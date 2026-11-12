La Fed sin regalos navideños este año

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La victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato ha llevado el WTI por debajo de los 90 dólares por barril. El mercado parece confiar en que el cambio político ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

Y, efectivamente, Donald Trump parece suavizar el tono hacia Teherán en los últimos días. Por ejemplo, descartó nuevos ataques contra Irán, cuya capacidad militar, asegura, ha sido destruida en gran parte.

Lo malo es que ya pasamos por esto: el presidente de EEUU habla de avances en las negociaciones y, poco después, lanza otro ataque. Además, el nuevo Congreso no tomará posesión hasta enero, así que todavía tiene margen para ordenar otra operación militar.

Tampoco en la Fed se muestran muy optimistas.

El mercado parece confiar en que el cambio político ponga fin a la guerra en Oriente Medio

La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie K. Logan, dijo, por ejemplo, que aún harían falta al menos dos subidas de tipos. Por su parte, el gobernador de la Fed, Christopher J. Waller, afirmó que incluso si la inflación mejora en octubre, seguiría apoyando una subida de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC de diciembre.

Pero ni siquiera eso ha pasado, con el IPC subiendo un 0,4% en octubre, frente al 0,3% esperado, y el subyacente un 0,3%, frente al 0,2% previsto.

Si a esto le sumamos un mercado laboral sólido y que la derrota de los republicanos podría dar más margen a K. Warsh para actuar con menos presión política, una subida de tipos en diciembre parece casi inevitable.

Ahora bien, una Fed más agresiva mantendría bajo presión las rentabilidades de los bonos del Tesoro, encareciendo la refinanciación de la deuda, incluida la del Gobierno, y pasando factura a los mercados. Al fin y al cabo, para qué asumir riesgos si los activos libres de riesgo empiezan a ofrecer rentabilidades atractivas.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.