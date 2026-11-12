Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intenta consolidar los 20.000 puntos y esquivar el terremoto en Nvidia
El Consejo de Administración de la compañía se reúne para estudiar la destitución de su CEO, Jensen Huang.
Las acciones caían hasta un 7% en el afterhours de Wall Street.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 sube un 0,1%, hasta los 20.064,6 puntos, en la apertura de la sesión de este jueves. El selectivo cerró en la víspera por encima de la cota de los 20.000 por primera vez desde septiembre.
- Telefónica ha vuelto a beneficios tras ganar 464 millones hasta septiembre.
- ACS se anotó un beneficio de 789 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 21% más.
- Las principales bolsas europeas arrancan la jornada teñidas de verde. El Dax alemán sube un 1%; el Cac francés, un 0,55%; el FTSE 100 británico, un 0,58% y el FTSE Mib italiano se mantiene prácticamente plano.
- Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en negativo. Los del Nasdaq caen más de un 1%; los del S&P 500, un 0,5% y los del Dow Jones se mantienen prácticamente planos.
- Nvidia ultima el despido de su CEO tras revelarse que tuvo otra relación extramarital con una alta directiva de la compañía. Los títulos de la compañía caían hasta un 7% en las negociaciones afterhours de Wall Street.
- El barril de Brent se estabiliza. El crudo de referencia en Europa avanza un 0,5% y cotiza en los 93 dólares.
- El West Texas Intermediate (WTI) firma la misma tendencia. El crudo de Texas sube un 0,45% y cotiza a las puertas de los 97 dólares.
- El precio de la onza de oro cede los 4.000 dólares y hoy pelea por no alejarse de ellos a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense.
- El euro pierde el soporte de los 1,1120 dólares por euro y marca mínimos no vistos desde abril de 2025.
- El precio del bitcóin pelea por no perder la media móvil de largo plazo que pasa por los 73.096 dólares mientras continúa con su clara pauta de máximos y mínimos decrecientes.
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El Ibex 35 pasa al rojo
Finalmente el selectivo español cierra el hueco alcista de la sesión de hoy y pasa a terreno negativo con Telefónica cayendo un 2,30%.
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El selectivo español pelea por no cerrar el hueco de apertura alcista
Una primera oleada de ventas le han llevado casi al cierre de la totalidad del hueco alcista. Tenemos una bonita lucha por evitar cerrarlo.
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Así abre el Ibex 35
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El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur visitará China los días 13 y 14 de noviembre
China ha comunicado que el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur visitará China los días 13 y 14 de noviembre.
Beijing dice que valora el viaje, trabajará con Seúl para implementar el consenso de los líderes luego de las visitas recíprocas de Xi y el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, a fines del año pasado y principios de este año, y planea intercambios profundos sobre las relaciones bilaterales y las preocupaciones compartidas para promover el desarrollo firme, saludable y estable de la asociación cooperativa estratégica China-Corea del Sur.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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ByteDance AI alcanzará la paridad con OpenAI y Anthropic no antes de 2029-2030
El fundador de ByteDance, Zhang Yiming, dijo a un equipo interno de IA que la compañía puede competir con OpenAI y Anthropic, pero espera la paridad con los modelos de frontera a principios de 2029 o 2030. Dijo que los modelos de la serie Seed de ByteDance todavía están por detrás de las principales empresas extranjeras de IA en la escala de conjuntos de datos previos al entrenamiento, y expandir ese conjunto de datos es la prioridad inmediata de la empresa.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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El PIB del Reino Unido en el tercer trimestre registra su mayor crecimiento en 2,5 años
Los datos de la ONS mostraron que el PIB del Reino Unido aumentó un 0,7% (T/T) en el tercer trimestre (0,5% en el segundo), coincidiendo con el consenso.
El PIB de septiembre creció un 0,2% intermensual frente al 0,0% esperado. La actividad ha tenido un desempeño superior a pesar del shock energético de la guerra de Irán, impulsado en parte por el gasto relacionado con la IA, lo que llevó a los economistas a elevar las previsiones para 2024.
La impresión aumenta la presión para un mayor ajuste después de la primera subida de tipos del Banco de Inglaterra en más de tres años la semana pasada. Actualmente los mercados valoran una nueva subida del BoE en diciembre.
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Audax Renovables gana 22,8 millones de euros en los primeros 9 meses del año
Es un 38% menos que en el mismo periodo del año pasado con un margen bruto que le baja un 6,2% hasta los 158 millones de euros.
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Telefónica regresa a los números negros en el balance de los 9 primeros meses del año
Gana 464 millones de euros tras las pérdidas de 1.080 millones en el mismo periodo del año pasado. Aquí tienen toda la información al respecto.
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Claves para la sesión de hoy