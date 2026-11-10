Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex sube un 1% y asalta los 20.000 con la caída del crudo y pendiente del IPC de EEUU
El selectivo español recupera la cota psicológica después de dos meses.
Este martes se publicarán los datos de inflación estadounidenses relativos al mes de octubre.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 sube un 1,34%, hasta los 20.014,7 puntos, en la apertura de la sesión de este martes. El selectivo español intenta recuperar la cota psicológica tras perderla a principios de septiembre.
- Las principales bolsas europeas arrancan la sesión teñidas de verde. El Dax alemán avanza un 1,15%; el Cac francés, un 1,2%; el FTSE Mib italiano, un 1,33% y el FTSE 100 británico, un 0,6%.
- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura en signo mixto y sin grandes movimientos. El Dow Jones sube un 0,52%; el S&P 500 avanza un 0,24% y el Nasdaq 100 se desmarca de los números verdes y cae un 0,12%.
- Los inversores siguen pendientes de las acciones de Nvidia. La compañía se dejó un 4,27% en el parqué el lunes tras iniciarse una investigación a su CEO por un amorío con una supuesta espía china.
- El barril de Brent continúa cayendo. El crudo de referencia en Europa cede un 1,62% y cotiza en los 61 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate (WTI) también cae. El crudo de Texas desciende un 1,81%, hasta los 85 dólares por barril.
- Donald Trump, el presidente de EEUU, calificó de "muy improbable" la posibilidad de futuros ataques a gran escala contra Irán si avanzan las negociaciones. El mandatario estadounidense se reunió este lunes con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, mediador entre Estados Unidos e Irán, en el Despacho Oval.
- Este martes el mercado conocerá los datos de inflación de EEUU relativos a octubre. El dato del IPC será decisivo para una Reserva Federal (Fed) a la que todavía le queda una reunión sobre política monetaria antes de que acabe el año.
- El precio de la onza de oro continúa peleando por romper al alza la resistencia de los 4.150 dólares para dar continuidad a su reacción alcista.
- El euro se cruza en 1,1227 contra el dólar estadounidense tras la importante reacción de la sesión de ayer.
- El precio del bitcóin sigue mostrando una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes y pronto se enfrentará a la media móvil de largo plazo que pasa por los 73.145 dólares.
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El selectivo español quiere más
Se hace con los 20.000 puntos y busca estirar la reacción alcista.
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Así abre el Ibex 35
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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Honda eleva el pronóstico de ganancias, pero las pérdidas de vehículos eléctricos siguen nublando las perspectivas
Honda eleva la guía de ganancias operativas para todo el año hasta los 780.000 millones de yenes (unos 4.900 millones de dólares) para el año fiscal que finaliza en marzo de 2027, frente a los 650.000 millones de yenes anteriores, pero por debajo del consenso de los analistas de 839.000 millones de yenes. El beneficio operativo trimestral durante los tres meses hasta el 30 de septiembre fue de 118.000 millones de yenes, muy por debajo de los 265.000 millones de yenes esperados.
La demanda de motocicletas y las ventas en América del Norte fueron puntos brillantes, pero un impulso inoportuno de los vehículos eléctricos provocó un deterioro de 2,5 billones de yenes a principios de este año. La analista de Pelham Smithers, Julie Boote, dijo que Honda aún no ha contabilizado todos los costos relacionados con los vehículos eléctricos, lo que podría afectar los resultados para el resto del año fiscal.
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Infineon eleva el pronóstico de ventas relacionadas con la IA en el plan de crecimiento del centro de datos
El fabricante alemán de chips Infineon elevó su pronóstico de ventas para su negocio de centros de datos y dijo que ahora espera alrededor de 4.000 millones de euros en ingresos para el año fiscal que finaliza en septiembre de 2027.
Anteriormente, la compañía había destinado 2.500 millones de euros a soluciones de energía para centros de datos de IA. La nueva cifra incluye aproximadamente 500 millones de euros procedentes de centros de datos tradicionales.
El director ejecutivo Hanebeck dijo que Infineon espera un crecimiento significativo de los ingresos y las ganancias en el año fiscal 2027, con chips de energía para centros de datos y movilidad eléctrica como los principales motores de crecimiento.
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Petroleros saudíes transitan por el estrecho de Ormuz bajo coordinación de Estados Unidos
Las empresas navieras saudíes están coordinando con funcionarios militares y gubernamentales de Estados Unidos para enviar múltiples buques cisterna a través del Estrecho de Ormuz para impulsar los flujos de petróleo y llevar las exportaciones saudíes a niveles previos al conflicto, dice Khalid Al-Hamad, jefe de gestión de buques de la compañía naviera nacional saudita Bahri, en un evento en Dubai este martes. Bahri ha enviado hoy cuatro buques cisterna a través del estrecho.
A pesar de un aumento de los ataques iraníes a los petroleros, los tránsitos a través del estrecho han aumentado notablemente en los últimos meses, lo que acerca los envíos totales de petróleo de Oriente Medio a los volúmenes anteriores al conflicto.
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Niveles operativos de los valores que componen el Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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SoftBank registra la primera pérdida neta en casi dos años
SoftBank registra una pérdida neta de 1,12 billones de yenes (unos 71.000 millones de dólares) en su segundo trimestre fiscal, la primera en casi dos años, revirtiendo una ganancia del año anterior. Las caídas del precio de las acciones en las principales participaciones, incluidas Arm, Intel y Coupang, han afectado a sus resultados.
Desde el máximo histórico en junio, las acciones de SoftBank han caído más del 50% en medio de preocupaciones sobre las inversiones en IA financiadas con deuda y temores de que una barrida demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos pueda paralizar los proyectos respaldados por Masayoshi Son.
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El gobierno tailandés endurece la regulación de los centros de datos y crea una autoridad central de aprobación
El ministro de Finanzas de Tailandia, Ekniti Nitithanprapas, ha dicho este martes que el gabinete aprobó regulaciones más estrictas para los centros de datos. Las medidas exigirán el cumplimiento de las normas de protección ambiental y establecerán una autoridad central responsable de aprobar las solicitudes de establecimiento de centros de datos.
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El alza del IPC podría hacer que la subida de tipos de diciembre de la Fed sea casi segura
BeiChen Lin, estratega de inversiones senior de Russell Investments, dice en una nota que el IPC estadounidense de octubre, incluso una ligera sorpresa al alza, podría hacer que una subida de tipos de la Fed en diciembre sea casi segura. El empleo fuerte y otras señales de resiliencia económica reducen la tolerancia de la Reserva Federal a la inflación.
Más allá de los titulares, la amplitud de las presiones inflacionarias será fundamental para la futura trayectoria política. Las elevadas tasas hipotecarias están pesando sobre el mercado inmobiliario, lo que debería ayudar a amortiguar cierta presión inflacionaria.
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Claves para la sesión de hoy