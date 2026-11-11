Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.
Más información: El Ibex 35 no hace huelga y volverá a atacar los 20.000 puntos
El Ibex 35 cerró la sesión del martes con un repunte del 0,98%, situándose en los 19.936,4 puntos tras rozar el nivel de los 20.000.
Wall Street se prepara para recuperar terreno tras experimentar ligeras correcciones después de las notables subidas del lunes.
Destaca el buen comportamiento técnico de valores como Inditex e Iberdrola, mantenidos en cartera con stops de protección en 58,07 y 22,13 euros.
Puig Brands y Enagás también se mantienen en seguimiento positivo, cotizando por encima de sus respectivos precios de entrada.
Bolinches mantiene Inditex porque el análisis técnico muestra fuerza tras la subida y el valor cierra en 60,14 euros; entró desde 54,34 euros y fija un stop loss en 58,07 euros basado en cierres.
Señala que Iberdrola muestra continuidad alcista y cierre en 22,99 euros; está dentro desde 21 euros y mantiene un stop loss en 22,13 euros en base a cierres.
La entrada indicada fue 19,33 euros y el cierre actual 19,95 euros; el stop loss coincide con la entrada, fijado en 19,33 euros en base a cierres.
Enagás figura por su comportamiento técnico favorable y cierre en 17,83 euros; la entrada fue 17,68 euros y el stop loss inicial se sitúa en 17,43 euros en base a cierres.
El Ibex 35 cerró en 19.936,4 puntos tras intentar los 20.000, y Wall Street tuvo correcciones menores tras fuertes alzas, lo que deja oportunidades técnicas en valores con impulso.
El Ibex 35 cerró la sesión del martes con una subida del 0,98% hasta los 19.936,4 puntos tras estar toda la sesión jugueteando con los 20.000 puntos.
En Wall Street tuvimos una jornada de pequeñas correcciones tras las importantes subidas del lunes y hoy está preparado para recuperar dichas pérdidas.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Inditex: El valor cierra en los 60,14 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 58,07 euros en base a cierres.
- Iberdrola: El valor cierra en los 22,99 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,13 euros en base a cierres.
- Puig Brands: El valor cierra en los 19,95 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 19,33 euros en base a cierres.
- Enagás: El valor cierra en los 17,83 euros y estamos dentro desde los 17,68 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,43 euros en base a cierres.