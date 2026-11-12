Nvidia se hunde hasta un 14% en Wall Street tras la dimisión de su CEO y arrastra al Nasdaq al rojo con un descenso del 1,5%

En los días previos ya había desplomes por dudas sobre el desarrollo de la IA y riesgo de regulación de centros de datos; esas tensiones, sumadas a las investigaciones internas y a la filtración de las relaciones de Huang, precipitaron el desplome en Bolsa.

La relación con Alice Huang despertó sospechas porque ella ha sido señalada por la comunidad de inteligencia como presunta espía china, y el Congreso reclamó explicaciones para evaluar si pudo existir intercambio de información sensible sobre la postura de la Casa Blanca respecto a la IA.

¿Qué preocupaciones de seguridad nacional han surgido por la relación de Huang con Alice Huang?

Nvidia ha anunciado el inicio inmediato de la búsqueda de un consejero delegado permanente y comunicó que agradece las contribuciones de Huang, al tiempo que el consejo encargó una investigación externa sobre las relaciones señaladas.

Ya ocurrido: las acciones de Nvidia cayeron hasta un 14% en la apertura y el Nasdaq se dejó alrededor de 1,5%, arrastrando al S&P 500 y al Dow Jones; esto amplifica una semana que ya estaba siendo negativa para la compañía.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la dimisión de Huang para las acciones de Nvidia y el Nasdaq?

Jensen Huang dimitió por la crisis reputacional desatada tras revelarse dos relaciones extramatrimoniales, una con Alice Huang, señalada como presunta espía china, y otra con una ejecutiva de Nvidia; la compañía abrió una investigación y el consejo enfrentó presiones institucionales que hicieron insostenible su continuidad.

La tecnolog!a afronta presiones institucionales del Congreso de EE.UU. por posibles riesgos para la seguridad nacional tras las filtraciones del entorno de Huang.

El desplome burs!til de Nvidia contamina al sector tecnol#gico y arrastra al !ndice Nasdaq a descensos superiores al 1,5%.

La renuncia se produce tras destaparse dos relaciones extramatrimoniales del directivo, una de ellas con una supuesta esp%a china y otra con una alta ejecutiva de la compa!!a.

Las acciones de Nvidia caen hasta un 14% en Wall Street tras confirmarse la dimisi#n inmediata de su CEO y cofundador, Jensen Huang.

Los títulos de Nvidia sufren en Wall Street después de que su CEO, Jensen Huang, haya terminado por dimitir como colofón al escándalo generado tras conocerse que tuvo hasta dos relaciones extramatrimoniales.

Las acciones del gigante tecnológico se desplomaban hasta un 14% en la apertura de la sesión de este jueves en la Bolsa de Nueva York. La debacle bursátil ya se venía temiendo desde las negociaciones afterhours de la víspera -cuando se conoció la segunda infidelidad de Huang- y han terminado por ser peor de lo previsto tras la renuncia a su cargo.

La segunda mayor capitalizada del mundo lleva sufriendo el escándalo en el parqué desde principios de semana. Entre el lunes y el martes se dejó un 9,5% en el Nasdaq y con la caída de este jueves apunta a anotarse su peor semana desde hace año y medio.

Además, los números rojos de la compañía se han extendido al resto del selectivo tecnológico. El Nasdaq cedía más de un 1,5% tras el toque de campana y arrastraba el resto de principales referencias de Wall Street.

Así, el S&P 500 cedía un 0,72% y el Dow Jones caía un 0,1%.

Con todo, la compañía añade este bache bursátil al golpe que se llevó la semana pasada por las últimas dudas sobre el desarrollo de la IA.

El miedo al frenazo de la tecnología por la posible regulación de los centros de datos tras la victoria demócrata en las midterms llevó al Nasdaq a firmar su peor sesión desde hace año y medio.

Ahora, Nvidia busca pasar página y poner punto y aparte a la era Huang. El cofundador de la compañía ha dimitido este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de la compañía.

El gigante de IA ha anunciado a través de un comunicado que iniciará de inmediato la búsqueda de un consejero delegado permanente. Asimismo, agradeció a Huang sus "inconmensurables contribuciones" durante los 33 años transcurridos desde que cofundó la compañía.

La renuncia se produce en medio de una grave crisis reputacional tras revelarse la relación extramatrimonial de Huang, de 63 años, con la empresaria Alice Huang, señalada por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos como presunta espía china.

El pasado domingo, cuando se hizo pública la información, Huang pidió disculpas públicas por haber sido "infiel" a su esposa, mientras el consejo contrataba al bufete Wachtell Lipton para investigar el caso.

Sin embargo, el escándalo tampoco se quedó ahí. The New York Times destapó el miércoles una segunda relación extramatrimonial de Huang, esta vez con una ejecutiva de Nvidia que reportaba directamente a él.

El código de conducta de Nvidia exige a los empleados que "eviten situaciones en las que sus acciones generen conflictos", incluidas las "relaciones personales", y la empresa afirma que "investiga de inmediato las denuncias de mala conducta".

Pero las presiones también llegaron del lado institucional. El Congreso de Estados Unidos (EEUU) solicitó al CEO una comparecencia a puerta cerrada para explicar si compartió información sensible sobre la postura del presidente Donald Trump respecto a la IA durante su romance con Alice Huang, la supuesta espía china.

La situación de Huang se había vuelto insostenible después de que el sector tecnológico advirtiera de los riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos que tendría una eventual filtración de datos de la compañía y de las reuniones que ha sostenido al más alto nivel en la Casa Blanca.