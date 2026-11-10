Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex sube un 1% y asalta los 20.000 con la caída del crudo y pendiente del IPC de EEUU

- El Ibex 35 sube un 1,34%, hasta los 20.014,7 puntos, en la apertura de la sesión de este martes. El selectivo español intenta recuperar la cota psicológica tras perderla a principios de septiembre.

- Las principales bolsas europeas arrancan la sesión teñidas de verde. El Dax alemán avanza un 1,15%; el Cac francés, un 1,2%; el FTSE Mib italiano, un 1,33% y el FTSE 100 británico, un 0,6%.

- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura en signo mixto y sin grandes movimientos. El Dow Jones sube un 0,52%; el S&P 500 avanza un 0,24% y el Nasdaq 100 se desmarca de los números verdes y cae un 0,12%.

- Los inversores siguen pendientes de las acciones de Nvidia. La compañía se dejó un 4,27% en el parqué el lunes tras iniciarse una investigación a su CEO por un amorío con una supuesta espía china.

- El barril de Brent continúa cayendo. El crudo de referencia en Europa cede un 1,62% y cotiza en los 61 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate (WTI) también cae. El crudo de Texas desciende un 1,81%, hasta los 85 dólares por barril.

- Donald Trump, el presidente de EEUU, calificó de "muy improbable" la posibilidad de futuros ataques a gran escala contra Irán si avanzan las negociaciones. El mandatario estadounidense se reunió este lunes con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, mediador entre Estados Unidos e Irán, en el Despacho Oval.

- Este martes el mercado conocerá los datos de inflación de EEUU relativos a octubre. El dato del IPC será decisivo para una Reserva Federal (Fed) a la que todavía le queda una reunión sobre política monetaria antes de que acabe el año.

- El precio de la onza de oro continúa peleando por romper al alza la resistencia de los 4.150 dólares para dar continuidad a su reacción alcista.

- El euro se cruza en 1,1227 contra el dólar estadounidense tras la importante reacción de la sesión de ayer.

- El precio del bitcóin sigue mostrando una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes y pronto se enfrentará a la media móvil de largo plazo que pasa por los 73.145 dólares.