Los inversores moderan sus expectativas y dan una tregua a la deuda: los bonos de EEUU caen a niveles de septiembre

Si se alcanza el techo de endeudamiento en febrero, la negociación entre partidos aumentará la incertidumbre y podría provocar movimientos volátiles en la rentabilidad; históricamente, en 2011 y 2023 la tensión previa a acuerdos redujo la rentabilidad del 10 años meses antes.

¿Qué impacto puede tener el posible choque con el límite de deuda de febrero en el mercado de bonos?

Persisten dos riesgos: una escalada de tensiones en Oriente Próximo que eleve el precio del petróleo y un repunte de las presiones inflacionarias en EEUU, ambos capaces de volver a subir las rentabilidades.

El control demócrata del Congreso ha introducido expectativas de mayor regulación tecnológica y bloqueo político, lo que ha reducido la competencia por capital y ralentizado la emisión neta de deuda al obligar a pactos fiscales más duros.

¿Cómo ha influido el vuelco político tras las midterms en la presión sobre los bonos de EEUU?

Ya han acumulado cinco semanas a la baja y han cedido casi treinta puntos básicos en mes y medio; en términos relativos, el 10 años ha caído algo más del 5% y el 30 años un 4,7%.

¿Qué consecuencias ha tenido la tregua en la deuda estadounidense para los bonos a 10 y 30 años?

Porque los inversores han ajustado sus expectativas sobre subidas de tipos de la Fed y el riesgo geopolítico se ha moderado, lo que ha reducido la demanda de tasas más altas; además, el desplome del petróleo ha rebajado las previsiones de inflación.

Posibles restricciones legislativas a los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial reducen la competencia por el capital de los inversores entre el sector público y el privado.

Las elecciones midterms abren un escenario de bloqueo institucional que podría frenar las políticas fiscales expansivas de Trump y reducir las necesidades de emisión de deuda.

La moderación en las expectativas sobre la agresividad de la Reserva Federal y la caída reciente del precio del petróleo han ayudado a aliviar la presión sobre la deuda estadounidense.

La rentabilidad de los bonos de EEUU a 10 y 30 años retrocede cerca de 30 puntos básicos en el último mes y medio, regresando a niveles de septiembre tras haber marcado máximos desde 2002.

La tensión en el mercado de deuda estadounidense se ha rebajado con creces en las últimas semanas. Tras los fuertes repuntes que sufrieron las rentabilidades de los bonos durante el verano y que se acabaron alargando hasta octubre, el interés de los títulos de deuda a 10 y 30 años ha vuelto a niveles de septiembre.

La tregua ha venido motivada por varios factores, entre ellos el ajuste de las expectativas de unos inversores que descontaron que la Reserva Federal de EEUU (Fed) tuviera que seguir subiendo los tipos al calor de la expectativa de que el fin de la guerra de Irán estaba aún demasiado lejos. Y que las tasas tuvieran que mantenerse altas más tiempo.

Ahora esos temores también han aflojado, lo que ha motivado que el precio del petróleo se haya desplomado en las últimas semanas y se hayan frenado los pronósticos más pesimistas sobre la evolución de las presiones inflacionarias. Aunque este riesgo no ha desaparecido por completo.

Bajo este pretexto, los intereses de los bonos de EEUU a 10 y 30 años han acumulado cinco semanas a la baja. Esto se traduce en que ambas referencias han cedido casi 30 puntos básicos en este último mes y medio.

En concreto, la rentabilidad del bono 10 años -la gran referencia mundial del mercado de deuda- ha caído algo más de un 5% en este tiempo. El interés de estos títulos llegó a establecer nuevos máximos desde 2002 tras tocar el 5,365%.

El interés de los títulos a 30 años, los del long bond, también se ha tomado un respiro. La rentabilidad de estas referencias ha cedido un 4,7% desde octubre, mes en el que llegaron a tocar el 5,733% y firmaron máximos desde 2002.

Con todo, hay que tener en cuenta que los bonos soberanos de EEUU aún se encuentran bastante presionados. Y sobre todo que pueden volver a sufrir si las tensiones en Oriente Próximo vuelven a repuntar y escalan los ataques en Irán o si se teme que las presiones inflacionarias no puedan relajarse.

De hecho, esto es exactamente lo que se ha visto este martes. El Departamento de Trabajo de EEUU publicó en la víspera el dato de inflación de octubre y los intereses de los bonos escalaron al calor de unas cifras más altas de lo esperado.

Además, su rendimiento no sólo está condicionado al desarrollo de la guerra en Irán. Los intereses de los bonos también han sufrido las consecuencias de las midterms, las elecciones legislativas de medio mandato en EEUU que han devuelto a los demócratas el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Por un lado, las perspectivas de una mayor regulación de los centros de datos por parte de los demócratas -y consecuencia de un freno en el desarrollo de la IA- han ayudado a moderar los intereses de la deuda porque se ha frenado la competencia por el capital de los inversores.

La rentabilidad de los bonos también había escalado en este tiempo porque los inversores también estaban financiando a las grandes tecnológicas estadounidenses para acelerar el desarrollo de la IA y esto hacía que emisores públicos y privados compitieran por captar un mismo ahorro ofreciendo intereses cada vez más altos.

Ahora, si se terminan retrasando proyectos por las restricciones a los centros de datos -la estructura sobre la que se sostiene el desarrollo de esta tecnología- también se reducirá el crecimiento y las necesidades de financiación empresarial, tal y como explican los analistas de XTB. Y hará que los bonos estén algo menos presionados.

Pero la cita con las urnas también ha dejado un escenario que los inversores han leído como favorable para los títulos de deuda. El bloqueo político institucional resultante de los comicios ha hecho creer que Trump tendrá que poner freno a su política fiscal expansiva y esto rebajará el ritmo al que se genera deuda estadounidense.

Y esto también alivia la presión sobre los títulos de deuda porque los inversores suelen pedir una prima extra a los estados con mayores déficits por dejarles prestado su dinero.

Con todo, hay otro factor a tener en cuenta. Se estima que Estados Unidos podía llegar a su límite de endeudamiento -fijado en los 41,1 billones de dólares- en febrero. Lo que provocará que demócratas y republicanos tendrán que ponerse de acuerdo para establecer un nuevo techo de gasto.

Desde XTB recuerdan que en anteriores negociaciones sobre el mismo punto, la rentabilidad del bono a diez años bajó en los meses anteriores a que se llegara a un acuerdo, aunque sin una tendencia concreta. En 2011 se moderó 54 puntos básicos tres meses antes de que se estableciese un nuevo límite y en 2023 descendió 24 puntos básicos.