Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 no hace huelga y volverá a atacar los 20.000 puntos
El Brent reacciona al alza tras haber cotizado ayer por debajo de los 90 dólares.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del martes con una subida del 0,98% hasta los 19.936,4 puntos tras estar toda la sesión jugueteando con los 20.000 puntos.
- En Wall Street tuvimos una jornada de pequeñas correcciones tras las importantes subidas del lunes y hoy está preparado para recuperar dichas pérdidas.
- El barril de Brent reacciona al alza tras haber cotizado por debajo de los 90 dólares y ahora se encuentra por encima de los 92,5 dólares por barril.
- El precio de la onza de oro rebota tras las caídas de ayer y pelea por colocarse por encima de los 4.050 dólares.
- El euro regresa a la parte baja de su rango contra el dólar estadounidense por lo que es viable pensar en un testeo a los 1,1120 dólares por euro.
- El precio del bitcóin sigue mostrando una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes y ya ha testeado la media móvil de largo plazo que pasa por los 73.121 dólares.
-
Datos de inflación en Alemania queda según lo esperado
Caída de dos décimas en el mes de octubre y una tasa anualizada del 2,8%.
-
Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
-
Las entradas de ETF de oro de octubre en India bajan casi un 22% intermensual hasta las 34.740 millones de rupias
Los datos de la Asociación de Fondos Mutuos en India mostraron que las entradas netas de octubre en ETF de oro indio cayeron casi un 22% intermensual hasta las 34.740 millones de rupias (alrededor de 370,6 millones de dólares). El descenso siguió a la pausa de las grandes suscripciones de las casas de fondos y se adelantó a la tradicional temporada de festivales, cuando la demanda de oro de los inversores suele aumentar.
-
Las asignaciones de capital de los inversores extranjeros en China no han cambiado; siguen siendo constructivas en el hardware tecnológico de IA de China
Wang Zonghao, estratega de acciones de China de la UBS, dijo que el seguimiento que hace la UBS de unos 800 fondos extranjeros activos muestra que las asignaciones institucionales extranjeras a acciones de China se mantuvieron prácticamente sin cambios en el tercer trimestre.
Por sectores, los inversionistas internacionales obtuvieron posiciones incrementadas, principalmente en salud, internet y tecnología (probablemente ayudados por ofertas públicas iniciales y colocaciones), y recortaron seguros, materiales básicos y automóviles.
UBS sigue siendo constructivo con respecto al hardware tecnológico de IA de China dado el atractivo riesgo/recompensa, pero advierte que la reciente liquidación global de tecnología podría producir mayores efectos indirectos en los nombres nacionales. Dado que el sentimiento de IA sigue siendo frágil y las tenencias de hardware de IA de los fondos mutuos públicos siguen siendo elevadas, Wang recomienda un enfoque de barra que combine el hardware tecnológico con los bancos.
-
Siemens Energy prevé márgenes del 22% para 2030, recompras y dividendos
La compañía estima márgenes operativos del 22% para el ejercicio 2030, una tasa compuesta anual de ingresos del 14% y refuerza la retribución al accionista con 9.000 millones de euros adicionales en recompras.
-
Claves para la sesión de hoy