Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará reconquistar los 20.000 puntos para el cierre semanal

- El Ibex 35 cerró la sesión del jueves con una bajada del 0,31% hasta los 19.965,5 puntos y hoy buscará recuperar los 20.000 puntos para un cierre de semana espectacular.

- En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones en donde destacó la caída del Russell 2000 y el mantenimiento de la media móvil de largo plazo en el caso del Nasdaq 100.

- El barril de Brent repunta tras haber estado esta semana por debajo de los 90 dólares y ahora se encuentra por encima de los 96 dólares.

- El precio de la onza de oro lucha por reconquistar los 3.900 dólares tras la devolución del 100% de la reacción de la semana pasada.

- El euro confirma la pérdida del soporte de los 1,1120 dólares por euro y marca un nuevo mínimo en los 1,1050 dólares por euro.

- El precio del bitcóin baja de manera contundente tras perder ayer la media móvil de largo plazo y ha marcado mínimos intradiarios en los 67.682 dólares.