Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará reconquistar los 20.000 puntos para el cierre semanal
La ausencia de grandes tecnológicas en el selectivo español le hace comportarse mejor que las plazas estadounidenses.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del jueves con una bajada del 0,31% hasta los 19.965,5 puntos y hoy buscará recuperar los 20.000 puntos para un cierre de semana espectacular.
- En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones en donde destacó la caída del Russell 2000 y el mantenimiento de la media móvil de largo plazo en el caso del Nasdaq 100.
- El barril de Brent repunta tras haber estado esta semana por debajo de los 90 dólares y ahora se encuentra por encima de los 96 dólares.
- El precio de la onza de oro lucha por reconquistar los 3.900 dólares tras la devolución del 100% de la reacción de la semana pasada.
- El euro confirma la pérdida del soporte de los 1,1120 dólares por euro y marca un nuevo mínimo en los 1,1050 dólares por euro.
- El precio del bitcóin baja de manera contundente tras perder ayer la media móvil de largo plazo y ha marcado mínimos intradiarios en los 67.682 dólares.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Alemania cierra el presupuesto de 2027 con la segunda cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial
El comité de presupuesto de Alemania acordó un presupuesto para 2027 con un gasto total de 561.000 millones de euros y un nuevo endeudamiento de 210.400 millones de euros, el segundo mayor después de la Segunda Guerra Mundial después de los 215.400 millones de euros en 2021.
Para asegurar el acuerdo, se cancelaron o aplazaron los impuestos previstos sobre el plástico y las bebidas azucaradas y se archivaron o pospusieron los recortes propuestos en el gasto en seguridad social. Los nuevos préstamos del presupuesto básico ascienden aproximadamente a 123.000 millones de euros; esto excluye los préstamos adicionales autorizados el año pasado para infraestructura y defensa. El presupuesto ya está listo para su aprobación parlamentaria.
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El ministro de Economía del Reino Unido insta a invertir en centros de datos y aboga por una IA soberana para atraer capital a gran escala
El canciller del Reino Unido, Healy, dice que el gobierno debe adoptar la IA e invertir en centros de datos para lograr una revolución de la productividad y ayudar a elevar los salarios de los trabajadores comunes y corrientes. Healy dijo que la IA tiene el potencial de atraer inversiones a gran escala al Reino Unido e instó al desarrollo de una capacidad soberana de IA para apoyar el crecimiento y proteger la seguridad nacional.
Healy discutió la revolución de la IA con el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante la visita de Warsh al Reino Unido el pasado miércoles. Warsh dijo que Estados Unidos ya está viendo señales tempranas de productividad impulsada por la IA y aumentos salariales para los trabajadores comunes y los datos de crecimiento del Reino Unido también pueden estar mostrando señales iniciales. El Primer Ministro Burnham hizo una breve aparición en la reunión.
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Incidente en el estrecho de Ormuz tras explosión en un petrolero de gas licuado
El siniestro registrado en el estrecho de Ormuz tras la explosión de un buque cargado de gas licuado presiona al alza los precios del petróleo crudo Brent y WTI.
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Claves para la sesión de hoy