las puertas de los 3.850 dólares. Niveles no vistos desde octubre del año pasado.

- El euro sigue con las caídas frente al dólar estadounidense y se coloca al borde de perder los 1,10 dólares por euro.

- El precio del bitcóin ha devuelto la totalidad de la subida desde el pasado agosto y ahora intentará realizar una reacción alcista. Es un soporte clave.