Del 3,75% al 4,25%: lo que un votante puede ganar si financia al PSOE o a Vox con microcréditos para el 29N

La ley limita las donaciones no reembolsables a 50.000 euros anuales, pero como los microcréditos son préstamos reembolsables los partidos fijan topes prácticos (por ejemplo 10.000 euros) para evitar riesgos de fiscalización ante el Tribunal de Cuentas. (Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261109/votante-puede-ganar-financia-psoe-vox-microcreditos/1003744451577_0.html — "El límite legal... es de 50.000 euros anuales... los partidos suelen limitar las aportaciones a cuantías muy inferiores (como los citados 10.000 euros) para evitar riesgos regulatorios y de fiscalización ante el Tribunal de Cuentas.")

¿Qué límites legales o prácticos hay para aportar a esos microcréditos y por qué los partidos fijan techos bajos?

Los intereses están sujetos a una retención del 19% en IRPF; sobre 10.000 euros Vox generaría 425 euros brutos y 344,25 euros netos, y el PSOE 375 euros brutos y 303,75 euros netos. (Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261109/votante-puede-ganar-financia-psoe-vox-microcreditos/1003744451577_0.html — "En PSOE y Vox, los intereses generados están sujetos a una retención del 19%... 10.000 euros prestados a Vox... 344,25 euros netos... En el PSOE... 303,75 euros.")

PSOE y Vox pagan rentabilidad positiva (3,75% y 4,25%), mientras que Podemos y el Frente Amplio devuelven solo el capital sin intereses, es decir, al 0%. (Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261109/votante-puede-ganar-financia-psoe-vox-microcreditos/1003744451577_0.html — "Podemos... devuelven ahora el capital íntegramente, pero sin rentabilidad..."; "PSOE y Vox... sí pagan interés".)

¿Qué diferencia hay entre los microcréditos del PSOE/Vox y los de Podemos o el Frente Amplio?

Ambos partidos devuelven el capital más los intereses cuando reciben la subvención electoral, es decir, tras el reparto de ayudas públicas posteriores a las elecciones. (Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261109/votante-puede-ganar-financia-psoe-vox-microcreditos/1003744451577_0.html — "cuando nos ingresen la subvención electoral, te devolveremos la cantidad... más los intereses generados".)

¿Cómo y cuándo recupera el prestamista el capital e intereses si presta a PSOE o a Vox?

El PSOE ofrece un interés anual del 3,75% y Vox del 4,25% en sus microcréditos para financiar la campaña del 29 de noviembre. (Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261109/votante-puede-ganar-financia-psoe-vox-microcreditos/1003744451577_0.html — "Los microcréditos del PSOE pagan un interés anual del 3,75%... En el caso de Vox, el interés anual... asciende al 4,25%.")

¿Qué interés ofrecen exactamente los microcréditos del PSOE y de Vox para las elecciones del 29‑N?

Otras formaciones políticas como Podemos y el Frente Amplio también recurren al crowdfunding para sus campañas, pero ofrecen una rentabilidad del 0% a sus simpatizantes.

Las aportaciones mediante microcréditos varían entre los 100 y los 10.000 euros, y las ganancias generadas están sujetas a una retención del 19% en el IRPF.

Los intereses ofertados por ambos partidos superan la tasa oficial del Banco Central Europeo (2,50%) y las promociones de bienvenida de neobancos como Revolut o Monzo.

El PSOE y Vox ofrecen rentabilidades del 3,75% y del 4,25% anual, respectivamente, a los votantes que financien sus campañas mediante microcréditos para las elecciones generales.

Los microcréditos ya se han asentado como una herramienta política más en las campañas electorales. Para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, varios partidos han recurrido al crowdfunding.

Algunos de ellos, como Podemos, no dan un tipo de interés a sus seguidores. El PSOE y Vox, en cambio, sí lo hacen, y con rentabilidades que nada tienen que envidiar al mercado.

Los microcréditos del PSOE pagan un interés anual del 3,75%. El partido de Pedro Sánchez recuerda a sus seguidores que, "cuando nos ingresen la subvención electoral, te devolveremos la cantidad que nos prestaste más los intereses generados hasta ese momento".

En el caso de Vox, el interés anual que ofrecen sus microcréditos asciende al 4,25%, con un funcionamiento idéntico al del PSOE, aunque con 50 puntos básicos más de rentabilidad.

En ambos casos, sus microcréditos remuneran bastante por encima del tipo oficial del Banco Central Europeo (BCE), cuya facilidad de depósito está ahora en el 2,50%.

Por tanto, el PSOE premia a sus simpatizantes y potenciales votantes con 125 puntos básicos más que el BCE, mientras que el partido de Santiago Abascal sube su apuesta a 175 puntos extra.

Incluso, los microcréditos de partidos como el PSOE o Vox superan a los depósitos o cuentas remuneradas de neobancos muy agresivos como Revolut o Monzo, que acaba de aterrizar en España, cuyas promociones de bienvenida pagan un 3,51% y un 4% TAE, respectivamente.

Los préstamos para el PSOE abarcan cantidades de entre 200 y 10.000 euros, y los microcréditos para Vox recogen cantidades desde 100 hasta 10.000 euros.

El límite legal para donaciones privadas no reembolsables de personas físicas a un partido político es de 50.000 euros anuales, según la Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de los Partidos Políticos.

En el caso de los microcréditos o crowdfunding, aunque al ser un préstamo que el partido devuelve tras recibir las subvenciones electorales no cuenta estrictamente como donación, los partidos suelen limitar las aportaciones a cuantías muy inferiores (como los citados 10.000 euros) para evitar riesgos regulatorios y de fiscalización ante el Tribunal de Cuentas.

Esta fórmula también ha sido utilizada en el pasado por otros partidos de la izquierda, como Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid o Catalunya en Comú. Podemos, por ejemplo, devuelve ahora el capital íntegramente, pero sin rentabilidad. Esto es, al 0%. En estos momentos, Podemos está a poco más de 75.000 de los 600.000 euros que aspira a recaudar para financiar su campaña.

El Frente Amplio también se apalanca en la alternativa de los microcréditos al 0% en su conjunto, así como de forma individual los partidos que forman parte de su coalición. En su apartado de donaciones, que también tienen, el Frente Amplio subraya que "podrás deducirte hasta un 80% de lo donado en la declaración de IRPF".

En PSOE y Vox, los intereses generados están sujetos a una retención del 19% en IRPF. Por ejemplo, 10.000 euros prestados a Vox durante un año producirían 425 euros brutos, equivalentes a 344,25 euros netos tras esa retención, según el cálculo difundido por el partido. En el PSOE, la rentabilidad neta obtenida para la misma cantidad sería de 303,75 euros.