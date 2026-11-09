Logista busca atacar sus máximos históricos en los 37,55 euros para entrar en subida libre

El avance anual del 33% responde a la tendencia alcista sostenida y la preferencia por títulos defensivos tras caídas del mercado; el avance mensual, del 3,96%, refleja correcciones y consolidaciones normales tras alcanzar máximos recientes.

¿Qué hay detrás del avance del 33% en lo que va de año y por qué el avance mensual es más moderado?

Los inversores deben vigilar el soporte alrededor de 37 euros en base cierres y la zona de 36 euros próxima a la media móvil de corto plazo; perforaciones de esos niveles justificarían ordenes de protección para limitar pérdidas.

Técnicamente, un cierre por encima de 37,55 activaría la “subida libre” y abriría un primer objetivo cercano a 39 euros, por lo que muchos traders considerarían iniciar posiciones o añadir títulos con orden de protección.

El beneficio de 282 millones permitió a Logista aumentar el reparto total a 288 millones y fijar un dividendo de 2,17 euros por acción, lo que mejora la rentabilidad por dividendo y confirma la política de remuneración sostenida a los accionistas.

¿Qué impacto tiene para los accionistas el beneficio neto de 282 millones y el aumento del reparto al 3,8%?

Logista ha subido por una combinación de tendencia alcista iniciada a finales de 2025, su sólida generación de caja y el repunte del interés por valores defensivos tras turbulencias en renta variable. Además, los analistas de Oddo han elevado su precio objetivo, lo que refuerza el interés comprador.

El análisis técnico muestra una clara tendencia alcista de medio plazo, respaldada por la fortaleza financiera de la empresa y la ausencia de niveles preocupantes de sobrecompra.

Los títulos de Logista acumulan una rentabilidad del 33% en lo que va de año, viéndose favorecidos por su perfil defensivo y por la revisión al alza del precio objetivo por parte de Oddo hasta los 40 euros.

La compañía cerró el ejercicio fiscal 2026 con un beneficio neto de 282 millones de euros, lo que le permite incrementar un 3,8% la retribución a los accionistas hasta los 2,17 euros por acción.

Logista busca superar sus máximos históricos situados en los 37,55 euros para entrar en fase de subida libre técnica y marcar un primer objetivo en los 39 euros.

La indagación sobre el CEO de Nvidia ha dejado en pausa el entusiasmo por la inteligencia artificial, llevando al mercado a la prudencia. Con la vista puesta en la agenda de la semana, los inversores aguardan el IPC de Estados Unidos de este martes para adivinar los pasos futuros sobre los tipos de interés.

Por su parte, el Ibex 35, que en la sesión previa retrocedió un 0,42%, tendrá como objetivo superar la resistencia de los 19.400 puntos como nivel clave de la jornada. Analizando el comportamiento de los valores de su composición, destacamos hoy lunes las acciones de Logista, que se encuentran entre las más alcistas en los primeros compases de la sesión.

Logista finalizó el ejercicio fiscal 2026 el pasado 30 de septiembre reportando un beneficio neto de 282 millones de euros (+0,3%). La cifra permite a la empresa incrementar un 3,8% el reparto a los accionistas, alcanzando los 288 millones de euros globales y un dividendo de 2,17 euros por acción.

Si nos centramos en el medio plazo, observamos que Logista presenta una tendencia al alza construida a base de una secuencia de mínimos y máximos relativos crecientes iniciada a finales del ejercicio 2025. Esta trayectoria alcista ha venido siempre acompañada por sus tres medias móviles más representativas —corto, medio y largo plazo— y por su directriz alcista o zona de mínimos de soporte creciente.

Uno de los hitos importantes de Logista también es la sólida generación de caja y su fortaleza financiera, factores que permiten combinar una remuneración atractiva y sostenible para los accionistas con los planes de crecimiento y desarrollo del negocio.

Hay otro factor positivo que está influyendo en los avances de Logista: los analistas de Oddo reiteran su recomendación neutral sobre el valor, pero elevan su precio objetivo desde los 34,5 euros hasta los 40 euros actuales.

De este modo, los títulos de Logista vuelven a repuntar con fuerza tras las últimas turbulencias en los mercados de renta variable, unas caídas que están provocando que los inversores regresen a valores considerados más defensivos.

Evolución de las acciones de Logista Eduardo Bolinches TradingView

Las acciones de Logista acumulan una rentabilidad del 33% en lo que va de año, aunque en el cómputo mensual el avance se modera al 3,96%. Pese a ello, el valor se encuentra a tiro de piedra de sus máximos históricos, que hoy intenta superar.

Si nos centramos en el medio plazo, observamos que Logista presenta una tendencia al alza construida a base de una secuencia de mínimos y máximos relativos crecientes iniciada a finales del ejercicio 2025. Esta trayectoria alcista ha venido siempre acompañada por sus tres medias móviles más representativas —corto, medio y largo plazo— y por su directriz alcista o zona de mínimos de soporte creciente.

En su gráfico se aprecia cómo las fases de subida se producen de forma bastante contundente, mientras que las correcciones ocurren con escaso volumen. Esto denota que no hay distribución o salida de papel significativa por parte del dinero institucional, sino una consolidación normal de niveles y la ruptura de máximos anteriores para seguir avanzando.

En el muy corto plazo, y teniendo en cuenta lo ocurrido en las últimas semanas, se observa que tras alcanzar la zona de máximos históricos en los 37,55 euros, Logista inició una fase de ajuste o corrección que llevó al valor a tantear el soporte de los 36 euros. Este nivel discurre muy cerca de la media móvil de corto plazo, la cual ha servido a los alcistas para impulsar el último tramo al alza.

En la sesión de hoy, Logista ha dejado un hueco al alza en apertura desde la zona de los 36,50 euros por acción, y el precio se dispone a superar sus máximos históricos, un hito que el valor cuenta con bastantes probabilidades de conseguir.

En sus indicadores técnicos adelantados no se observan niveles de sobrecompra preocupantes que hagan presagiar una detención de las alzas a corto plazo.

Así pues, superar la barrera de los 37,55 euros en base cierres generaría una importante mejora en su gráfico técnico. De este modo, Logista entraría en una situación de subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación, lo que dejaría un primer objetivo situado cerca de los 39 euros, equivalentes a la anchura del último rango lateral dibujado en el corto plazo.

Por lo tanto, si se confirma esta premisa, se habilitará un escenario idóneo para introducir una orden de compra y añadir títulos en cartera —o iniciar posiciones si aún no se disponía de ellas— en un valor de carácter marcadamente defensivo.

No obstante, será indispensable colocar una orden de protección que evite perforar los 37 euros exactos en base cierres, gestionando así el riesgo ante la elevada volatilidad que impera en los mercados actuales.