Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de las subidas

El Ibex cerró la sesión con una caída del 0,42% hasta 19.369,5 puntos pese a firmar su mejor semana desde abril, mientras Wall Street mostró tensión con S&P y Dow manteniendo su media móvil y Nasdaq perdiendo el soporte de 27.050 puntos; ese contexto técnico condiciona precaución en las selecciones.

¿Qué lectura hace el artículo sobre la última sesión del Ibex 35 y la situación en Wall Street que puede afectar estas elecciones de valores?

El analista cita que Enagás se sigue desde 17,68 euros y fija un stop loss inicial en 17,43 euros basado en cierres como referencia de protección.

Bolánches incluye a Puig Brands por su comportamiento técnico reciente; la posición se abrió desde 19,33 euros y el cierre actual señaliza mantenerla con stop loss en 19,33 euros.

Está dentro de Iberdrola desde 21,00 euros y señala un stop loss en 22,13 euros por cierres como referencia de riesgo.

Bolinches mantiene Inditex porque el valor presenta buen comportamiento técnico y sigue dentro de la entrada desde 54,34 euros; recomienda un stop loss en 58,07 euros basado en cierres.

Estrategias de inversión con niveles de entrada y stops loss actualizados en base a cierres para controlar los riesgos en el mercado actual.

Análisis técnico de valores en seguimiento como Inditex, Iberdrola, Puig Brands y Enagás para aprovechar la continuidad de las subidas en bolsa.

Jornada de tensión en Wall Street donde el S&P 500 y el Dow Jones salvaron sus medias móviles, mientras que el Nasdaq 100 perdió el soporte de los 27.050 puntos.

El Ibex 35 cierra su mejor semana desde abril tras finalizar la sesión del viernes en los 19.369,5 puntos con una leve caída del 0,42%.

El Ibex 35 cerró la sesión de este viernes con una caída del 0,42% hasta los 19.369,5 puntos tras una sesión bastante volátil, pero cierra la mejor semana desde el pasado mes de abril.

En Wall Street tuvimos una jornada de alta tensión en la que tanto el S&P 500 como el Dow Jones lograron salvar al cierre la media móvil de largo plazo mientras que el Nasdaq 100 perdió el gran soporte de los 27.050 puntos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 59,04 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 58,07 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 22,65 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,13 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,84 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 19,33 euros en base a cierres.



- Enagás: El valor cierra en los 17,80 euros y estamos dentro desde los 17,68 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,43 euros en base a cierres.