Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intenta consolidar los 20.000 puntos y esquivar el terremoto en Nvidia

- El Ibex 35 sube un 0,1%, hasta los 20.064,6 puntos, en la apertura de la sesión de este jueves. El selectivo cerró en la víspera por encima de la cota de los 20.000 por primera vez desde septiembre.

- Telefónica ha vuelto a beneficios tras ganar 464 millones hasta septiembre.

- ACS se anotó un beneficio de 789 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 21% más.

- Las principales bolsas europeas arrancan la jornada teñidas de verde. El Dax alemán sube un 1%; el Cac francés, un 0,55%; el FTSE 100 británico, un 0,58% y el FTSE Mib italiano se mantiene prácticamente plano.

- Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en negativo. Los del Nasdaq caen más de un 1%; los del S&P 500, un 0,5% y los del Dow Jones se mantienen prácticamente planos.

- Nvidia ultima el despido de su CEO tras revelarse que tuvo otra relación extramarital con una alta directiva de la compañía. Los títulos de la compañía caían hasta un 7% en las negociaciones afterhours de Wall Street.

- El barril de Brent se estabiliza. El crudo de referencia en Europa avanza un 0,5% y cotiza en los 93 dólares.

- El West Texas Intermediate (WTI) firma la misma tendencia. El crudo de Texas sube un 0,45% y cotiza a las puertas de los 97 dólares.

- El precio de la onza de oro cede los 4.000 dólares y hoy pelea por no alejarse de ellos a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense.

- El euro pierde el soporte de los 1,1120 dólares por euro y marca mínimos no vistos desde abril de 2025.

- El precio del bitcóin pelea por no perder la media móvil de largo plazo que pasa por los 73.096 dólares mientras continúa con su clara pauta de máximos y mínimos decrecientes.