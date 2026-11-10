Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas

Enagás cierra en 17,91 euros con entrada desde 17,68 euros; Bolinches mantiene un stop loss inicial en 17,43 euros por cierres, apuntando a la resistencia y soporte técnicos como criterio para su permanencia en el panel.

El artículo señala una reacción alcista en Wall Street pese al lastre de las acciones de Nvidia y relaciona esa mejora internacional con el avance del Ibex 35 hasta 19.742,5 puntos, que alimenta el objetivo psicológico de 20.000 puntos.

¿Cómo ha afectado la jornada de Wall Street y el comportamiento de Nvidia al optimismo sobre el Ibex 35?

Puig Brands destaca por su movimiento técnico reciente y liquidez según el seguimiento; el informe muestra entrada desde 19,33 euros con cierre en 19,96 euros y stop loss en 19,33 euros por cierres.

El análisis fija un stop loss en 22,13 euros por cierres para la posición iniciada en 21 euros y el cierre actual en 22,96 euros, lo que refleja que el principal riesgo gestionable es una corrección por debajo del soporte indicado.

Bolinches señala que Inditex está en un momento técnico favorable y actualmente cierra en 59,66 euros, por lo que considera que el impulso alcista sigue intacto; mantiene un stop loss en 58,07 euros para limitar riesgo por cierres.

Valores como Inditex e Iberdrola mantienen su tendencia positiva con stops de protección ajustados en los 58,07 y 22,13 euros.

El Ibex 35 subió un 1,93% en la sesión del lunes alcanzando los 19.742,5 puntos y apuntando a los 20.000.

El Ibex 35 cerró la sesión del lunes con una subida del 1,93% hasta los 19.742,5 puntos y nos hace soñar con un inminente ataque a los 20.000 puntos.

En Wall Street tuvimos una jornada de una clara reacción alcista a pesar del lastre de las acciones de Nvidia y ahora solo queda ver si la reacción continúa.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 59,66 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 58,07 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 22,96 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,13 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,96 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 19,33 euros en base a cierres.



- Enagás: El valor cierra en los 17,91 euros y estamos dentro desde los 17,68 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,43 euros en base a cierres.