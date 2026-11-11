Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró en 19.936,4 puntos tras intentar los 20.000, y Wall Street tuvo correcciones menores tras fuertes alzas, lo que deja oportunidades técnicas en valores con impulso.

Enagás figura por su comportamiento técnico favorable y cierre en 17,83 euros; la entrada fue 17,68 euros y el stop loss inicial se sitúa en 17,43 euros en base a cierres.

La entrada indicada fue 19,33 euros y el cierre actual 19,95 euros; el stop loss coincide con la entrada, fijado en 19,33 euros en base a cierres.

Señala que Iberdrola muestra continuidad alcista y cierre en 22,99 euros; está dentro desde 21 euros y mantiene un stop loss en 22,13 euros en base a cierres.

Bolinches mantiene Inditex porque el análisis técnico muestra fuerza tras la subida y el valor cierra en 60,14 euros; entró desde 54,34 euros y fija un stop loss en 58,07 euros basado en cierres.

Puig Brands y Enagás también se mantienen en seguimiento positivo, cotizando por encima de sus respectivos precios de entrada.

Destaca el buen comportamiento técnico de valores como Inditex e Iberdrola, mantenidos en cartera con stops de protección en 58,07 y 22,13 euros.

El Ibex 35 cerró la sesión del martes con un repunte del 0,98%, situándose en los 19.936,4 puntos tras rozar el nivel de los 20.000.

El Ibex 35 cerró la sesión del martes con una subida del 0,98% hasta los 19.936,4 puntos tras estar toda la sesión jugueteando con los 20.000 puntos.

En Wall Street tuvimos una jornada de pequeñas correcciones tras las importantes subidas del lunes y hoy está preparado para recuperar dichas pérdidas.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 60,14 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 58,07 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 22,99 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,13 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,95 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 19,33 euros en base a cierres.



- Enagás: El valor cierra en los 17,83 euros y estamos dentro desde los 17,68 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,43 euros en base a cierres.