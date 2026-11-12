Forest Makers sale a bolsa con 131M para mitigar el CO2 con la reforestación de bosques

Mariano Schoendorff es el fundador y consejero delegado de Forest Makers y ha presentado la salida a bolsa defendiendo la acción inmediata frente a la crisis climática.

Las empresas pueden comprar créditos de carbono o invertir en proyectos; los agricultores pueden alquilar tierras a Forest Makers y recibir rentas superiores a la PAC, liberándose de labores agrícolas mientras la firma gestiona la reforestación.

¿Cómo pueden las empresas o agricultores participar o beneficiarse de los proyectos de Forest Makers?

La compañía tiene ocho proyectos en Teruel, Huelva, Granada y Soria que suman algo más de dos mil hectáreas; más de la mitad de esos terrenos habían sido calcinados por incendios.

¿Qué proyectos y territorios componen la cartera de Forest Makers y qué estado tenían esas tierras?

Forest Makers estima poder absorber más de tres millones de toneladas de CO2 en un horizonte de cincuenta años gracias a sus proyectos actuales y los que tiene en desarrollo.

¿Qué volumen de absorción de CO2 dice que podrá gestionar Forest Makers y en qué horizonte temporal?

La empresa ha realizado un listing técnico de la totalidad de sus acciones para acceder a liquidez y visibilidad y valorar su cartera de proyectos de reforestación en el mercado, fijando un precio de salida de 4,70 euros por acción.

¿Por qué Forest Makers by Sierra Nevada ha salido a bolsa con 131,7 millones de capitalización?

Ofrecen a los agricultores alquilar terrenos eriales pagando hasta 500 euros por hectárea al año, mejorando la rentabilidad frente a las ayudas de la PAC.

Más de la mitad de los terrenos en su cartera son suelos calcinados que están reforestando tras alcanzar acuerdos y adquisiciones tras los incendios.

La compañía cuenta con más de 2.000 hectáreas en Teruel, Huelva, Granada y Soria, estimando absorber más de 3 millones de toneladas de CO2 a 50 años.

Forest Makers by Sierra Nevada ha debutado en Portfolio Stock Exchange con una capitalización bursátil de 131,7 millones de euros y un precio de 4,70 euros por acción.

Forest Makers by Sierra Nevada ha debutado en la bolsa alternativa Portfolio Stock Exchange con 131,7 millones de euros de capitalización bursátil tras llevar a cabo un listing técnico de la totalidad de sus acciones. Su precio de salida es de 4,70 euros por acción.

La compañía española cuenta con la mayor cartera de absorción de dióxido de carbono (CO2) de España.

En la actualidad, dispone de ocho proyectos repartidos en cuatro provincias (Teruel, Huelva, Granada y Soria) con algo más de 2.000 hectáreas.

Con estos proyectos y los siguientes que ultima la compañía, Forest Makers estima que podrá absorber más de 3 millones de toneladas de CO2 a 50 años vista. De hecho, es la compañía con mayor volumen de créditos de carbono preinscritos en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Las empresas que quieran compensar sus emisiones contaminantes, podrán comprar estos títulos financieros o bien invertir desde cero -en la tierra- en los proyectos junto a Forest Makers.

"Vivimos un momento decisivo. La crisis climática ya no es un escenario futuro, sino una realidad presente que exige acción inmediata por parte de gobiernos, empresas y sociedad", ha aseverado Mariano Schoendorff, fundador y consejero delegado de la compañía, en su puesta de largo ante los inversores.

En Forest Makers diseñan, desarrollan y gestionan ecosistemas forestales completos, capaces de capturar carbono, restaurar territorios degradados y generar valor ambiental, social y económico a largo plazo.

Terrenos en reforestación por Forest Makers by Sierra Nevada. Forest Makers.

"Los árboles respiran, por la mañana y por la noche. Hoy sabemos hasta lo que produce un tejo milenario, que se puede usar hasta para tratar el cáncer. Si cuidamos de los árboles, cuidaremos de nosotros y del futuro que tenemos por delante", ha defendido Schoendorff.

Tras los graves y crecientes incendios sufridos por España los últimos veranos, Forest Makers está negociando con las comunidades autónomas afectadas y adquiriendo terrenos quemados para reforestar esos suelos. De hecho, más de la mitad de los terrenos en cartera fueron calcinados.

La compañía también busca eriales, esto es, campos sin cultivar ni labrar.

Traducido en cifras económicas, por ejemplo, "a un agricultor le sale mejor alquilarnos su tierra que recibir la PAC, porque recibe en torno a un 5% del bono y se libera de tareas, ya que nosotros hacemos todo". Así, un agricultor podría pasar de ganar de 200 a 300 euros por hectárea al año, hasta los 500 euros con el sistema diseñado por Forest Makers by Sierra Nevada.