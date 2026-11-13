Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas

El ajuste al alza del stop loss en Enagás refleja que el precio (18,17 euros) ha avanzado desde la entrada en 17,68 euros y busca proteger ganancias ante una posible corrección; es una medida técnica para asegurar beneficios por cierres.

El intento de recuperar 20.000 puntos indica presión compradora y un sesgo alcista de corto plazo en el Ibex; si se consigue, reforzará el apetito por valores cíclicos y energéticos según la cobertura diaria de mercados.

Bolinches incluye Iberdrola porque cotiza en 23,34 euros tras entrar desde 21 euros y presenta un momento técnico favorable; recomienda un stop loss en 22,40 euros para limitar pérdidas por cierres.

Lo ocurrido reduce la pérdida máxima ya realizada para quien compró en 19,33 euros y protege beneficios parciales si el precio corrige; en lo que podría ocurrir, limita el espacio de reentrada ante nuevas alzas.

¿Qué consecuencias tiene para un inversor que Bolinches haya subido el stop loss de Puig Brands hasta 19,59 euros?

Bolinches señala que Inditex cotiza en 59,68 euros y ya está en su panel desde 54,34 euros, por lo que considera que el técnico señala continuidad al alza; el stop loss en 58,07 euros limita la pérdida si falla el soporte de corto plazo.

Puig Brands y Enagás evolucionan de forma favorable, lo que permite elevar sus stop loss hasta los 19,59 y 17,71 euros.

Wall Street registró una jornada de correcciones con caídas en el Russell 2000 y aguante del Nasdaq 100 en su media móvil de largo plazo.

El Ibex 35 busca recuperar la cota de los 20.000 puntos para cerrar la semana tras ceder un 0,31% el jueves.

El Ibex 35 cerró la sesión del jueves con una bajada del 0,31% hasta los 19.965,5 puntos y hoy buscará recuperar los 20.000 puntos para un cierre de semana espectacular.

En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones en donde destacó la caída del Russell 2000 y el mantenimiento de la media móvil de largo plazo en el caso del Nasdaq 100.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 59,68 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 58,07 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 23,34 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,40 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 20,36 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 19,59 euros en base a cierres.



- Enagás: El valor cierra en los 18,17 euros y estamos dentro desde los 17,68 euros. Subimos stop loss inicial hasta los 17,71 euros en base a cierres.