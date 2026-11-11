Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 no hace huelga y volverá a atacar los 20.000 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión del martes con una subida del 0,98% hasta los 19.936,4 puntos tras estar toda la sesión jugueteando con los 20.000 puntos.

- En Wall Street tuvimos una jornada de pequeñas correcciones tras las importantes subidas del lunes y hoy está preparado para recuperar dichas pérdidas.

- El barril de Brent reacciona al alza tras haber cotizado por debajo de los 90 dólares y ahora se encuentra por encima de los 92,5 dólares por barril.

- El precio de la onza de oro rebota tras las caídas de ayer y pelea por colocarse por encima de los 4.050 dólares.

- El euro regresa a la parte baja de su rango contra el dólar estadounidense por lo que es viable pensar en un testeo a los 1,1120 dólares por euro.

- El precio del bitcóin sigue mostrando una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes y ya ha testeado la media móvil de largo plazo que pasa por los 73.121 dólares.