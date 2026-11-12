Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas

Para Enagás propone subir el stop loss inicial hasta 17,52 euros tras entrar desde 17,68 euros, lo que muestra un ajuste activo de stops para proteger capital conforme avanza la posición.

A pesar de subidas generalizadas en Wall Street y la noticia de la reunión del consejo de Nvidia, Bolinches mantiene su panel de valores porque considera que esos títulos están en momentos técnicos relevantes y aptos para aprovechar la continuidad alcista.

¿Cómo ha afectado la sesión de Wall Street y la reunión del consejo de Nvidia a la recomendación del panel de Bolinches?

Puig Brands figura como una posición en seguimiento por su reciente cotización en 20,14 euros tras entrar en 19,33 euros; el stop loss se mantiene en 19,33 euros en base a cierres para preservar la entrada inicial.

Subió el stop loss de Iberdrola hasta 22,40 euros desde su entrada en 21 euros para proteger ganancias ante retrocesos; eso reduce la volatilidad de la posición y limita pérdidas si el movimiento alcista se revierte.

¿Qué cambios ha hecho Bolinches en el stop loss de Iberdrola y por qué importa al inversor particular?

Bolinches destaca que Inditex cotiza en 60,08 euros tras una subida desde 54,34 euros y lo considera en su panel técnico; recomienda mantener un stop loss en 58,07 euros por cierres para limitar pérdidas.

Se actualizan los niveles de stop loss a cierre para proteger las ganancias en Iberdrola (22,40 euros) y Enagás (17,52 euros).

Wall Street afronta una sesión de correcciones debido a la reunión del Consejo de Administración de Nvidia para tratar el cese de su CEO.

El Ibex 35 busca dar continuidad a la reacción alcista tras cerrar el miércoles con una subida del 0,46% hasta los 20.027,9 puntos.

El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles con una subida del 0,46% hasta los 20.027,9 puntos y hoy buscará continuar con la reacción alcista dejando el hueco alcista del martes abierto.

En Wall Street tuvimos una jornada de subidas generalizadas a la que le seguirá ahora una sesión de correcciones tras saber que el Consejo de Administración de Nvidia se reúne para tratar el cese de su CEO, Jensen Huang.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 60,08 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 58,07 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 23,20 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 22,40 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 20,14 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 19,33 euros en base a cierres.



- Enagás: El valor cierra en los 17,92 euros y estamos dentro desde los 17,68 euros. Subimos stop loss inicial hasta los 17,52 euros en base a cierres.